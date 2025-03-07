https://crimea.ria.ru/20250307/mayskoe-teplo-pogoda-v-krymu-7-marta-1144712459.html
Майское тепло: погода в Крыму 7 марта
Майское тепло: погода в Крыму 7 марта - РИА Новости Крым, 06.03.2025
Майское тепло: погода в Крыму 7 марта
В пятницу погода в Крыму будет определяться теплыми воздушными массами Атлантики. Без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 06.03.2025
2025-03-07T00:01
2025-03-07T00:01
2025-03-06T17:34
погода
погода в крыму
крымская погода
крымский гидрометцентр
крым
общество
симферополь
севастополь
ялта
алушта
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/18/1143641940_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_c126285a56b4408f32dbcc24311bd18c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. В пятницу погода в Крыму будет определяться теплыми воздушными массами Атлантики. Без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2, днем +16...+18.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северный, днем юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4, днем +13...+15.В Ялте и Алуште переменная облачность, без осадков, ночью столбики термометров покажут от 7 до 9 градусов тепла, днем +15...+17. В Евпатории, Судаке, и Феодосии ночью ожидается от +1 до +4, днем температура воздуха +13...+15 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
симферополь
севастополь
ялта
алушта
судак
евпатория
феодосия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/18/1143641940_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_e0288f2125addc2fe0a29f62c7473ffe.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода, погода в крыму, крымская погода, крымский гидрометцентр, крым, общество, симферополь, севастополь, ялта, алушта, судак, евпатория, феодосия
Майское тепло: погода в Крыму 7 марта
Погода в Крыму 7 марта
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. В пятницу погода в Крыму будет определяться теплыми воздушными массами Атлантики. Без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер западный 5-10 м/с, в южных и восточных районах усилится до 17 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5, на ЮБК до +9; днем +13…+18, в горах +5…+10 градусов", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2, днем +16...+18.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северный, днем юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4, днем +13...+15.
В Ялте и Алуште переменная облачность, без осадков, ночью столбики термометров покажут от 7 до 9 градусов тепла, днем +15...+17. В Евпатории, Судаке, и Феодосии ночью ожидается от +1 до +4, днем температура воздуха +13...+15 градусов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.