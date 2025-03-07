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Майское тепло: погода в Крыму 7 марта

Майское тепло: погода в Крыму 7 марта - РИА Новости Крым, 06.03.2025

Майское тепло: погода в Крыму 7 марта

В пятницу погода в Крыму будет определяться теплыми воздушными массами Атлантики. Без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 06.03.2025

2025-03-07T00:01

2025-03-07T00:01

2025-03-06T17:34

погода

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крымская погода

крымский гидрометцентр

крым

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симферополь

севастополь

ялта

алушта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. В пятницу погода в Крыму будет определяться теплыми воздушными массами Атлантики. Без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2, днем +16...+18.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северный, днем юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4, днем +13...+15.В Ялте и Алуште переменная облачность, без осадков, ночью столбики термометров покажут от 7 до 9 градусов тепла, днем +15...+17. В Евпатории, Судаке, и Феодосии ночью ожидается от +1 до +4, днем температура воздуха +13...+15 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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