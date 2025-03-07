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Майское тепло: погода в Крыму 7 марта - РИА Новости Крым, 06.03.2025
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Майское тепло: погода в Крыму 7 марта
Майское тепло: погода в Крыму 7 марта - РИА Новости Крым, 06.03.2025
Майское тепло: погода в Крыму 7 марта
В пятницу погода в Крыму будет определяться теплыми воздушными массами Атлантики. Без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 06.03.2025
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погода
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крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. В пятницу погода в Крыму будет определяться теплыми воздушными массами Атлантики. Без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2, днем +16...+18.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северный, днем юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4, днем +13...+15.В Ялте и Алуште переменная облачность, без осадков, ночью столбики термометров покажут от 7 до 9 градусов тепла, днем +15...+17. В Евпатории, Судаке, и Феодосии ночью ожидается от +1 до +4, днем температура воздуха +13...+15 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Майское тепло: погода в Крыму 7 марта

Погода в Крыму 7 марта

00:01 07.03.2025
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоВ Ялте расцвели нарциссы
В Ялте расцвели нарциссы
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. В пятницу погода в Крыму будет определяться теплыми воздушными массами Атлантики. Без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер западный 5-10 м/с, в южных и восточных районах усилится до 17 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5, на ЮБК до +9; днем +13…+18, в горах +5…+10 градусов", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2, днем +16...+18.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северный, днем юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4, днем +13...+15.
В Ялте и Алуште переменная облачность, без осадков, ночью столбики термометров покажут от 7 до 9 градусов тепла, днем +15...+17. В Евпатории, Судаке, и Феодосии ночью ожидается от +1 до +4, днем температура воздуха +13...+15 градусов.
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