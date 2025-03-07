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В Симферополе и Феодосии не будет воды из-за аварии: адреса

В Симферополе и Феодосии не будет воды из-за аварии: адреса - РИА Новости Крым, 07.03.2025

В Симферополе и Феодосии не будет воды из-за аварии: адреса

В Симферополе и Феодосии по ряду адресов временно ограничат водоснабжение в пятницу в связи с аварийно-ремонтными работами. Об этом предупредили на предприятии... РИА Новости Крым, 07.03.2025

2025-03-07T09:23

2025-03-07T09:23

2025-03-07T09:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар - РИА Новости Крым. В Симферополе и Феодосии по ряду адресов временно ограничат водоснабжение в пятницу в связи с аварийно-ремонтными работами. Об этом предупредили на предприятии "Вода Крыма".Так, в Симферополе воды не будет ориентировочно до 15 часов по улицам Фурманова, Ладыгина, 51 Армии (частично), Щорса, Чапаева, пер. Гранитный, Суходольная (частично), а также по прилегающим улицам и переулкам.Подвоз воды организован по адресу ул. Фурманова №42, уточнили в пресс-службе.Также из-за аварийно-ремонтных работ до 17:00 (ориентировочно) не будет воды в Феодосии. С временными неудобствами столкнутся абоненты, проживающие в домах по улицам Свободы, Советская, Октябрьская, Халтурина, Разина, Осоавиахима, Неглинная, Назарова, Верхняя, Нахимова (и одноименный переулок), Восточная, Шмидта (и одноименный переулок) Краснобаева, Тимирязева, Борисова, Поперечная, Очаковская ( и одноименный переулок), Гоголя, Чехова, Митридатская, Айвазовского, (и одноименный переулок), Сейсмическая, Щорса, Желябова, Старокарантинная, Новокарантинная, Партизанская, Еврейская, Комсомольская, Потемкинская, Рабочая, Горная.Кроме того, водоснабжение временно ограничат по переулкам Циолковского, Бульварный, Форштадский, Потемкина, Фонтанный (и площадь Фонтанная), Узкий, Димитрова, Пролетарский, Фурманова, а также на Адмиральском бульваре и в тупике Кирпичный."Силами филиала организован подвоз воды. Узнать актуальную информацию, а также оставить заявку на подвоз воды можно по телефону диспетчерской: 8 (978) 467-07-60", - добавили в пресс-службе.Ранее председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк сообщал, что более 800 млн рублей потратят на модернизацию системы водоснабжения в Крыму в этом году.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько потерь воды в Крыму удалось устранить ремонтом сетейКрым переходит к маловодному периоду – гидрологиСистема водоотведения в Старом городе Симферополя готова наполовину

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