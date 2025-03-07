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Как появилась пятидневная неделя в России - РИА Новости Крым, 07.03.2025
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Как появилась пятидневная неделя в России
Как появилась пятидневная неделя в России - РИА Новости Крым, 07.03.2025
Как появилась пятидневная неделя в России
7 марта 1967 года в СССР приняли постановление о переходе работающих граждан на пятидневную рабочую неделю. Эта реформа дала возможность населению больше... РИА Новости Крым, 07.03.2025
2025-03-07T08:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. 7 марта 1967 года в СССР приняли постановление о переходе работающих граждан на пятидневную рабочую неделю. Эта реформа дала возможность населению больше отдыхать, заниматься своим образованием, проводить время с семьей.В Российской империи вплоть до конца XIX века не было регламентов по продолжительности рабочей недели и рабочего дня. Немного сократил рабочий день (до 11,5 часов) и рабочую неделю (до шести дней) император Николай II в 1897 году, поскольку в стране начались протесты рабочих.Позже на фоне усилившихся протестов предприятия начали постепенно ограничивать продолжительность трудового дня девятью-десятью часами. При этом рабочие требовали: хотим работать по восемь часов в сутки.Официально восьмичасовой рабочий день ввели в стране после Октябрьской революции. Соответствующий декрет Совнарком принял 11 ноября 1917 года. Однако трудиться приходилось по шесть дней в неделю, в общей сложности – по 48 часов.История пятидневки - в инфографике РИА Новости Крым.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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календарь, производственный календарь, общество, работа, новости, инфографика
Как появилась пятидневная неделя в России

Как в СССР перешли на пятидневную рабочую неделю

08:25 07.03.2025 (обновлено: 10:00 07.03.2025)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. 7 марта 1967 года в СССР приняли постановление о переходе работающих граждан на пятидневную рабочую неделю. Эта реформа дала возможность населению больше отдыхать, заниматься своим образованием, проводить время с семьей.
В Российской империи вплоть до конца XIX века не было регламентов по продолжительности рабочей недели и рабочего дня. Немного сократил рабочий день (до 11,5 часов) и рабочую неделю (до шести дней) император Николай II в 1897 году, поскольку в стране начались протесты рабочих.
Позже на фоне усилившихся протестов предприятия начали постепенно ограничивать продолжительность трудового дня девятью-десятью часами. При этом рабочие требовали: хотим работать по восемь часов в сутки.
Официально восьмичасовой рабочий день ввели в стране после Октябрьской революции. Соответствующий декрет Совнарком принял 11 ноября 1917 года. Однако трудиться приходилось по шесть дней в неделю, в общей сложности – по 48 часов.
История пятидневки - в инфографике РИА Новости Крым.
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