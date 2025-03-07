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ВС РФ контролируют все острова и дельту Днепра - Сальдо

ВС РФ контролируют все острова и дельту Днепра - Сальдо - РИА Новости Крым, 07.03.2025

ВС РФ контролируют все острова и дельту Днепра - Сальдо

Острова и вся дельта Днепра в Херсонской области находятся под контролем российских войск, сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 07.03.2025

2025-03-07T07:09

2025-03-07T07:09

2025-03-07T07:09

владимир сальдо

днепр

херсонская область

херсон

армия и флот

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. Острова и вся дельта Днепра в Херсонской области находятся под контролем российских войск, сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.По словам Сальдо, все действия ВСУ отслеживаются российскими военными в режиме реального времени.Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

днепр

херсонская область

херсон

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир сальдо, днепр, херсонская область, херсон, армия и флот, новости