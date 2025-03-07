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ВС РФ контролируют все острова и дельту Днепра - Сальдо - РИА Новости Крым, 07.03.2025
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ВС РФ контролируют все острова и дельту Днепра - Сальдо
ВС РФ контролируют все острова и дельту Днепра - Сальдо - РИА Новости Крым, 07.03.2025
ВС РФ контролируют все острова и дельту Днепра - Сальдо
Острова и вся дельта Днепра в Херсонской области находятся под контролем российских войск, сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 07.03.2025
2025-03-07T07:09
2025-03-07T07:09
владимир сальдо
днепр
херсонская область
херсон
армия и флот
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. Острова и вся дельта Днепра в Херсонской области находятся под контролем российских войск, сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.По словам Сальдо, все действия ВСУ отслеживаются российскими военными в режиме реального времени.Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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владимир сальдо, днепр, херсонская область, херсон, армия и флот, новости
ВС РФ контролируют все острова и дельту Днепра - Сальдо

Сальдо: ВС России контролируют острова и всю дельту Днепра в Херсонской области

07:09 07.03.2025
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащие ВС РФ на берегу реки Днепр в районе Новой Каховки Херсонской области.
Военнослужащие ВС РФ на берегу реки Днепр в районе Новой Каховки Херсонской области. - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© РИА Новости . РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. Острова и вся дельта Днепра в Херсонской области находятся под контролем российских войск, сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"На левобережье, на Кинбурнской и Тендровской косах противника нет. Острова и вся дельта Днепра находятся под контролем наших войск", - сказал Сальдо, при этом подчеркнув, что враг продолжает оставаться на своих позициях в Херсоне.
По словам Сальдо, все действия ВСУ отслеживаются российскими военными в режиме реального времени.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Владимир СальдоДнепрХерсонская областьХерсонАрмия и флотНовости
 
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