https://crimea.ria.ru/20250307/vs-rf-kontroliruyut-vse-ostrova-i-deltu-dnepra---saldo-1144721443.html
ВС РФ контролируют все острова и дельту Днепра - Сальдо
ВС РФ контролируют все острова и дельту Днепра - Сальдо - РИА Новости Крым, 07.03.2025
ВС РФ контролируют все острова и дельту Днепра - Сальдо
Острова и вся дельта Днепра в Херсонской области находятся под контролем российских войск, сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 07.03.2025
2025-03-07T07:09
2025-03-07T07:09
2025-03-07T07:09
владимир сальдо
днепр
херсонская область
херсон
армия и флот
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/18/1126557062_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8e9cc6f736eca4ad6bf10e05fc6793e8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. Острова и вся дельта Днепра в Херсонской области находятся под контролем российских войск, сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.По словам Сальдо, все действия ВСУ отслеживаются российскими военными в режиме реального времени.Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
днепр
херсонская область
херсон
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/18/1126557062_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ded06ef20be8be92026d7b17130725f8.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир сальдо, днепр, херсонская область, херсон, армия и флот, новости
ВС РФ контролируют все острова и дельту Днепра - Сальдо
Сальдо: ВС России контролируют острова и всю дельту Днепра в Херсонской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. Острова и вся дельта Днепра в Херсонской области находятся под контролем российских войск, сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"На левобережье, на Кинбурнской и Тендровской косах противника нет. Острова и вся дельта Днепра находятся под контролем наших войск", - сказал Сальдо, при этом подчеркнув, что враг продолжает оставаться на своих позициях в Херсоне.
По словам Сальдо, все действия ВСУ отслеживаются российскими военными в режиме реального времени.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.