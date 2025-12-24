Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе гонщик на Audi "накатал" на 100 штрафов - РИА Новости Крым, 24.12.2025
В Севастополе гонщик на Audi "накатал" на 100 штрафов
В Севастополе гонщик на Audi "накатал" на 100 штрафов - РИА Новости Крым, 24.12.2025
В Севастополе гонщик на Audi "накатал" на 100 штрафов
Более сотни неоплаченных штрафов на сумму почти 120 тысяч рублей за нарушение ПДД выявили правоохранители у 18-летнего водителя Audi в Севастополе. Об этом... РИА Новости Крым, 24.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. Более сотни неоплаченных штрафов на сумму почти 120 тысяч рублей за нарушение ПДД выявили правоохранители у 18-летнего водителя Audi в Севастополе. Об этом сообщили в Управлении МВД России по городу.По данным правоохранителей, в ноябре текущего года 18-летний парень приобрел на вторичном рынке иномарку. Машину не зарегистрировал. На знаки ограничения скорости и видеокамеры внимания не обращал.Полицейские сопоставили данные, проанализировали маршруты и нашли нарушителя. Кроме того, правонарушителю придется оплатить более сотни штрафов за систематические превышения скорости на общую сумму 119 250 рублей.Ранее также на дорогах Севастополя задержали двоих водителей, задолжавших государственной казне в общей сумме больше 400 тысяч рублей. Мужчины долгое время не погашали ранее полученные штрафы.
крым, новости крыма, севастополь, новости севастополя, полиция севастополя, пдд (правила дорожного движения)
В Севастополе гонщик на Audi "накатал" на 100 штрафов

МВД: в Севастополе задержан 18-летний водитель Audi за 100 неоплаченных штрафов

11:02 24.12.2025
 
© Полиция СевастополяВ Севастополе задержан 18-летний водитель Audi за 100 неоплаченных штрафов
В Севастополе задержан 18-летний водитель Audi за 100 неоплаченных штрафов
© Полиция Севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. Более сотни неоплаченных штрафов на сумму почти 120 тысяч рублей за нарушение ПДД выявили правоохранители у 18-летнего водителя Audi в Севастополе. Об этом сообщили в Управлении МВД России по городу.
"Во время рейда "Неплательщик" экипаж отдельного батальона ДПС Госавтоинспекции Севастополя установил и задержал снятый с учета автомобиль Audi с более чем сотней штрафов за нарушения ПДД", – сказано в сообщении.
По данным правоохранителей, в ноябре текущего года 18-летний парень приобрел на вторичном рынке иномарку. Машину не зарегистрировал. На знаки ограничения скорости и видеокамеры внимания не обращал.
Полицейские сопоставили данные, проанализировали маршруты и нашли нарушителя.
"В отношении "гонщика" автоинспекторы составили административный материал за управление ТС, не зарегистрированным в установленном порядке, изъяли государственные номера предыдущего собственника и свидетельство о регистрации авто", – добавили в сообщении.
Кроме того, правонарушителю придется оплатить более сотни штрафов за систематические превышения скорости на общую сумму 119 250 рублей.
Ранее также на дорогах Севастополя задержали двоих водителей, задолжавших государственной казне в общей сумме больше 400 тысяч рублей. Мужчины долгое время не погашали ранее полученные штрафы.
