В Севастополе гонщик на Audi "накатал" на 100 штрафов

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. Более сотни неоплаченных штрафов на сумму почти 120 тысяч рублей за нарушение ПДД выявили правоохранители у 18-летнего водителя Audi в Севастополе. Об этом сообщили в Управлении МВД России по городу.По данным правоохранителей, в ноябре текущего года 18-летний парень приобрел на вторичном рынке иномарку. Машину не зарегистрировал. На знаки ограничения скорости и видеокамеры внимания не обращал.Полицейские сопоставили данные, проанализировали маршруты и нашли нарушителя. Кроме того, правонарушителю придется оплатить более сотни штрафов за систематические превышения скорости на общую сумму 119 250 рублей.Ранее также на дорогах Севастополя задержали двоих водителей, задолжавших государственной казне в общей сумме больше 400 тысяч рублей. Мужчины долгое время не погашали ранее полученные штрафы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в Крыму будут работать камеры на проверку ОСАГОМиллион за месяц: кто и как в Крыму нарушает правила на дорогахЖитель Джанкоя заплатит штраф за несанкционированный мотозаезд

