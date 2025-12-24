https://crimea.ria.ru/20251224/v-sevastopole-gonschik-na-audi-nakatal-na-100-shtrafov-1151936059.html
В Севастополе гонщик на Audi "накатал" на 100 штрафов
В Севастополе гонщик на Audi "накатал" на 100 штрафов - РИА Новости Крым, 24.12.2025
В Севастополе гонщик на Audi "накатал" на 100 штрафов
Более сотни неоплаченных штрафов на сумму почти 120 тысяч рублей за нарушение ПДД выявили правоохранители у 18-летнего водителя Audi в Севастополе. Об этом... РИА Новости Крым, 24.12.2025
2025-12-24T11:02
2025-12-24T11:02
2025-12-24T11:02
крым
новости крыма
севастополь
новости севастополя
полиция севастополя
пдд (правила дорожного движения)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/18/1151935782_4:0:1176:659_1920x0_80_0_0_8c26466c3c1c4398fefe5b669116e43d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. Более сотни неоплаченных штрафов на сумму почти 120 тысяч рублей за нарушение ПДД выявили правоохранители у 18-летнего водителя Audi в Севастополе. Об этом сообщили в Управлении МВД России по городу.По данным правоохранителей, в ноябре текущего года 18-летний парень приобрел на вторичном рынке иномарку. Машину не зарегистрировал. На знаки ограничения скорости и видеокамеры внимания не обращал.Полицейские сопоставили данные, проанализировали маршруты и нашли нарушителя. Кроме того, правонарушителю придется оплатить более сотни штрафов за систематические превышения скорости на общую сумму 119 250 рублей.Ранее также на дорогах Севастополя задержали двоих водителей, задолжавших государственной казне в общей сумме больше 400 тысяч рублей. Мужчины долгое время не погашали ранее полученные штрафы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в Крыму будут работать камеры на проверку ОСАГОМиллион за месяц: кто и как в Крыму нарушает правила на дорогахЖитель Джанкоя заплатит штраф за несанкционированный мотозаезд
крым
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/18/1151935782_150:0:1029:659_1920x0_80_0_0_bf43b283f7303fe8a27f6fb92ce5bf22.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, новости крыма, севастополь, новости севастополя, полиция севастополя, пдд (правила дорожного движения)
В Севастополе гонщик на Audi "накатал" на 100 штрафов
МВД: в Севастополе задержан 18-летний водитель Audi за 100 неоплаченных штрафов
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. Более сотни неоплаченных штрафов на сумму почти 120 тысяч рублей за нарушение ПДД выявили правоохранители у 18-летнего водителя Audi в Севастополе. Об этом сообщили в Управлении МВД России по городу.
"Во время рейда "Неплательщик" экипаж отдельного батальона ДПС Госавтоинспекции Севастополя установил и задержал снятый с учета автомобиль Audi с более чем сотней штрафов за нарушения ПДД", – сказано в сообщении.
По данным правоохранителей, в ноябре текущего года 18-летний парень приобрел на вторичном рынке иномарку. Машину не зарегистрировал. На знаки ограничения скорости и видеокамеры внимания не обращал.
Полицейские сопоставили данные, проанализировали маршруты и нашли нарушителя.
"В отношении "гонщика" автоинспекторы составили административный материал за управление ТС, не зарегистрированным в установленном порядке, изъяли государственные номера предыдущего собственника и свидетельство о регистрации авто", – добавили в сообщении.
Кроме того, правонарушителю придется оплатить более сотни штрафов за систематические превышения скорости на общую сумму 119 250 рублей.
Ранее также на дорогах Севастополя задержали двоих водителей, задолжавших государственной казне
в общей сумме больше 400 тысяч рублей. Мужчины долгое время не погашали ранее полученные штрафы.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: