В Крыму назначили начальника инспекции по жилищному надзору
В Крыму назначили начальника инспекции по жилищному надзору
2025-12-24T10:45
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов назначил Елену Кухоль начальником инспекции по жилищному надзору. Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Аксенов.Елена Кухоль родилась 7 января 1989 года в Симферополе. Окончила Национальный университет государственной налоговой службы Украины по специальности "Налогообложение" и Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского по специальности "Менеджмент внешнеэкономической деятельности".С 2012 года замещала должности в администрации города Симферополя. В 2025-м была назначена замначальника Инспекции и замглавного государственного жилищного инспектора Республики Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Генерал-полковник Булыга назначен заместителем секретаря Совбеза РФПутин назначил нового замминистра обороны РоссииВ Крыму назначили министра транспорта
