В Крыму назначили начальника инспекции по жилищному надзору
В Крыму назначили начальника инспекции по жилищному надзору
Глава Крыма Сергей Аксенов назначил Елену Кухоль начальником инспекции по жилищному надзору.
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов назначил Елену Кухоль начальником инспекции по жилищному надзору. Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Аксенов.Елена Кухоль родилась 7 января 1989 года в Симферополе. Окончила Национальный университет государственной налоговой службы Украины по специальности "Налогообложение" и Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского по специальности "Менеджмент внешнеэкономической деятельности".С 2012 года замещала должности в администрации города Симферополя. В 2025-м была назначена замначальника Инспекции и замглавного государственного жилищного инспектора Республики Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Генерал-полковник Булыга назначен заместителем секретаря Совбеза РФПутин назначил нового замминистра обороны РоссииВ Крыму назначили министра транспорта
крым, новости крыма, инспекция по жилищному надзору рк (жилинспекция), кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя, назначения, сергей аксенов
10:45 24.12.2025
 
И.о. начальника Инспекции по жилищному надзору Республики Крым Елена Кухоль
И.о. начальника Инспекции по жилищному надзору Республики Крым Елена Кухоль - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов назначил Елену Кухоль начальником инспекции по жилищному надзору. Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Аксенов.
"Назначить Кухоль Елену Николаевну в порядке перевода на должность начальника Инспекции по жилищному надзору Республики Крым, главного государственного жилищного инспектора Республики Крым", – говорится в документе.
Елена Кухоль родилась 7 января 1989 года в Симферополе. Окончила Национальный университет государственной налоговой службы Украины по специальности "Налогообложение" и Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского по специальности "Менеджмент внешнеэкономической деятельности".
С 2012 года замещала должности в администрации города Симферополя. В 2025-м была назначена замначальника Инспекции и замглавного государственного жилищного инспектора Республики Крым.
Крым Новости Крыма Инспекция по жилищному надзору РК (жилинспекция) Кадровые перестановки во властных структурах Крыма и Севастополя Назначения Сергей Аксенов
 
