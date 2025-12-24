Рейтинг@Mail.ru
Десятилетний рекорд – ученые посчитали магнитные бури 2025 года
Десятилетний рекорд – ученые посчитали магнитные бури 2025 года
Десятилетний рекорд – ученые посчитали магнитные бури 2025 года
Десятилетний рекорд – ученые посчитали магнитные бури 2025 года
Число дней с магнитными бурями в уходящем году стало максимальным за 10 лет, а дней с повышенным геомагнитным фоном – за двадцатилетие. Об этом сообщает в среду РИА Новости Крым, 24.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. Число дней с магнитными бурями в уходящем году стало максимальным за 10 лет, а дней с повышенным геомагнитным фоном – за двадцатилетие. Об этом сообщает в среду Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН.По данным ученых, из последних лет может быть сравним с текущим по числу магнитных бурь – 2015-й, когда было зафиксировано 79 событий, и 2016-й – 69. При этом значение 2016 года почти наверняка будет перекрыто за оставшуюся неделю года, поскольку на Землю продолжает действовать крупная корональная дыра и новая буря может произойти уже сегодня. По общему же числу геомагнитно-возмущенных дней последний раз более высокие значения – 169 дней – наблюдались только в 2005 году."Основным фактором, повлиявшим на рост числа бурь, стало необычно большое число корональных дыр на Солнце. Так как признаков системного снижения числа корональных дыр или уменьшения их размера пока не наблюдается, можно ожидать, что как минимум первые месяцы 2026 года будут продолжать находиться под их существенным влиянием, и повышенное число магнитных бурь пока сохранится", – считают в Лаборатории.В 2025 году регистрируется самая высокая солнечная активность за прошедшие 11 лет, заявляли ранее ученые. В это время на Солнце фиксируется много вспышек и выбросов вещества.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские ученые научились заранее "видеть" взрывы на СолнцеНормальная звезда: Солнце потухнет и превратится в белого карликаРоссия построит электростанцию на Луне
Десятилетний рекорд – ученые посчитали магнитные бури 2025 года

Число дней с магнитными бурями в 2025 году стало максимальным за 10 лет – ученые

10:56 24.12.2025 (обновлено: 11:10 24.12.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. Число дней с магнитными бурями в уходящем году стало максимальным за 10 лет, а дней с повышенным геомагнитным фоном – за двадцатилетие. Об этом сообщает в среду Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН.
"Число дней с магнитными бурями и общее число геомагнитно-возмущенных дней в 2025 году значительно превысило показатели прошлого года и стало одним из самых больших за последние два десятилетия. За прошедшие с начала года 358 дней магнитные бури наблюдались в 69 случаях против 44 случаев в 2024 году. Еще более значительным оказался рост общего числа дней с геомагнитными возмущениями. Таких оказалось 164 против 94 – на 75 % больше", – сообщают ученые.
По данным ученых, из последних лет может быть сравним с текущим по числу магнитных бурь – 2015-й, когда было зафиксировано 79 событий, и 2016-й – 69. При этом значение 2016 года почти наверняка будет перекрыто за оставшуюся неделю года, поскольку на Землю продолжает действовать крупная корональная дыра и новая буря может произойти уже сегодня. По общему же числу геомагнитно-возмущенных дней последний раз более высокие значения – 169 дней – наблюдались только в 2005 году.
"Основным фактором, повлиявшим на рост числа бурь, стало необычно большое число корональных дыр на Солнце. Так как признаков системного снижения числа корональных дыр или уменьшения их размера пока не наблюдается, можно ожидать, что как минимум первые месяцы 2026 года будут продолжать находиться под их существенным влиянием, и повышенное число магнитных бурь пока сохранится", – считают в Лаборатории.
В 2025 году регистрируется самая высокая солнечная активность за прошедшие 11 лет, заявляли ранее ученые. В это время на Солнце фиксируется много вспышек и выбросов вещества.
