Атака на Севастополь продолжается: ПВО сбила уже 5 воздушных целей

Атака на Севастополь продолжается: ПВО сбила уже 5 воздушных целей - РИА Новости Крым, 24.12.2025

Атака на Севастополь продолжается: ПВО сбила уже 5 воздушных целей

Российские средства ПВО сбили над Севастополем уже пять воздушных целей, в городе объявлена воздушная тревога. Об этом сообщил губернатор города Михаил... РИА Новости Крым, 24.12.2025

2025-12-24T10:10

2025-12-24T10:10

2025-12-24T10:12

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. Российские средства ПВО сбили над Севастополем уже пять воздушных целей, в городе объявлена воздушная тревога. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Он в очередной раз обратился к горожанам с просьбой не пренебрегать мерами безопасности, покинуть открытые пространства и оставаться в безопасных местах, поскольку военные ведут работу по уничтожению вражеских БПЛА из различных средств поражения, в том числе и из стрелкового оружия.Сирены воздушно тревоги зазвучали в Севастополе около 9 часов утра, после чего губернатор сообщил о сбитии двух воздушных целей. Во время воздушной тревоги жителям и гостям города необходимо сразу пройти в убежища или занять безопасное положение в помещении, а также перекрыть газ, воду и отключить электричество, закрыть окна и зайти в комнату с несущими стенами. Наземный и морской общественный транспорт на период тревоги прекращает движение. Автобусы и троллейбусы доезжают до ближайшей остановки или "кармана", чтобы пассажиры, выйдя, могли попасть в ближайшее укрытие.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атакуют Севастополь - сбито две воздушные цели Шесть беспилотников сбили над Крымом и Черным моремВ Севастополе объявили воздушную тревогу

