Атака на Севастополь продолжается: ПВО сбила уже 5 воздушных целей

2025-12-24T10:10
2025-12-24T10:10
2025-12-24T10:12
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. Российские средства ПВО сбили над Севастополем уже пять воздушных целей, в городе объявлена воздушная тревога. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Он в очередной раз обратился к горожанам с просьбой не пренебрегать мерами безопасности, покинуть открытые пространства и оставаться в безопасных местах, поскольку военные ведут работу по уничтожению вражеских БПЛА из различных средств поражения, в том числе и из стрелкового оружия.Сирены воздушно тревоги зазвучали в Севастополе около 9 часов утра, после чего губернатор сообщил о сбитии двух воздушных целей. Во время воздушной тревоги жителям и гостям города необходимо сразу пройти в убежища или занять безопасное положение в помещении, а также перекрыть газ, воду и отключить электричество, закрыть окна и зайти в комнату с несущими стенами. Наземный и морской общественный транспорт на период тревоги прекращает движение. Автобусы и троллейбусы доезжают до ближайшей остановки или "кармана", чтобы пассажиры, выйдя, могли попасть в ближайшее укрытие.
10:10 24.12.2025 (обновлено: 10:12 24.12.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. Российские средства ПВО сбили над Севастополем уже пять воздушных целей, в городе объявлена воздушная тревога. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"В Севастополе военные продолжают отражать атаку ВСУ, работает ПВО. Уже сбито 5 воздушных целей", – сообщил Развожаев по состоянию на 09:58 утра.
Он в очередной раз обратился к горожанам с просьбой не пренебрегать мерами безопасности, покинуть открытые пространства и оставаться в безопасных местах, поскольку военные ведут работу по уничтожению вражеских БПЛА из различных средств поражения, в том числе и из стрелкового оружия.
"Пули, не попавшие в цель, с ускорением свободного падения всегда возвращаются вниз. При сбитии ракетами на землю могут упасть разгонные модули ракет ПВО, обломки БПЛА", - напомнил губернатор.
Сирены воздушно тревоги зазвучали в Севастополе около 9 часов утра
, после чего губернатор сообщил
о сбитии двух воздушных целей.
Во время воздушной тревоги жителям и гостям города необходимо сразу пройти в убежища или занять безопасное положение в помещении, а также перекрыть газ, воду и отключить электричество, закрыть окна и зайти в комнату с несущими стенами.
Наземный и морской общественный транспорт на период тревоги прекращает движение. Автобусы и троллейбусы доезжают до ближайшей остановки или "кармана", чтобы пассажиры, выйдя, могли попасть в ближайшее укрытие.
