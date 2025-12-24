https://crimea.ria.ru/20251224/volontery-v-2026-godu-poluchat-lgoty-za-sokhranenie-pamyati-zhertv-genotsida-1151934730.html

Волонтеры в 2026 году получат льготы за сохранение памяти жертв геноцида

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. Волонтерские организации в 2026 году получат официальный статус и льготы за увековечивание памяти жертв геноцида советского народа. Закон о поддержке соответствующих инициатив, в частности в рамках деятельности поисковиков, принят, сообщается в официальном Telegram-канале Госдумы.По итогам голосования в ГД внесены изменения в Федеральный закон "О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)" и "О некоммерческих организациях".Теперь некоммерческие организации (НКО), которые занимаются поисковыми работами и устанавливают имена погибших советских людей, получат право считаться социально ориентированными. Помимо этого, документ закрепляет за активистами, работающими в этой области, официальный статус волонтеров.Ждал эвакуации: поисковики под Керчью обнаружили останки красноармейцаВ пояснительной записке к проекту принятого теперь закона авторы документа отмечали, что общественные активисты и некоммерческие организации вносят важный вклад в увековечение памяти жертв геноцида советского народа и нуждается в поддержке.В частности, отмечалось что именно работа общественников помогла в сборе доказательств для принятия российскими судами решений о признании геноцидом действий немецко-фашистских войск на оккупированных территориях СССР в годы Великой Отечественной войны."Принятие законопроекта распространит на граждан и организации, которые помогают в увековечении памяти жертв геноцида советского народа, меры поддержки, предусмотренные действующим законодательством для социально ориентированных НКО и волонтеров, и станет составляющей комплекса мер по защите исторической памяти и национальной безопасности, реализуемых в Российской Федерации", – сказано в пояснительной записке к документу.Принятый федеральный закон вступает в силу с 1 января 2026 года.О том, что волонтеры получат льготы за увековечивание памяти жертв геноцида, сообщалось в ноябре уходящего года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Геноцид советских граждан в годы Великой Отечественной войны Из Севастополя в Таджикистан передали останки воина Красной армии Крымские поисковики будут помогать коллегам из других регионов России

