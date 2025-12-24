https://crimea.ria.ru/20251224/volontery-v-2026-godu-poluchat-lgoty-za-sokhranenie-pamyati-zhertv-genotsida-1151934730.html
Волонтеры в 2026 году получат льготы за сохранение памяти жертв геноцида
Волонтеры в 2026 году получат льготы за сохранение памяти жертв геноцида - РИА Новости Крым, 24.12.2025
Волонтеры в 2026 году получат льготы за сохранение памяти жертв геноцида
Волонтерские организации в 2026 году получат официальный статус и льготы за увековечивание памяти жертв геноцида советского народа. Закон о поддержке... РИА Новости Крым, 24.12.2025
2025-12-24T10:31
2025-12-24T10:31
2025-12-24T10:31
волонтеры
государственная дума рф
закон и право
общество
история
память
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111121/65/1111216537_0:0:2756:1551_1920x0_80_0_0_a00d1682d3c93edaa2e6fda42df52268.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. Волонтерские организации в 2026 году получат официальный статус и льготы за увековечивание памяти жертв геноцида советского народа. Закон о поддержке соответствующих инициатив, в частности в рамках деятельности поисковиков, принят, сообщается в официальном Telegram-канале Госдумы.По итогам голосования в ГД внесены изменения в Федеральный закон "О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)" и "О некоммерческих организациях".Теперь некоммерческие организации (НКО), которые занимаются поисковыми работами и устанавливают имена погибших советских людей, получат право считаться социально ориентированными. Помимо этого, документ закрепляет за активистами, работающими в этой области, официальный статус волонтеров.Ждал эвакуации: поисковики под Керчью обнаружили останки красноармейцаВ пояснительной записке к проекту принятого теперь закона авторы документа отмечали, что общественные активисты и некоммерческие организации вносят важный вклад в увековечение памяти жертв геноцида советского народа и нуждается в поддержке.В частности, отмечалось что именно работа общественников помогла в сборе доказательств для принятия российскими судами решений о признании геноцидом действий немецко-фашистских войск на оккупированных территориях СССР в годы Великой Отечественной войны."Принятие законопроекта распространит на граждан и организации, которые помогают в увековечении памяти жертв геноцида советского народа, меры поддержки, предусмотренные действующим законодательством для социально ориентированных НКО и волонтеров, и станет составляющей комплекса мер по защите исторической памяти и национальной безопасности, реализуемых в Российской Федерации", – сказано в пояснительной записке к документу.Принятый федеральный закон вступает в силу с 1 января 2026 года.О том, что волонтеры получат льготы за увековечивание памяти жертв геноцида, сообщалось в ноябре уходящего года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Геноцид советских граждан в годы Великой Отечественной войны Из Севастополя в Таджикистан передали останки воина Красной армии Крымские поисковики будут помогать коллегам из других регионов России
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111121/65/1111216537_7:0:2738:2048_1920x0_80_0_0_0cc621b5581fc2a9d5b4c668a61965ac.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
волонтеры, государственная дума рф, закон и право, общество, история, память, новости
Волонтеры в 2026 году получат льготы за сохранение памяти жертв геноцида
ГД приняла закон о статусе и льготах волонтерам за увековечивание памяти жертв геноцида
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым.
Волонтерские организации в 2026 году получат официальный статус и льготы за увековечивание памяти жертв геноцида советского народа. Закон о поддержке соответствующих инициатив, в частности в рамках деятельности поисковиков, принят, сообщается
в официальном Telegram-канале Госдумы.
По итогам голосования в ГД внесены изменения в Федеральный закон "О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)" и "О некоммерческих организациях".
"Это позволит гражданам и организациям, которые помогают в увековечении памяти жертв, пострадавших от нацистов и их пособников в годы Великой Отечественной войны, получить право на дополнительную государственную и муниципальную поддержку", – отмечается в парламентском сообщении.
Теперь некоммерческие организации (НКО), которые занимаются поисковыми работами и устанавливают имена погибших советских людей, получат право считаться социально ориентированными. Помимо этого, документ закрепляет за активистами, работающими в этой области, официальный статус волонтеров.
В пояснительной записке к проекту принятого теперь закона авторы документа отмечали, что общественные активисты и некоммерческие организации вносят важный вклад в увековечение памяти жертв геноцида советского народа и нуждается в поддержке.
В частности, отмечалось что именно работа общественников помогла в сборе доказательств для принятия российскими судами решений о признании геноцидом действий немецко-фашистских войск на оккупированных территориях СССР в годы Великой Отечественной войны.
"Принятие законопроекта распространит на граждан и организации, которые помогают в увековечении памяти жертв геноцида советского народа, меры поддержки, предусмотренные действующим законодательством для социально ориентированных НКО и волонтеров, и станет составляющей комплекса мер по защите исторической памяти и национальной безопасности, реализуемых в Российской Федерации", – сказано в пояснительной записке к документу.
Принятый федеральный закон вступает в силу с 1 января 2026 года.
О том, что волонтеры получат льготы за увековечивание памяти жертв геноцида, сообщалось
в ноябре уходящего года.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: