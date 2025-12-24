Рейтинг@Mail.ru
Волонтеры в 2026 году получат льготы за сохранение памяти жертв геноцида - РИА Новости Крым, 24.12.2025
Волонтеры в 2026 году получат льготы за сохранение памяти жертв геноцида
Волонтеры в 2026 году получат льготы за сохранение памяти жертв геноцида - РИА Новости Крым, 24.12.2025
Волонтеры в 2026 году получат льготы за сохранение памяти жертв геноцида
Волонтерские организации в 2026 году получат официальный статус и льготы за увековечивание памяти жертв геноцида советского народа. Закон о поддержке... РИА Новости Крым, 24.12.2025
2025-12-24T10:31
2025-12-24T10:31
Волонтеры в 2026 году получат льготы за сохранение памяти жертв геноцида

ГД приняла закон о статусе и льготах волонтерам за увековечивание памяти жертв геноцида

10:31 24.12.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. Волонтерские организации в 2026 году получат официальный статус и льготы за увековечивание памяти жертв геноцида советского народа. Закон о поддержке соответствующих инициатив, в частности в рамках деятельности поисковиков, принят, сообщается в официальном Telegram-канале Госдумы.
По итогам голосования в ГД внесены изменения в Федеральный закон "О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)" и "О некоммерческих организациях".
"Это позволит гражданам и организациям, которые помогают в увековечении памяти жертв, пострадавших от нацистов и их пособников в годы Великой Отечественной войны, получить право на дополнительную государственную и муниципальную поддержку", – отмечается в парламентском сообщении.
Теперь некоммерческие организации (НКО), которые занимаются поисковыми работами и устанавливают имена погибших советских людей, получат право считаться социально ориентированными. Помимо этого, документ закрепляет за активистами, работающими в этой области, официальный статус волонтеров.
Ждал эвакуации: поисковики под Керчью обнаружили останки красноармейца
В пояснительной записке к проекту принятого теперь закона авторы документа отмечали, что общественные активисты и некоммерческие организации вносят важный вклад в увековечение памяти жертв геноцида советского народа и нуждается в поддержке.
В частности, отмечалось что именно работа общественников помогла в сборе доказательств для принятия российскими судами решений о признании геноцидом действий немецко-фашистских войск на оккупированных территориях СССР в годы Великой Отечественной войны.
"Принятие законопроекта распространит на граждан и организации, которые помогают в увековечении памяти жертв геноцида советского народа, меры поддержки, предусмотренные действующим законодательством для социально ориентированных НКО и волонтеров, и станет составляющей комплекса мер по защите исторической памяти и национальной безопасности, реализуемых в Российской Федерации", – сказано в пояснительной записке к документу.
Принятый федеральный закон вступает в силу с 1 января 2026 года.
О том, что волонтеры получат льготы за увековечивание памяти жертв геноцида, сообщалось в ноябре уходящего года.
