https://crimea.ria.ru/20251224/verkhovnyy-sud-zayavil-o-dopuschennykh-oshibkakh-v-dele-o-kvartire-dolinoy-1151931896.html

Верховный суд заявил о допущенных ошибках в деле о квартире Долиной

Верховный суд заявил о допущенных ошибках в деле о квартире Долиной - РИА Новости Крым, 24.12.2025

Верховный суд заявил о допущенных ошибках в деле о квартире Долиной

Суды, вынося свои вердикты по делу о продаже певицей Ларисой Долиной квартиры, допустили ошибку в толковании и применении норм материального права. Об этом... РИА Новости Крым, 24.12.2025

2025-12-24T08:21

2025-12-24T08:21

2025-12-24T08:21

лариса долина

суд

верховный суд россии

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/0d/1139568521_0:0:3052:1717_1920x0_80_0_0_f7af1ade337798e9406506d5bb73db3d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. Суды, вынося свои вердикты по делу о продаже певицей Ларисой Долиной квартиры, допустили ошибку в толковании и применении норм материального права. Об этом говорится в определении Верховного суда России, передает РИА Новости."Поскольку все необходимые юридически значимые обстоятельства дела по иску Долиной Л.А. установлены, а судами допущена ошибка в толковании и применении норм материального права, Судебная коллегия полагает возможным... в части исковых требований Долиной Л.А. к Лурье П.А. не передавая дело на новое рассмотрение, разрешить вопрос по существу и принять новое решение об отказе в их удовлетворении", – сказано в документе.В конце марта 2025 года Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск Ларисы Долиной. Она оспаривала сделку по продаже своей квартиры Полине Лурье, заявив, что стала жертвой мошенников и согласилась на сделку, так как была введена в заблуждение.Своим решением суд первой инстанции прекратил право собственности Лурье на спорное имущество и признал его за Долиной. Суды апелляционной и кассационной инстанций с этим решением согласились.Адвокат Лурье обратилась в Верховный суд России. В декабре ВС РФ признал Полину Лурье собственником купленной у Ларисы Долиной квартиры в Москве, отменив все предыдущие судебные решения."Дело Долиной" вошло в обзор судебной практики России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ГД разберется с "эффектом Долиной": сделки с жильем ждут новые правила Что показало решение Верховного суда РФ по "делу Долиной" Как обезопасить сделки с недвижимостью для покупателей – юрист

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

лариса долина, суд, верховный суд россии, новости