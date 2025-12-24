https://crimea.ria.ru/20251224/verkhovnyy-sud-zayavil-o-dopuschennykh-oshibkakh-v-dele-o-kvartire-dolinoy-1151931896.html
Верховный суд заявил о допущенных ошибках в деле о квартире Долиной
Верховный суд заявил о допущенных ошибках в деле о квартире Долиной - РИА Новости Крым, 24.12.2025
Верховный суд заявил о допущенных ошибках в деле о квартире Долиной
Суды, вынося свои вердикты по делу о продаже певицей Ларисой Долиной квартиры, допустили ошибку в толковании и применении норм материального права. Об этом... РИА Новости Крым, 24.12.2025
2025-12-24T08:21
2025-12-24T08:21
2025-12-24T08:21
лариса долина
суд
верховный суд россии
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. Суды, вынося свои вердикты по делу о продаже певицей Ларисой Долиной квартиры, допустили ошибку в толковании и применении норм материального права. Об этом говорится в определении Верховного суда России, передает РИА Новости."Поскольку все необходимые юридически значимые обстоятельства дела по иску Долиной Л.А. установлены, а судами допущена ошибка в толковании и применении норм материального права, Судебная коллегия полагает возможным... в части исковых требований Долиной Л.А. к Лурье П.А. не передавая дело на новое рассмотрение, разрешить вопрос по существу и принять новое решение об отказе в их удовлетворении", – сказано в документе.В конце марта 2025 года Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск Ларисы Долиной. Она оспаривала сделку по продаже своей квартиры Полине Лурье, заявив, что стала жертвой мошенников и согласилась на сделку, так как была введена в заблуждение.Своим решением суд первой инстанции прекратил право собственности Лурье на спорное имущество и признал его за Долиной. Суды апелляционной и кассационной инстанций с этим решением согласились.Адвокат Лурье обратилась в Верховный суд России. В декабре ВС РФ признал Полину Лурье собственником купленной у Ларисы Долиной квартиры в Москве, отменив все предыдущие судебные решения."Дело Долиной" вошло в обзор судебной практики России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ГД разберется с "эффектом Долиной": сделки с жильем ждут новые правила Что показало решение Верховного суда РФ по "делу Долиной" Как обезопасить сделки с недвижимостью для покупателей – юрист
лариса долина, суд, верховный суд россии, новости
Верховный суд заявил о допущенных ошибках в деле о квартире Долиной
Суды по "делу Долиной допустили ошибку в толковании норм материального права – ВС России
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. Суды, вынося свои вердикты по делу о продаже певицей Ларисой Долиной квартиры, допустили ошибку в толковании и применении норм материального права. Об этом говорится в определении Верховного суда России, передает РИА Новости.
"Поскольку все необходимые юридически значимые обстоятельства дела по иску Долиной Л.А. установлены, а судами допущена ошибка в толковании и применении норм материального права, Судебная коллегия полагает возможным... в части исковых требований Долиной Л.А. к Лурье П.А. не передавая дело на новое рассмотрение, разрешить вопрос по существу и принять новое решение об отказе в их удовлетворении", – сказано в документе.
В конце марта 2025 года Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск Ларисы Долиной. Она оспаривала сделку по продаже своей квартиры Полине Лурье, заявив, что стала жертвой мошенников и согласилась на сделку, так как была введена в заблуждение.
Своим решением суд первой инстанции прекратил право собственности Лурье на спорное имущество и признал его за Долиной. Суды апелляционной и кассационной инстанций с этим решением согласились.
Адвокат Лурье обратилась в Верховный суд России. В декабре ВС РФ признал Полину Лурье собственником купленной у Ларисы Долиной квартиры в Москве, отменив все предыдущие судебные решения. "Дело Долиной" вошло в обзор судебной практики России.
