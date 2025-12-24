Рейтинг@Mail.ru
Верховный суд заявил о допущенных ошибках в деле о квартире Долиной - РИА Новости Крым, 24.12.2025
Верховный суд заявил о допущенных ошибках в деле о квартире Долиной
Верховный суд заявил о допущенных ошибках в деле о квартире Долиной - РИА Новости Крым, 24.12.2025
Верховный суд заявил о допущенных ошибках в деле о квартире Долиной
Суды, вынося свои вердикты по делу о продаже певицей Ларисой Долиной квартиры, допустили ошибку в толковании и применении норм материального права. Об этом... РИА Новости Крым, 24.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. Суды, вынося свои вердикты по делу о продаже певицей Ларисой Долиной квартиры, допустили ошибку в толковании и применении норм материального права. Об этом говорится в определении Верховного суда России, передает РИА Новости."Поскольку все необходимые юридически значимые обстоятельства дела по иску Долиной Л.А. установлены, а судами допущена ошибка в толковании и применении норм материального права, Судебная коллегия полагает возможным... в части исковых требований Долиной Л.А. к Лурье П.А. не передавая дело на новое рассмотрение, разрешить вопрос по существу и принять новое решение об отказе в их удовлетворении", – сказано в документе.В конце марта 2025 года Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск Ларисы Долиной. Она оспаривала сделку по продаже своей квартиры Полине Лурье, заявив, что стала жертвой мошенников и согласилась на сделку, так как была введена в заблуждение.Своим решением суд первой инстанции прекратил право собственности Лурье на спорное имущество и признал его за Долиной. Суды апелляционной и кассационной инстанций с этим решением согласились.Адвокат Лурье обратилась в Верховный суд России. В декабре ВС РФ признал Полину Лурье собственником купленной у Ларисы Долиной квартиры в Москве, отменив все предыдущие судебные решения."Дело Долиной" вошло в обзор судебной практики России.
Верховный суд заявил о допущенных ошибках в деле о квартире Долиной

Суды по "делу Долиной допустили ошибку в толковании норм материального права – ВС России

Народная артистка России Лариса Долина
Народная артистка России Лариса Долина
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. Суды, вынося свои вердикты по делу о продаже певицей Ларисой Долиной квартиры, допустили ошибку в толковании и применении норм материального права. Об этом говорится в определении Верховного суда России, передает РИА Новости.
"Поскольку все необходимые юридически значимые обстоятельства дела по иску Долиной Л.А. установлены, а судами допущена ошибка в толковании и применении норм материального права, Судебная коллегия полагает возможным... в части исковых требований Долиной Л.А. к Лурье П.А. не передавая дело на новое рассмотрение, разрешить вопрос по существу и принять новое решение об отказе в их удовлетворении", – сказано в документе.
В конце марта 2025 года Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск Ларисы Долиной. Она оспаривала сделку по продаже своей квартиры Полине Лурье, заявив, что стала жертвой мошенников и согласилась на сделку, так как была введена в заблуждение.
Своим решением суд первой инстанции прекратил право собственности Лурье на спорное имущество и признал его за Долиной. Суды апелляционной и кассационной инстанций с этим решением согласились.
Адвокат Лурье обратилась в Верховный суд России. В декабре ВС РФ признал Полину Лурье собственником купленной у Ларисы Долиной квартиры в Москве, отменив все предыдущие судебные решения.
"Дело Долиной" вошло в обзор судебной практики России.
Читайте также на РИА Новости Крым:
ГД разберется с "эффектом Долиной": сделки с жильем ждут новые правила
Что показало решение Верховного суда РФ по "делу Долиной"
Как обезопасить сделки с недвижимостью для покупателей – юрист
 
Лента новостейМолния