В Крыму национализировали более 5600 объектов недвижимого имущества

Более 5600 объектов перешло Крыму в рамках работы по национализации имущества врагов России. Об этом заявил председатель парламента РК Владимир Константинов. РИА Новости Крым, 24.12.2025

2025-12-24T08:48

2025-12-24T08:48

2025-12-24T09:31

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. Более 5600 объектов перешло Крыму в рамках работы по национализации имущества врагов России. Об этом заявил председатель парламента РК Владимир Константинов."За последние годы в рамках работы по национализации имущества врагов Крыма и России в собственность республики перешло имущество порядка 500 физических и юридических лиц, включающее свыше 5600 объектов, в том числе – имущество предприятий, земельные участки, дома и прочее", – сообщил Константинов в своем Telegram-канале.По его словам, большинство крупных объектов, которые принадлежали лицам, воюющим против России, уже стали собственностью республики."Многие – проданы новым, российским, инвесторам", – добавил глава парламента Крыма.По словам Константинова, основная цель такой работы в Крыму – установить справедливость и не дать зарабатывать в республике тем, кто поддерживает нацистскую власть на Украине. "Положительный экономический эффект от этих действий" для Крыма уже наблюдается, резюмировал он.Ранее в декабре Константинов заявлял, что в Крыму продолжат выявлять и национализировать имущество граждан, состоящих в рядах вооруженных сил Украины (ВСУ). Сообщалось о национализации имущества еще 84 лиц, физических и юридических.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму продали еще 25 национализированных объектов на 2,2 млрд рублей"Севстар" передали под управление временной администрацииВ Крыму за год национализировали более 900 объектов

