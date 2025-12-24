Рейтинг@Mail.ru
Российские силы ПВО за три часа утром в среду сбили 23 украинских дрона над регионами РФ, в том числе девять – над Крымом, сообщает Минобороны России. РИА Новости Крым, 24.12.2025
2025-12-24T10:16
2025-12-24T10:21
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. Российские силы ПВО за три часа утром в среду сбили 23 украинских дрона над регионами РФ, в том числе девять – над Крымом, сообщает Минобороны России."24 декабря с 07.00 до 10.00 дежурными средствами ПВО уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - сказано в сообщении.Утром в среду военные отражают вражескую атаку по Севастополю, сообщал ранее губернатор Михаил Развожаев. По его данным, над городом сбиты пять воздушных целей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атакуют Севастополь - сбито две воздушные целиПожар возник на предприятии в Тульской области во время атаки дронов ВСУШесть беспилотников сбили над Крымом и Черным морем
Над Крымом сбили девять беспилотников ВСУ

Над Крымом силы ПВО сбили девять украинских беспилотников

10:16 24.12.2025 (обновлено: 10:21 24.12.2025)
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваРабота ПВО в Крыму
Работа ПВО в Крыму
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. Российские силы ПВО за три часа утром в среду сбили 23 украинских дрона над регионами РФ, в том числе девять – над Крымом, сообщает Минобороны России.
"24 декабря с 07.00 до 10.00 дежурными средствами ПВО уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - сказано в сообщении.
По данным российского оборонного ведомства, девять из них сбиты над территорией Крыма, шесть – над Оренбургской областью, три – над Калужской, два – над Брянской. Еще по одному дрону уничтожены над Московским регионом, территориями Башкортостана и Белгородской области.
Утром в среду военные отражают вражескую атаку по Севастополю, сообщал ранее губернатор Михаил Развожаев. По его данным, над городом сбиты пять воздушных целей.
Читайте также на РИА Новости Крым:
ВСУ атакуют Севастополь - сбито две воздушные цели
Пожар возник на предприятии в Тульской области во время атаки дронов ВСУ
Шесть беспилотников сбили над Крымом и Черным морем
 
