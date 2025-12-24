ВСУ атакуют Севастополь - сбито две воздушные цели

https://crimea.ria.ru/20251224/vsu-atakuyut-sevastopol---sbito-dve-vozdushnye-tseli-1151932483.html
Силы противовоздушной обороны в Севастополе отражают вражескую атаку, на данный момент сбиты две воздушные цели. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 24.12.2025
2025-12-24T09:13
2025-12-24T09:13
2025-12-24T09:16
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек - РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны в Севастополе отражают вражескую атаку, на данный момент сбиты две воздушные цели. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. По информации Спасательной службы Севастополя, никакие гражданские объекты в городе не пострадали. Губернатор призвал жителей и гостей соблюдать меры безопасности и оставаться в безопасных местах.Воздушная тревога была объявлена в Севастополе в среду в 9:01. Жителей и гостей города призвали пройти в укрытия и занять безопасные места. Рейд закрыт, наземный общественный транспорт прекратил движение.
В Севастополе силы ПВО сбили две воздушные цели в районе Фиолента
09:13 24.12.2025 (обновлено: 09:16 24.12.2025)