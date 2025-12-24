Рейтинг@Mail.ru
ВСУ атакуют Севастополь - сбито две воздушные цели - РИА Новости Крым, 24.12.2025
ВСУ атакуют Севастополь - сбито две воздушные цели
ВСУ атакуют Севастополь - сбито две воздушные цели - РИА Новости Крым, 24.12.2025
ВСУ атакуют Севастополь - сбито две воздушные цели
Силы противовоздушной обороны в Севастополе отражают вражескую атаку, на данный момент сбиты две воздушные цели. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 24.12.2025
2025-12-24T09:13
2025-12-24T09:16
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек - РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны в Севастополе отражают вражескую атаку, на данный момент сбиты две воздушные цели. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. По информации Спасательной службы Севастополя, никакие гражданские объекты в городе не пострадали. Губернатор призвал жителей и гостей соблюдать меры безопасности и оставаться в безопасных местах.Воздушная тревога была объявлена в Севастополе в среду в 9:01. Жителей и гостей города призвали пройти в укрытия и занять безопасные места. Рейд закрыт, наземный общественный транспорт прекратил движение.
ВСУ атакуют Севастополь - сбито две воздушные цели

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек - РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны в Севастополе отражают вражескую атаку, на данный момент сбиты две воздушные цели. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО. По предварительной информации, сбито две воздушных цели в районе Фиолента", - написал он в своем Telegram-канале.

По информации Спасательной службы Севастополя, никакие гражданские объекты в городе не пострадали. Губернатор призвал жителей и гостей соблюдать меры безопасности и оставаться в безопасных местах.
Воздушная тревога была объявлена в Севастополе в среду в 9:01. Жителей и гостей города призвали пройти в укрытия и занять безопасные места. Рейд закрыт, наземный общественный транспорт прекратил движение.
 
