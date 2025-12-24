Рейтинг@Mail.ru
Воздушную тревогу в Севастополе отменили - РИА Новости Крым, 24.12.2025
Воздушную тревогу в Севастополе отменили
Воздушную тревогу в Севастополе отменили - РИА Новости Крым, 24.12.2025
Воздушную тревогу в Севастополе отменили
Отбой воздушной тревоги объявили в Севастополе. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 24.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. Отбой воздушной тревоги объявили в Севастополе. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.Воздушную тревогу в Севастополе объявили в 9 утра. Позже губернатор рассказал об уничтожении пяти воздушных целей над городом. Сигнал опасности звучал около полутора часов. Сирены в городе выключают только после соответствующего сигнала со стороны военных: звук выключается, а по телеканалам и радио транслируется сигнал отбоя тревоги. В это время можно выходить из укрытий. Также возобновляет движение наземный и морской пассажирский транспорт.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Воздушную тревогу в Севастополе отменили

В Севастополе отбой воздушной тревоги

10:25 24.12.2025 (обновлено: 10:27 24.12.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. Отбой воздушной тревоги объявили в Севастополе. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.
Воздушную тревогу в Севастополе объявили в 9 утра. Позже губернатор рассказал об уничтожении пяти воздушных целей над городом. Сигнал опасности звучал около полутора часов.
"Отбой воздушной тревоги", – написал губернатор.
Сирены в городе выключают только после соответствующего сигнала со стороны военных: звук выключается, а по телеканалам и радио транслируется сигнал отбоя тревоги. В это время можно выходить из укрытий. Также возобновляет движение наземный и морской пассажирский транспорт.
Лента новостейМолния