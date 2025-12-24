Взрыв в Москве - погибшим сотрудникам ДПС было 24 и 25 лет

https://crimea.ria.ru/20251224/vzryv-v-moskve---pogibshim-sotrudnikam-dps-bylo-24-i-25-let-1151936261.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. Погибшим при взрыве на юге Москвы сотрудникам ДПС было 24 и 25 лет, у одного из них остались супруга и девятимесячная дочь. Об этом сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.Двое сотрудников ДПС и находившийся рядом с ними человек погибли при взрыве на Елецкой улице в Москве в ночь на 24 декабря, сообщали ранее в Следкоме РФ. Полицейские увидели подозрительное лицо возле служебного автомобиля. Когда они подошли ближе для его задержания, было приведено в действие взрывное устройство.Уточняется, что Климанову было 24 года, он пришел на службу в московскую полицию в октябре 2023 года, Горбунову – 25 лет, он поступил на службу в органы внутренних дел в феврале 2022 года, дома у него остались супруга и девятимесячная дочь.Сейчас правоохранители проводят оперативно-розыскные мероприятия, устанавливают все обстоятельства произошедшего. Уголовное дело открыто по статье о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Семьям погибших обещают оказать всю необходимую помощь.
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. Погибшим при взрыве на юге Москвы сотрудникам ДПС было 24 и 25 лет, у одного из них остались супруга и девятимесячная дочь. Об этом сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.
Двое сотрудников ДПС и находившийся рядом с ними человек погибли при взрыве на Елецкой улице в Москве в ночь на 24 декабря, сообщали ранее в Следкоме РФ. Полицейские увидели подозрительное лицо возле служебного автомобиля. Когда они подошли ближе для его задержания, было приведено в действие взрывное устройство.
"Руководство и личный состав Главного управления МВД России по городу Москве выражают искренние соболезнования семьям инспекторов отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по Южному округу ГУ МВД России по Москве лейтенанта полиции Ильи Климанова и лейтенанта полиции Максима Горбунова, которые получили смертельные ранения при несении службы", - сказано в сообщении.
Уточняется, что Климанову было 24 года, он пришел на службу в московскую полицию в октябре 2023 года, Горбунову – 25 лет, он поступил на службу в органы внутренних дел в феврале 2022 года, дома у него остались супруга и девятимесячная дочь.
Сейчас правоохранители проводят оперативно-розыскные мероприятия, устанавливают все обстоятельства произошедшего. Уголовное дело открыто по статье о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Семьям погибших обещают оказать всю необходимую помощь.
