Взрыв в Москве - погибшим сотрудникам ДПС было 24 и 25 лет

Взрыв в Москве - погибшим сотрудникам ДПС было 24 и 25 лет

москва

взрыв

госавтоинспекция

происшествия

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

новости

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. Погибшим при взрыве на юге Москвы сотрудникам ДПС было 24 и 25 лет, у одного из них остались супруга и девятимесячная дочь. Об этом сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.Двое сотрудников ДПС и находившийся рядом с ними человек погибли при взрыве на Елецкой улице в Москве в ночь на 24 декабря, сообщали ранее в Следкоме РФ. Полицейские увидели подозрительное лицо возле служебного автомобиля. Когда они подошли ближе для его задержания, было приведено в действие взрывное устройство.Уточняется, что Климанову было 24 года, он пришел на службу в московскую полицию в октябре 2023 года, Горбунову – 25 лет, он поступил на службу в органы внутренних дел в феврале 2022 года, дома у него остались супруга и девятимесячная дочь.Сейчас правоохранители проводят оперативно-розыскные мероприятия, устанавливают все обстоятельства произошедшего. Уголовное дело открыто по статье о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Семьям погибших обещают оказать всю необходимую помощь.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ЧП в Москве с пострадавшими полицейскими – что известно к этому часуПри взрыве в Москве погиб офицер Генштаба ВС РоссииАвтомобиль взорвался в Москве - один человек пострадал

