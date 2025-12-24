https://crimea.ria.ru/20251224/ranennaya-v-zaporozhskoy-oblasti-11-letnyaya-devochka-prishla-v-soznanie-1151932620.html
Раненная в Запорожской области 11-летняя девочка пришла в сознание
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что состояние пострадавшей в результате атаки ВСУ 11-летней девочки стабилизировалось. РИА Новости Крым, 24.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что состояние пострадавшей в результате атаки ВСУ 11-летней девочки стабилизировалось. 16 декабря губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в результате прямой атаки ВСУ по частному домовладению в Каменке-Днепровской пострадала 11-летняя девочка. Ребенка в тяжелом состоянии госпитализировали в Республиканскую детскую клиническую больницу в Крыму.
