Раненная в Запорожской области 11-летняя девочка пришла в сознание
Раненная в Запорожской области 11-летняя девочка пришла в сознание
Раненная в Запорожской области 11-летняя девочка пришла в сознание - РИА Новости Крым, 24.12.2025
Раненная в Запорожской области 11-летняя девочка пришла в сознание
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что состояние пострадавшей в результате атаки ВСУ 11-летней девочки стабилизировалось. РИА Новости Крым, 24.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что состояние пострадавшей в результате атаки ВСУ 11-летней девочки стабилизировалось. 16 декабря губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в результате прямой атаки ВСУ по частному домовладению в Каменке-Днепровской пострадала 11-летняя девочка. Ребенка в тяжелом состоянии госпитализировали в Республиканскую детскую клиническую больницу в Крыму.
Новости
крым, запорожская область, евгений балицкий, атаки всу, дети, новости
Раненная в Запорожской области 11-летняя девочка пришла в сознание

Раненная в Запорожской области девочка пришла в сознание в больнице Крыма - Балицкий

09:23 24.12.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБольничный коридор
Больничный коридор - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что состояние пострадавшей в результате атаки ВСУ 11-летней девочки стабилизировалось.
16 декабря губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в результате прямой атаки ВСУ по частному домовладению в Каменке-Днепровской пострадала 11-летняя девочка. Ребенка в тяжелом состоянии госпитализировали в Республиканскую детскую клиническую больницу в Крыму.
"Спустя неделю можно говорить о положительной динамике, девочка пришла в сознание, состояние стабилизировалось. Продолжаю держать ситуацию на личном контроле", - отметил Балицкий.
КрымЗапорожская областьЕвгений БалицкийАтаки ВСУдетиНовости
 
