Россия построит электростанцию на Луне

Россия построит электростанцию на Луне - РИА Новости Крым, 24.12.2025

Россия построит электростанцию на Луне

24.12.2025

2025-12-24T09:52

2025-12-24T09:52

2025-12-24T09:52

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. Россия планирует создать лунную электростанцию к 2036 году, сообщает в среду пресс-служба Роскосмоса.Станция будет обеспечивать долговременное энергоснабжение луноходов и обсерватории российской Лунной программы, а также объектов инфраструктуры Международной научной лунной станции, в том числе объектов зарубежных партнеров.Отмечается, что этот проект станет важным шагом к созданию постоянно функционирующей научной лунной станции и переходу от разовых миссий к долгосрочной программе исследований Луны. Участниками проекта являются Роскосмос, Росатом и Курчатовский институт.Россия должна сохранить лидерские позиции в сфере освоения и изучения космоса, заявлял ранее президент РФ Владимир Путин. Также он отмечал, что в космической сфере важна международная кооперация, Россия активно взаимодействует с партнерами и до последнего времени – с европейцами. По его словам, у страны совместно с Китайской Народной Республикой – и странами БРИКС в целом – большие планы в данной отрасли.

