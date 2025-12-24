Рейтинг@Mail.ru
Россия построит электростанцию на Луне - РИА Новости Крым, 24.12.2025
https://crimea.ria.ru/20251224/rossiya-postroit-elektrostantsiyu-na-lune-1151932969.html
Россия построит электростанцию на Луне
Россия построит электростанцию на Луне - РИА Новости Крым, 24.12.2025
Россия построит электростанцию на Луне
Россия планирует создать лунную электростанцию к 2036 году, сообщает в среду пресс-служба Роскосмоса. РИА Новости Крым, 24.12.2025
2025-12-24T09:52
2025-12-24T09:52
луна
космос
новости
роскосмос
энергетика
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/10/1140389974_0:112:2131:1310_1920x0_80_0_0_84dbba878e80c28128f1754d9073a9fa.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. Россия планирует создать лунную электростанцию к 2036 году, сообщает в среду пресс-служба Роскосмоса.Станция будет обеспечивать долговременное энергоснабжение луноходов и обсерватории российской Лунной программы, а также объектов инфраструктуры Международной научной лунной станции, в том числе объектов зарубежных партнеров.Отмечается, что этот проект станет важным шагом к созданию постоянно функционирующей научной лунной станции и переходу от разовых миссий к долгосрочной программе исследований Луны. Участниками проекта являются Роскосмос, Росатом и Курчатовский институт.Россия должна сохранить лидерские позиции в сфере освоения и изучения космоса, заявлял ранее президент РФ Владимир Путин. Также он отмечал, что в космической сфере важна международная кооперация, Россия активно взаимодействует с партнерами и до последнего времени – с европейцами. По его словам, у страны совместно с Китайской Народной Республикой – и странами БРИКС в целом – большие планы в данной отрасли.
космос
луна, космос, новости, роскосмос, энергетика
Россия построит электростанцию на Луне

Россия планирует построить электростанцию на Луне – Роскосмос

09:52 24.12.2025
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Луна - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. Россия планирует создать лунную электростанцию к 2036 году, сообщает в среду пресс-служба Роскосмоса.
"В декабре 2025 года Роскосмос заключил государственный контракт с НПО Лавочкина на выполнение работ до 2036 года по созданию российской лунной электростанции", - сказано в сообщении.
Станция будет обеспечивать долговременное энергоснабжение луноходов и обсерватории российской Лунной программы, а также объектов инфраструктуры Международной научной лунной станции, в том числе объектов зарубежных партнеров.
"Будут выполнены разработка космических аппаратов, наземно‑экспериментальная отработка, летные испытания, развертывание инфраструктуры на Луне", - перечислили в Госкорпорации.
Отмечается, что этот проект станет важным шагом к созданию постоянно функционирующей научной лунной станции и переходу от разовых миссий к долгосрочной программе исследований Луны. Участниками проекта являются Роскосмос, Росатом и Курчатовский институт.
Россия должна сохранить лидерские позиции в сфере освоения и изучения космоса, заявлял ранее президент РФ Владимир Путин. Также он отмечал, что в космической сфере важна международная кооперация, Россия активно взаимодействует с партнерами и до последнего времени – с европейцами. По его словам, у страны совместно с Китайской Народной Республикой – и странами БРИКС в целом – большие планы в данной отрасли.
Луна космос Новости Роскосмос Энергетика
 
