Россия построит электростанцию на Луне
Россия планирует построить электростанцию на Луне – Роскосмос
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. Россия планирует создать лунную электростанцию к 2036 году, сообщает в среду пресс-служба Роскосмоса.
"В декабре 2025 года Роскосмос заключил государственный контракт с НПО Лавочкина на выполнение работ до 2036 года по созданию российской лунной электростанции", - сказано в сообщении.
Станция будет обеспечивать долговременное энергоснабжение луноходов и обсерватории российской Лунной программы, а также объектов инфраструктуры Международной научной лунной станции, в том числе объектов зарубежных партнеров.
"Будут выполнены разработка космических аппаратов, наземно‑экспериментальная отработка, летные испытания, развертывание инфраструктуры на Луне", - перечислили в Госкорпорации.
Отмечается, что этот проект станет важным шагом к созданию постоянно функционирующей научной лунной станции и переходу от разовых миссий к долгосрочной программе исследований Луны. Участниками проекта являются Роскосмос, Росатом и Курчатовский институт.
Россия должна сохранить лидерские позиции в сфере освоения и изучения космоса, заявлял ранее президент РФ Владимир Путин. Также он отмечал, что в космической сфере важна международная кооперация, Россия активно взаимодействует с партнерами и до последнего времени – с европейцами. По его словам, у страны совместно с Китайской Народной Республикой – и странами БРИКС в целом – большие планы в данной отрасли.
Читайте также на РИА Новости Крым: