Рейд открыт: морской транспорт возобновил работу в Севастополе - РИА Новости Крым, 24.12.2025
Рейд открыт: морской транспорт возобновил работу в Севастополе
Рейд открыт: морской транспорт возобновил работу в Севастополе - РИА Новости Крым, 24.12.2025
Рейд открыт: морской транспорт возобновил работу в Севастополе
Морской транспорт Севастополя возобновил работу после 3-часовой остановки движения, сообщает профильный городской департамент. РИА Новости Крым, 24.12.2025
2025-12-24T10:40
2025-12-24T10:41
крым
новости крыма
севастополь
новости севастополя
паромы и катера в севастополе
морской транспорт
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/12/1151785804_0:127:1754:1114_1920x0_80_0_0_345e0eef3a69226159fca075e6fea73b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек - РИА Новости Крым. Морской транспорт Севастополя возобновил работу после 3-часовой остановки движения, сообщает профильный городской департамент.Рейд был перекрыт в 7.15. Позже в городе объявили воздушную тревогу. Силы ПВО сбили пять воздушных целей над Севастополем. Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
крым
севастополь
крым, новости крыма, севастополь, новости севастополя, паромы и катера в севастополе, морской транспорт
Рейд открыт: морской транспорт возобновил работу в Севастополе

В Севастополе открыли рейд после 3-часовой остановки

10:40 24.12.2025 (обновлено: 10:41 24.12.2025)
 
© РИА Новости КрымРейд в Севастополе открыт
Рейд в Севастополе открыт - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек - РИА Новости Крым. Морской транспорт Севастополя возобновил работу после 3-часовой остановки движения, сообщает профильный городской департамент.
Рейд был перекрыт в 7.15. Позже в городе объявили воздушную тревогу. Силы ПВО сбили пять воздушных целей над Севастополем.
"Морской пассажирский транспорт возобновляет работу", – сообщается в Telegram-канале ведомства.
Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
