Рейд открыт: морской транспорт возобновил работу в Севастополе
2025-12-24T10:40
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек - РИА Новости Крым. Морской транспорт Севастополя возобновил работу после 3-часовой остановки движения, сообщает профильный городской департамент.Рейд был перекрыт в 7.15. Позже в городе объявили воздушную тревогу. Силы ПВО сбили пять воздушных целей над Севастополем. Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
