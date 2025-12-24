https://crimea.ria.ru/20251224/reyd-otkryt-morskoy-transport-vozobnovil-rabotu-v-sevastopole-1151935105.html

Рейд открыт: морской транспорт возобновил работу в Севастополе

Рейд открыт: морской транспорт возобновил работу в Севастополе - РИА Новости Крым, 24.12.2025

Рейд открыт: морской транспорт возобновил работу в Севастополе

Морской транспорт Севастополя возобновил работу после 3-часовой остановки движения, сообщает профильный городской департамент.

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек - РИА Новости Крым. Морской транспорт Севастополя возобновил работу после 3-часовой остановки движения, сообщает профильный городской департамент.Рейд был перекрыт в 7.15. Позже в городе объявили воздушную тревогу. Силы ПВО сбили пять воздушных целей над Севастополем. Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

