Дорогу в обход Алушты строят с опережением графика
2025-12-24T10:00
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. Объездную дорогу вокруг Алушты строят с опережением графика, готовность объекта составляет 80%. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе компании-подрядчика АО "ВАД"Согласно контракту, работы на объекте должны быть завершены в конце следующего года.К строительству четырехполосной дороги общей протяженностью 7,8 км подрядчик приступил в 2023 году.Новая магистраль проходит через село Изобильное, протяженность участка – 7,8 километров. Несмотря на небольшую длину новой дороги, проект сложен в реализации – часть трассы проложена в горной местности.При строительстве подрядчик применяет не обычные самосвалы, а карьерную технику. При работе на объекте производится выемка миллионов кубометров грунта в некоторых местах выемки достигают глубины 50 метров.
Дорогу в обход Алушты строят с опережением графика
