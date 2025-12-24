https://crimea.ria.ru/20251224/dorogu-v-obkhod-alushty-stroyat-s-operezheniem-grafika-1151933794.html

Дорогу в обход Алушты строят с опережением графика

Дорогу в обход Алушты строят с опережением графика - РИА Новости Крым, 24.12.2025

Дорогу в обход Алушты строят с опережением графика

24.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. Объездную дорогу вокруг Алушты строят с опережением графика, готовность объекта составляет 80%. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе компании-подрядчика АО "ВАД"Согласно контракту, работы на объекте должны быть завершены в конце следующего года.К строительству четырехполосной дороги общей протяженностью 7,8 км подрядчик приступил в 2023 году.Новая магистраль проходит через село Изобильное, протяженность участка – 7,8 километров. Несмотря на небольшую длину новой дороги, проект сложен в реализации – часть трассы проложена в горной местности.При строительстве подрядчик применяет не обычные самосвалы, а карьерную технику. При работе на объекте производится выемка миллионов кубометров грунта в некоторых местах выемки достигают глубины 50 метров.

