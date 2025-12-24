Рейтинг@Mail.ru
Дорогу в обход Алушты строят с опережением графика - РИА Новости Крым, 24.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251224/dorogu-v-obkhod-alushty-stroyat-s-operezheniem-grafika-1151933794.html
Дорогу в обход Алушты строят с опережением графика
Дорогу в обход Алушты строят с опережением графика - РИА Новости Крым, 24.12.2025
Дорогу в обход Алушты строят с опережением графика
Объездную дорогу вокруг Алушты строят с опережением графика, готовность объекта составляет 80%. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 24.12.2025
2025-12-24T10:00
2025-12-24T10:00
крым
новости крыма
алушта
ремонт и строительство дорог в крыму
ао "вад"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/18/1151933302_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_938114f16f273eb189208223ff9b4ee9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. Объездную дорогу вокруг Алушты строят с опережением графика, готовность объекта составляет 80%. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе компании-подрядчика АО "ВАД"Согласно контракту, работы на объекте должны быть завершены в конце следующего года.К строительству четырехполосной дороги общей протяженностью 7,8 км подрядчик приступил в 2023 году.Новая магистраль проходит через село Изобильное, протяженность участка – 7,8 километров. Несмотря на небольшую длину новой дороги, проект сложен в реализации – часть трассы проложена в горной местности.При строительстве подрядчик применяет не обычные самосвалы, а карьерную технику. При работе на объекте производится выемка миллионов кубометров грунта в некоторых местах выемки достигают глубины 50 метров.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дорогу от Джанкоя до Симферополя сделают четырехполосной после СВОПроезд открыт: дорогу Алушта-Судак-Феодосия отремонтировали"Крымавтодор" получит 6 млрд рублей на содержание дорог
крым
алушта
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/18/1151933302_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_bdbe3063d12f4bd61c3e8c927cb75062.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, алушта, ремонт и строительство дорог в крыму, ао "вад"
Дорогу в обход Алушты строят с опережением графика

Строительство дороги в обход Алушты идет с опережением графика – подрядчик

10:00 24.12.2025
 
© Пресс-служба "ВАДа"Строительство дороги в обход г.Алушты
Строительство дороги в обход г.Алушты
© Пресс-служба "ВАДа"
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. Объездную дорогу вокруг Алушты строят с опережением графика, готовность объекта составляет 80%. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе компании-подрядчика АО "ВАД"
"Строительство дороги в обход Алушты ведется с опережением графика, общая готовность объекта уже приблизилась к 80%", - рассказали в компании.
Согласно контракту, работы на объекте должны быть завершены в конце следующего года.
© Пресс-служба "ВАДа"Строительство дороги в обход г.Алушты
Строительство дороги в обход г.Алушты
© Пресс-служба "ВАДа"
Строительство дороги в обход г.Алушты
К строительству четырехполосной дороги общей протяженностью 7,8 км подрядчик приступил в 2023 году.
Новая магистраль проходит через село Изобильное, протяженность участка – 7,8 километров. Несмотря на небольшую длину новой дороги, проект сложен в реализации – часть трассы проложена в горной местности.
© Пресс-служба "ВАДа"Строительство дороги в обход г.Алушты
Строительство дороги в обход г.Алушты
© Пресс-служба "ВАДа"
Строительство дороги в обход г.Алушты
При строительстве подрядчик применяет не обычные самосвалы, а карьерную технику. При работе на объекте производится выемка миллионов кубометров грунта в некоторых местах выемки достигают глубины 50 метров.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Дорогу от Джанкоя до Симферополя сделают четырехполосной после СВО
Проезд открыт: дорогу Алушта-Судак-Феодосия отремонтировали
"Крымавтодор" получит 6 млрд рублей на содержание дорог
 
КрымНовости КрымаАлуштаРемонт и строительство дорог в КрымуАО "ВАД"
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:32Крым стимулирует врачей: молодым медикам обещают миллионы и соцподдержку
11:26Имя военкора Александра Федорчака присвоено школе в Крыму
11:17Сотрудники "Россия сегодня" в Крыму награждены премиями "Журналист года"
11:07Взрыв в Москве - погибшим сотрудникам ДПС было 24 и 25 лет
11:02В Севастополе гонщик на Audi "накатал" на 100 штрафов
10:56Десятилетний рекорд – ученые посчитали магнитные бури 2025 года
10:45В Крыму назначили начальника инспекции по жилищному надзору
10:40Рейд открыт: морской транспорт возобновил работу в Севастополе
10:31Волонтеры в 2026 году получат льготы за сохранение памяти жертв геноцида
10:25Воздушную тревогу в Севастополе отменили
10:16Над Крымом сбили девять беспилотников ВСУ
10:10Атака на Севастополь продолжается: ПВО сбила уже 5 воздушных целей
10:00Дорогу в обход Алушты строят с опережением графика
09:52Россия построит электростанцию на Луне
09:45Севастополь представит в Москве картины легендарного летчика Юмашева
09:23Раненная в Запорожской области 11-летняя девочка пришла в сознание
09:13ВСУ атакуют Севастополь - сбито две воздушные цели
09:01В Севастополе объявили воздушную тревогу
09:00Три человека погибли при взрыве на Елецкой улице в Москве
08:48В Крыму национализировали более 5600 объектов недвижимого имущества
Лента новостейМолния