https://crimea.ria.ru/20250306/ataka-na-sevastopol--chetyre-bespilotnika-sbity-nad-morem-1144720763.html

Атака на Севастополь – четыре беспилотника сбиты над морем

Атака на Севастополь – четыре беспилотника сбиты над морем - РИА Новости Крым, 06.03.2025

Атака на Севастополь – четыре беспилотника сбиты над морем

Четыре украинских беспилотника уничтожены над акваторией Черного моря при попытке ударить по Севастополю. Силы противовоздушной обороны России продолжают... РИА Новости Крым, 06.03.2025

2025-03-06T23:52

2025-03-06T23:52

2025-03-06T23:57

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. Четыре украинских беспилотника уничтожены над акваторией Черного моря при попытке ударить по Севастополю. Силы противовоздушной обороны России продолжают отражать воздушную атаку на город, сообщил губернатор региона.Первые БПЛА были сбиты над морем в 23:24 в четверг. Изначально губернатор сообщал о двух уничтоженных беспилотниках на значительном расстоянии от берега. Он призвал жителей соблюдать меры безопасности и оставаться в безопасных местах.Рейд через бухту также закрыт - работа морского пассажирского транспорта приостановлена. Для жителей организовали компенсационные автобусы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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черное море

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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