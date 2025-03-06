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Атака на Севастополь – четыре беспилотника сбиты над морем - РИА Новости Крым, 06.03.2025
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Атака на Севастополь – четыре беспилотника сбиты над морем
Атака на Севастополь – четыре беспилотника сбиты над морем - РИА Новости Крым, 06.03.2025
Атака на Севастополь – четыре беспилотника сбиты над морем
Четыре украинских беспилотника уничтожены над акваторией Черного моря при попытке ударить по Севастополю. Силы противовоздушной обороны России продолжают... РИА Новости Крым, 06.03.2025
2025-03-06T23:52
2025-03-06T23:57
севастополь
михаил развожаев
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атаки всу на крым
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. Четыре украинских беспилотника уничтожены над акваторией Черного моря при попытке ударить по Севастополю. Силы противовоздушной обороны России продолжают отражать воздушную атаку на город, сообщил губернатор региона.Первые БПЛА были сбиты над морем в 23:24 в четверг. Изначально губернатор сообщал о двух уничтоженных беспилотниках на значительном расстоянии от берега. Он призвал жителей соблюдать меры безопасности и оставаться в безопасных местах.Рейд через бухту также закрыт - работа морского пассажирского транспорта приостановлена. Для жителей организовали компенсационные автобусы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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севастополь, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, атаки всу на крым, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), черное море, пво, срочные новости крыма, новости севастополя
Атака на Севастополь – четыре беспилотника сбиты над морем

На подлете к Севастополю над морем уничтожены четыре беспилотника - Развожаев

23:52 06.03.2025 (обновлено: 23:57 06.03.2025)
 
© Telegram Михаил РазвожаевВечерний Севастополь
Вечерний Севастополь
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. Четыре украинских беспилотника уничтожены над акваторией Черного моря при попытке ударить по Севастополю. Силы противовоздушной обороны России продолжают отражать воздушную атаку на город, сообщил губернатор региона.
Первые БПЛА были сбиты над морем в 23:24 в четверг. Изначально губернатор сообщал о двух уничтоженных беспилотниках на значительном расстоянии от берега.
"По предварительной информации, уже сбито 4 БПЛА над акваторией моря на значительном расстоянии от берега в районе Качи. По информации Спасательной службы Севастополя никакие гражданские объекты в городе не пострадали", - написал он в Telegram.
Он призвал жителей соблюдать меры безопасности и оставаться в безопасных местах.
Рейд через бухту также закрыт - работа морского пассажирского транспорта приостановлена. Для жителей организовали компенсационные автобусы.
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