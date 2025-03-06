https://crimea.ria.ru/20250306/stolknulis-avtobusy--v-dtp-v-belgorodskoy-oblasti-pogibli-6-chelovek-1144719375.html

Столкнулись автобусы – в ДТП в Белгородской области погибли 6 человек

Столкнулись автобусы – в ДТП в Белгородской области погибли 6 человек - РИА Новости Крым, 06.03.2025

Столкнулись автобусы – в ДТП в Белгородской области погибли 6 человек

Шесть человек погибли и четверо пострадали при столкновении двух автобусов в Белгородской области. Об этом сообщили в УМВД по региону. РИА Новости Крым, 06.03.2025

2025-03-06T23:02

2025-03-06T23:02

2025-03-06T23:47

белгородская область

происшествия

дтп

новости

транспорт

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. Шесть человек погибли и четверо пострадали при столкновении двух автобусов в Белгородской области. Об этом сообщили в УМВД по региону.В четверг вечером губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил о большой аварии в Новооскольском округе. По его данным, погибли как минимум пятеро.Все погибшие и раненые ехали в автобусе Mercedes-Benz Sprinter, предварительно, в другом транспортном средстве никто не пострадал. "По предварительным данным, произошло столкновение двух автобусов, в одном из которых находились 11 наших взрослых жителей. Четверо человек получили травмы. Всех пострадавших доставляют в городскую больницу №2 Белгорода. Им оказывается вся необходимая помощь", - уточнил Гладков.В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и экстренных служб. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.Прокуратура Белгородской области организовала проверку соблюдения требований законодательства при организации пассажирских перевозок.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

белгородская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгородская область, происшествия, дтп, новости, транспорт, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)