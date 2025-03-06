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Столкнулись автобусы – в ДТП в Белгородской области погибли 6 человек
Столкнулись автобусы – в ДТП в Белгородской области погибли 6 человек - РИА Новости Крым, 06.03.2025
Столкнулись автобусы – в ДТП в Белгородской области погибли 6 человек
Шесть человек погибли и четверо пострадали при столкновении двух автобусов в Белгородской области. Об этом сообщили в УМВД по региону. РИА Новости Крым, 06.03.2025
2025-03-06T23:02
2025-03-06T23:02
2025-03-06T23:47
белгородская область
происшествия
дтп
новости
транспорт
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. Шесть человек погибли и четверо пострадали при столкновении двух автобусов в Белгородской области. Об этом сообщили в УМВД по региону.В четверг вечером губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил о большой аварии в Новооскольском округе. По его данным, погибли как минимум пятеро.Все погибшие и раненые ехали в автобусе Mercedes-Benz Sprinter, предварительно, в другом транспортном средстве никто не пострадал. "По предварительным данным, произошло столкновение двух автобусов, в одном из которых находились 11 наших взрослых жителей. Четверо человек получили травмы. Всех пострадавших доставляют в городскую больницу №2 Белгорода. Им оказывается вся необходимая помощь", - уточнил Гладков.В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и экстренных служб. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.Прокуратура Белгородской области организовала проверку соблюдения требований законодательства при организации пассажирских перевозок.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, происшествия, дтп, новости, транспорт, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
Столкнулись автобусы – в ДТП в Белгородской области погибли 6 человек
В Белгородской области при столкновении двух автобусов погибли 6 человек и четверо ранены
23:02 06.03.2025 (обновлено: 23:47 06.03.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. Шесть человек погибли и четверо пострадали при столкновении двух автобусов в Белгородской области. Об этом сообщили в УМВД по региону.
В четверг вечером губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил о большой аварии
в Новооскольском округе. По его данным, погибли как минимум пятеро.
"По предварительным данным, 6 марта, около 21:00, в районе села Великомихайловка Новооскольского муниципального округа Белгородской области произошло столкновение двух автобусов Mercedes-Benz Sprinter и Hyundai. В результате происшествия погибли шесть человек", — цитирует РИА Новости правоохранителей.
Все погибшие и раненые ехали в автобусе Mercedes-Benz Sprinter, предварительно, в другом транспортном средстве никто не пострадал.
"По предварительным данным, произошло столкновение двух автобусов, в одном из которых находились 11 наших взрослых жителей. Четверо человек получили травмы. Всех пострадавших доставляют в городскую больницу №2 Белгорода. Им оказывается вся необходимая помощь", - уточнил Гладков.
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и экстренных служб. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.
Прокуратура Белгородской области организовала проверку соблюдения требований законодательства при организации пассажирских перевозок.
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