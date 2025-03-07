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В Ялте ищут пострадавших от помощи "грамотного юриста"
В Ялте ищут пострадавших от помощи "грамотного юриста" - РИА Новости Крым, 07.03.2025
В Ялте ищут пострадавших от помощи "грамотного юриста"
В Ялте полиция ищет пострадавших от мошеннических действий 34-летнего жителя Алупки при решении имущественных и финансовых вопросов. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 07.03.2025
2025-03-07T09:46
2025-03-07T09:46
2025-03-07T09:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар - РИА Новости Крым. В Ялте полиция ищет пострадавших от мошеннических действий 34-летнего жителя Алупки при решении имущественных и финансовых вопросов. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.Злоумышленник обещал доверчивым крымчанам быстро решить сложные правовые вопросы за определенную сумму. Например, помочь в получении водительского удостоверения.Так, одна из потерпевших перевела аферисту около 85 тысяч рублей. Но после получения денег "помощник" скрылся.Его нашли и задержали сотрудники уголовного розыска. Мошенником оказался 34-летний ранее неоднократно судимый житель Алупки.Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".Ранее сообщалось, что полиция Крыма ищет пострадавших от действий группы мошенников, которые обманули граждан под предлогом инвестиций в британский фонд S-Group.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Кубани врачи-аферисты "заработали" 152 млн на псевдолечении сосудовВ Крыму брат украл у сестры 14 миллионов рублейНовая схема обмана: в Севастополе клиенты автосервиса платили мошенникам
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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мошенничество, ялта, крым, новости крыма, мвд по республике крым
В Ялте ищут пострадавших от помощи "грамотного юриста"
В Ялте полиция ищет пострадавших от действий псевдоюриста
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар - РИА Новости Крым. В Ялте полиция ищет пострадавших от мошеннических действий 34-летнего жителя Алупки при решении имущественных и финансовых вопросов. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.
Злоумышленник обещал доверчивым крымчанам быстро решить сложные правовые вопросы за определенную сумму. Например, помочь в получении водительского удостоверения.
Так, одна из потерпевших перевела аферисту около 85 тысяч рублей. Но после получения денег "помощник" скрылся.
Его нашли и задержали сотрудники уголовного розыска. Мошенником оказался 34-летний ранее неоднократно судимый житель Алупки.
"Сотрудники МВД ищут граждан, пострадавших от мошеннических действий жителя Алупки, который предлагал помощь в затруднительных ситуациях при решении различных правовых, имущественных и финансовых вопросов", - говорится в сообщении ведомства.
Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".
Ранее сообщалось
, что полиция Крыма ищет пострадавших от действий группы мошенников, которые обманули граждан под предлогом инвестиций в британский фонд S-Group.
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