https://crimea.ria.ru/20250307/v-yalte-ischut-postradavshikh-ot-pomoschi-gramotnogo-yurista-1144723262.html

В Ялте ищут пострадавших от помощи "грамотного юриста"

В Ялте ищут пострадавших от помощи "грамотного юриста" - РИА Новости Крым, 07.03.2025

В Ялте ищут пострадавших от помощи "грамотного юриста"

В Ялте полиция ищет пострадавших от мошеннических действий 34-летнего жителя Алупки при решении имущественных и финансовых вопросов. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 07.03.2025

2025-03-07T09:46

2025-03-07T09:46

2025-03-07T09:46

мошенничество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар - РИА Новости Крым. В Ялте полиция ищет пострадавших от мошеннических действий 34-летнего жителя Алупки при решении имущественных и финансовых вопросов. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.Злоумышленник обещал доверчивым крымчанам быстро решить сложные правовые вопросы за определенную сумму. Например, помочь в получении водительского удостоверения.Так, одна из потерпевших перевела аферисту около 85 тысяч рублей. Но после получения денег "помощник" скрылся.Его нашли и задержали сотрудники уголовного розыска. Мошенником оказался 34-летний ранее неоднократно судимый житель Алупки.Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".Ранее сообщалось, что полиция Крыма ищет пострадавших от действий группы мошенников, которые обманули граждан под предлогом инвестиций в британский фонд S-Group.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Кубани врачи-аферисты "заработали" 152 млн на псевдолечении сосудовВ Крыму брат украл у сестры 14 миллионов рублейНовая схема обмана: в Севастополе клиенты автосервиса платили мошенникам

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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