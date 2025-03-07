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Землетрясение магнитудой 3,9 произошло в Краснодарском крае - РИА Новости Крым, 07.03.2025
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Землетрясение магнитудой 3,9 произошло в Краснодарском крае
Землетрясение магнитудой 3,9 произошло в Краснодарском крае - РИА Новости Крым, 07.03.2025
Землетрясение магнитудой 3,9 произошло в Краснодарском крае
Подземные толчки, магнитуда которых достигала 3,9, были зафиксированы неподалеку от курортного поселка Новомихайловски Туапсинского района Краснодарского края... РИА Новости Крым, 07.03.2025
2025-03-07T07:50
2025-03-07T07:57
землетрясение
происшествия
сейсмология
туапсе
краснодарский край
сочи
кубань
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар - РИА Новости Крым. Подземные толчки, магнитуда которых достигала 3,9, были зафиксированы неподалеку от курортного поселка Новомихайловски Туапсинского района Краснодарского края. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмический центр.Согласно данным центра, эпицентр находился в 19 км от берега к юго-западу от Новомихайловского и в 95 км к востоку от Новороссийска. Землетрясение произошло на глубине 10 километров.Толчки были зафиксированы минувшей ночью.Ранее сообщалось, что 12 февраля, землетрясение также случилось в окрестностях Сочи и в Туапсе. Его магнитуда достигала 3,9, эпицентр находился на глубине пяти километров. На следующий день в Краснодарском крае снова случилось землетрясение магнитудой 4,0, толчки были зафиксированы недалеко от Сочи и Краснодара.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сотни землетрясений и паника в Греции: сейсмолог оценил риски для КрымаВторое за месяц землетрясение произошло в Полтавской области на УкраинеЗемлетрясение в Крыму: ждать ли большого сейсмического удара
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землетрясение, происшествия, сейсмология, туапсе, краснодарский край, сочи, кубань, новости
Землетрясение магнитудой 3,9 произошло в Краснодарском крае

Землетрясение магнитудой 3,9 произошло возле Туапсе

07:50 07.03.2025 (обновлено: 07:57 07.03.2025)
 
© РИА Новости КрымЗемлетрясение
Землетрясение - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар - РИА Новости Крым. Подземные толчки, магнитуда которых достигала 3,9, были зафиксированы неподалеку от курортного поселка Новомихайловски Туапсинского района Краснодарского края. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмический центр.
Согласно данным центра, эпицентр находился в 19 км от берега к юго-западу от Новомихайловского и в 95 км к востоку от Новороссийска. Землетрясение произошло на глубине 10 километров.
Толчки были зафиксированы минувшей ночью.
Ранее сообщалось, что 12 февраля, землетрясение также случилось в окрестностях Сочи и в Туапсе. Его магнитуда достигала 3,9, эпицентр находился на глубине пяти километров. На следующий день в Краснодарском крае снова случилось землетрясение магнитудой 4,0, толчки были зафиксированы недалеко от Сочи и Краснодара.
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ЗемлетрясениеПроисшествияСейсмологияТуапсеКраснодарский крайСочиКубаньНовости
 
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