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Над Крымом и Черным морем сбиты 26 беспилотников ВСУ - РИА Новости Крым, 07.03.2025
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Над Крымом и Черным морем сбиты 26 беспилотников ВСУ
Над Крымом и Черным морем сбиты 26 беспилотников ВСУ - РИА Новости Крым, 07.03.2025
Над Крымом и Черным морем сбиты 26 беспилотников ВСУ
Российская ПВО уничтожила 39 украинских БПЛА за ночь, сообщило Минобороны. РИА Новости Крым, 07.03.2025
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министерство обороны рф
крым
новости крыма
черное море
азовское море
атаки всу на крым
безопасность республики крым и севастополя
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар - РИА Новости Крым. Российская ПВО уничтожила 39 украинских БПЛА за ночь, сообщило Минобороны. Минувшей ночью военнослужащие Черноморского флота и силы противовоздушной обороны России отразили атаку украинских беспилотников на Севастополь. Первые БПЛА были сбиты над морем в 23:24 в четверг. Изначально губернатор сообщал о двух уничтоженных беспилотниках на значительном расстоянии от берега.Затем власти сообщили о четырех беспилотниках ВСУ, уничтоженных над акваторией Черного моря, которые намеревались ударить по Севастополю.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС РФ контролируют все острова и дельту Днепра – СальдоМассированный удар по Ростовской области – после атаки горит нефтепроводПожары после атаки беспилотников на Ростовскую область потушили
https://crimea.ria.ru/20250307/ataka-na-sevastopol-otrazhena-1144720980.html
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министерство обороны рф, крым, новости крыма, черное море, азовское море, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон)
Над Крымом и Черным морем сбиты 26 беспилотников ВСУ

Над Крымом, Черным и Азовским морями сбиты 29 беспилотников ВСУ

07:10 07.03.2025 (обновлено: 07:26 07.03.2025)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар - РИА Новости Крым. Российская ПВО уничтожила 39 украинских БПЛА за ночь, сообщило Минобороны.

"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 39 украинских беспилотных летательных аппаратов: 14 БПЛА - над территорией Республики Крым, 12 БПЛА – над акваторией Черного моря, семь БПЛА – над территорией Курской области, три БПЛА – над акваторией Азовского моря и по одному БПЛА - над территориями Ростовской, Белгородской и Орловской областей", - говорится в сообщении.

Минувшей ночью военнослужащие Черноморского флота и силы противовоздушной обороны России отразили атаку украинских беспилотников на Севастополь. Первые БПЛА были сбиты над морем в 23:24 в четверг. Изначально губернатор сообщал о двух уничтоженных беспилотниках на значительном расстоянии от берега.
Затем власти сообщили о четырех беспилотниках ВСУ, уничтоженных над акваторией Черного моря, которые намеревались ударить по Севастополю.
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