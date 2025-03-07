https://crimea.ria.ru/20250307/nad-krymom-i-chernym-i-azovskim-moryami-sbity-29-bespilotnikov-vsu-1144721569.html

Над Крымом и Черным морем сбиты 26 беспилотников ВСУ

Над Крымом и Черным морем сбиты 26 беспилотников ВСУ - РИА Новости Крым, 07.03.2025

Над Крымом и Черным морем сбиты 26 беспилотников ВСУ

Российская ПВО уничтожила 39 украинских БПЛА за ночь, сообщило Минобороны. РИА Новости Крым, 07.03.2025

2025-03-07T07:10

2025-03-07T07:10

2025-03-07T07:26

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар - РИА Новости Крым. Российская ПВО уничтожила 39 украинских БПЛА за ночь, сообщило Минобороны. Минувшей ночью военнослужащие Черноморского флота и силы противовоздушной обороны России отразили атаку украинских беспилотников на Севастополь. Первые БПЛА были сбиты над морем в 23:24 в четверг. Изначально губернатор сообщал о двух уничтоженных беспилотниках на значительном расстоянии от берега.Затем власти сообщили о четырех беспилотниках ВСУ, уничтоженных над акваторией Черного моря, которые намеревались ударить по Севастополю.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС РФ контролируют все острова и дельту Днепра – СальдоМассированный удар по Ростовской области – после атаки горит нефтепроводПожары после атаки беспилотников на Ростовскую область потушили

https://crimea.ria.ru/20250307/ataka-na-sevastopol-otrazhena-1144720980.html

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черное море

азовское море

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2025

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