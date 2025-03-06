https://crimea.ria.ru/20250306/bespilotnik-unichtozhen-nad-azovskim-morem-1144719503.html

Беспилотник уничтожен над Азовским морем

Беспилотник уничтожен над Азовским морем - РИА Новости Крым, 06.03.2025

Беспилотник уничтожен над Азовским морем

Силы противовоздушной обороны России сбили украинский беспилотник над акваторией Азовского моря рядом с Бердянском. Об этом сообщил губернатор Запорожской... РИА Новости Крым, 06.03.2025

2025-03-06T23:11

2025-03-06T23:11

2025-03-06T23:13

азовское море

бердянск

пво

запорожская область

беспилотник (бпла, дрон)

евгений балицкий

безопасность

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны России сбили украинский беспилотник над акваторией Азовского моря рядом с Бердянском. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.Днем в четверг дежурными средствами ПВО над Черным морем и Крымом были сбиты два БПЛА.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250306/v-krymu-nashli-sposob-sbivat-neuyazvimye-dlya-reb-drony-1144716644.html

азовское море

бердянск

запорожская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

азовское море, бердянск, пво, запорожская область, беспилотник (бпла, дрон), евгений балицкий, безопасность, новости