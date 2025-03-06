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Беспилотник уничтожен над Азовским морем - РИА Новости Крым, 06.03.2025
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Беспилотник уничтожен над Азовским морем
Беспилотник уничтожен над Азовским морем - РИА Новости Крым, 06.03.2025
Беспилотник уничтожен над Азовским морем
Силы противовоздушной обороны России сбили украинский беспилотник над акваторией Азовского моря рядом с Бердянском. Об этом сообщил губернатор Запорожской... РИА Новости Крым, 06.03.2025
2025-03-06T23:11
2025-03-06T23:13
азовское море
бердянск
пво
запорожская область
беспилотник (бпла, дрон)
евгений балицкий
безопасность
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны России сбили украинский беспилотник над акваторией Азовского моря рядом с Бердянском. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.Днем в четверг дежурными средствами ПВО над Черным морем и Крымом были сбиты два БПЛА.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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азовское море
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азовское море, бердянск, пво, запорожская область, беспилотник (бпла, дрон), евгений балицкий, безопасность, новости
Беспилотник уничтожен над Азовским морем

Над Азовским морем сбили беспилотник

23:11 06.03.2025 (обновлено: 23:13 06.03.2025)
 
© Пресс-служба концерна "Калашников" / Перейти в фотобанкПВО
ПВО
© Пресс-служба концерна "Калашников"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны России сбили украинский беспилотник над акваторией Азовского моря рядом с Бердянском. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
"Противник совершил попытку ударов по гражданской инфраструктуре Запорожской области. Наша ПВО сбила БПЛА ударного типа над акваторией Азовского моря вблизи Бердянска. Прошу жителей Бердянска сохранять спокойствие. Работает ПВО", - написал он в Telegram.
Днем в четверг дежурными средствами ПВО над Черным морем и Крымом были сбиты два БПЛА.
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Сбитый украинский беспилотник - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
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Азовское мореБердянскПВОЗапорожская областьБеспилотник (БПЛА, дрон)Евгений БалицкийБезопасностьНовости
 
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