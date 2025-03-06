https://crimea.ria.ru/20250306/bespilotnik-unichtozhen-nad-azovskim-morem-1144719503.html
Беспилотник уничтожен над Азовским морем
Беспилотник уничтожен над Азовским морем - РИА Новости Крым, 06.03.2025
Беспилотник уничтожен над Азовским морем
Силы противовоздушной обороны России сбили украинский беспилотник над акваторией Азовского моря рядом с Бердянском. Об этом сообщил губернатор Запорожской... РИА Новости Крым, 06.03.2025
2025-03-06T23:11
2025-03-06T23:11
2025-03-06T23:13
азовское море
бердянск
пво
запорожская область
беспилотник (бпла, дрон)
евгений балицкий
безопасность
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны России сбили украинский беспилотник над акваторией Азовского моря рядом с Бердянском. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.Днем в четверг дежурными средствами ПВО над Черным морем и Крымом были сбиты два БПЛА.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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азовское море
бердянск
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азовское море, бердянск, пво, запорожская область, беспилотник (бпла, дрон), евгений балицкий, безопасность, новости
Беспилотник уничтожен над Азовским морем
Над Азовским морем сбили беспилотник
23:11 06.03.2025 (обновлено: 23:13 06.03.2025)