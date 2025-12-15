В России упростили определение начальной цены изъятых сельхозземель

https://crimea.ria.ru/20251215/v-rossii-uprostili-opredelenie-nachalnoy-tseny-izyatykh-selkhozzemel-1151689411.html

Президент России Владимир Путин подписал закон, который меняет порядок определения начальной цены земельных участков сельскохозяйственного назначения, изъятых и РИА Новости Крым, 15.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал закон, который меняет порядок определения начальной цены земельных участков сельскохозяйственного назначения, изъятых и выставленные на публичные торги. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Ранее начальной ценой такого участка признавалась его рыночная стоимость либо кадастровая стоимость, если результаты государственной кадастровой оценки были утверждены не ранее чем за пять лет до даты принятия решения о проведении торгов.При этом оценка рыночной стоимости могла проводиться по инициативе любого лица, в том числе собственника участка, который изымался за неиспользование по целевому назначению или за использование с нарушением законодательства. Нередко в таких случаях рыночная стоимость изымаемых земель значительно превышала кадастровую, что усложняло ил приобретение на публичных торгах.Кроме того, реализация таких участков может увеличивать нагрузку на региональные и местные бюджеты, поскольку законодательством закреплено право органов местного самоуправления и обязанность органов власти субъектов РФ выкупать изъятые сельхозучастки в случае признания торгов несостоявшимися.Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.Ранее президент России Владимир Путин подписал два закона, которые касаются отсрочки наказания беременным, осужденным к ограничению свободы, матерям и отцам (которые являются единственным родителем) детей до 14 лет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин ратифицировал соглашение России и Индии о военном взаимодействииСамозанятые в России будут оформлять больничныеПутин расширил запрет на применение обязательных работ

новости, владимир путин (политик), закон и право, сельхозземли