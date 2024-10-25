Рейтинг@Mail.ru
Путин подписал законы об отсрочке наказания родителям и беременным - РИА Новости Крым, 25.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241025/putin-podpisal-zakony-ob-otsrochke-nakazaniya-roditelyam-i-beremennym-1141360420.html
Путин подписал законы об отсрочке наказания родителям и беременным
Путин подписал законы об отсрочке наказания родителям и беременным - РИА Новости Крым, 25.10.2024
Путин подписал законы об отсрочке наказания родителям и беременным
Президент России Владимир Путин подписал два закона, которые касаются отсрочки наказания беременным, осужденным к ограничению свободы, матерям и отцам (которые... РИА Новости Крым, 25.10.2024
2024-10-25T21:35
2024-10-25T21:35
россия
владимир путин (политик)
закон и право
новости
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/19/1141360308_0:0:1094:616_1920x0_80_0_0_39c00e95a77bdc76464656b8f5c7b7b0.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал два закона, которые касаются отсрочки наказания беременным, осужденным к ограничению свободы, матерям и отцам (которые являются единственным родителем) детей до 14 лет. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.Закон предоставляет суду возможность отсрочить реальное отбывание наказания беременным женщинам, женщинам, имеющим ребенка в возрасте до 14 лет, мужчинам, имеющим ребенка в возрасте до 14 лет и являющихся единственным родителем, осужденным к ограничению свободы.Вторым законом внесено изменение в часть 9 статьи 175 Уголовно-исполнительного кодекса. Предусматривается, что в случае наступления беременности женщина, осужденная к обязательным работам, исправительным работам, принудительным работам, вправе обратиться в суд с ходатайством об отсрочке ей отбывания наказания со дня предоставления отпуска по беременности и родам либо со дня, когда ей в соответствии с трудовым законодательством России мог бы быть предоставлен отпуск по беременности и родам.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/19/1141360308_158:0:1070:684_1920x0_80_0_0_fa90e19581d4a1dd5e090d1c64e3f6d0.png
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, владимир путин (политик), закон и право, новости, общество
Путин подписал законы об отсрочке наказания родителям и беременным

Путин подписал два закона о расширении отсрочки наказания для беременных и родителей

21:35 25.10.2024
 
© РИА Новости . Михаил КлиментьевПрезидент России Владимир Путин. Архивное фото
Президент России Владимир Путин. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости . Михаил Климентьев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал два закона, которые касаются отсрочки наказания беременным, осужденным к ограничению свободы, матерям и отцам (которые являются единственным родителем) детей до 14 лет. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
Закон предоставляет суду возможность отсрочить реальное отбывание наказания беременным женщинам, женщинам, имеющим ребенка в возрасте до 14 лет, мужчинам, имеющим ребенка в возрасте до 14 лет и являющихся единственным родителем, осужденным к ограничению свободы.
Вторым законом внесено изменение в часть 9 статьи 175 Уголовно-исполнительного кодекса. Предусматривается, что в случае наступления беременности женщина, осужденная к обязательным работам, исправительным работам, принудительным работам, вправе обратиться в суд с ходатайством об отсрочке ей отбывания наказания со дня предоставления отпуска по беременности и родам либо со дня, когда ей в соответствии с трудовым законодательством России мог бы быть предоставлен отпуск по беременности и родам.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
РоссияВладимир Путин (политик)Закон и правоНовостиОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:14Главное за день: 25 октября
21:59В Крыму до марта закрыли два заповедника
21:43Глава Донецкой епархии отправлен на покой в Крым
21:35Путин подписал законы об отсрочке наказания родителям и беременным
21:22В Керчи простились с двумя героями спецоперации
21:20Предельный эгоизм: что показало миру хамство Зеленского в адрес ООН
21:12Дроны атаковали машины в Курской области – ранены два мирных жителя
20:59Путин назвал условие поставок российского газа в Европу через Украину
20:46Решающий момент: о чем говорит участие Турции в саммите БРИКС
20:30Солнечно и без дождей – ФОБОС обещает теплые выходные для Крыма
20:13В БРИКС объявили бойкот доллару: созданы альтернативы системе SWIFT
20:04Российские войска надежно окружили ВСУ в Курской области – Путин
19:59Офицер спецназа получил награду за выполнение секретных заданий на СВО
19:41ЦИК утвердил результаты референдума о вступлении Молдавии в Евросоюз
19:25Украина не смогла отчитаться Пентагону за полученные миллиарды
19:04Крымский мост – данные по пробкам к вечеру пятницы
18:49В Запорожской области ввели графики подачи света из-за обстрелов
18:27В Коркино после убийства таксистки отстранили начальника полиции
18:14Почти миллиард рублей получил Крым в рамках нацпроекта "Культура"
17:58Не для публичного обсуждения: в России высказались о военной помощи КНДР
Лента новостейМолния