https://crimea.ria.ru/20241025/putin-podpisal-zakony-ob-otsrochke-nakazaniya-roditelyam-i-beremennym-1141360420.html

Путин подписал законы об отсрочке наказания родителям и беременным

Путин подписал законы об отсрочке наказания родителям и беременным - РИА Новости Крым, 25.10.2024

Путин подписал законы об отсрочке наказания родителям и беременным

Президент России Владимир Путин подписал два закона, которые касаются отсрочки наказания беременным, осужденным к ограничению свободы, матерям и отцам (которые... РИА Новости Крым, 25.10.2024

2024-10-25T21:35

2024-10-25T21:35

2024-10-25T21:35

россия

владимир путин (политик)

закон и право

новости

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал два закона, которые касаются отсрочки наказания беременным, осужденным к ограничению свободы, матерям и отцам (которые являются единственным родителем) детей до 14 лет. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.Закон предоставляет суду возможность отсрочить реальное отбывание наказания беременным женщинам, женщинам, имеющим ребенка в возрасте до 14 лет, мужчинам, имеющим ребенка в возрасте до 14 лет и являющихся единственным родителем, осужденным к ограничению свободы.Вторым законом внесено изменение в часть 9 статьи 175 Уголовно-исполнительного кодекса. Предусматривается, что в случае наступления беременности женщина, осужденная к обязательным работам, исправительным работам, принудительным работам, вправе обратиться в суд с ходатайством об отсрочке ей отбывания наказания со дня предоставления отпуска по беременности и родам либо со дня, когда ей в соответствии с трудовым законодательством России мог бы быть предоставлен отпуск по беременности и родам.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир путин (политик), закон и право, новости, общество