https://crimea.ria.ru/20241025/putin-podpisal-zakony-ob-otsrochke-nakazaniya-roditelyam-i-beremennym-1141360420.html
Путин подписал законы об отсрочке наказания родителям и беременным
Путин подписал законы об отсрочке наказания родителям и беременным - РИА Новости Крым, 25.10.2024
Путин подписал законы об отсрочке наказания родителям и беременным
Президент России Владимир Путин подписал два закона, которые касаются отсрочки наказания беременным, осужденным к ограничению свободы, матерям и отцам (которые... РИА Новости Крым, 25.10.2024
2024-10-25T21:35
2024-10-25T21:35
2024-10-25T21:35
россия
владимир путин (политик)
закон и право
новости
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал два закона, которые касаются отсрочки наказания беременным, осужденным к ограничению свободы, матерям и отцам (которые являются единственным родителем) детей до 14 лет. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.Закон предоставляет суду возможность отсрочить реальное отбывание наказания беременным женщинам, женщинам, имеющим ребенка в возрасте до 14 лет, мужчинам, имеющим ребенка в возрасте до 14 лет и являющихся единственным родителем, осужденным к ограничению свободы.Вторым законом внесено изменение в часть 9 статьи 175 Уголовно-исполнительного кодекса. Предусматривается, что в случае наступления беременности женщина, осужденная к обязательным работам, исправительным работам, принудительным работам, вправе обратиться в суд с ходатайством об отсрочке ей отбывания наказания со дня предоставления отпуска по беременности и родам либо со дня, когда ей в соответствии с трудовым законодательством России мог бы быть предоставлен отпуск по беременности и родам.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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россия, владимир путин (политик), закон и право, новости, общество
Путин подписал законы об отсрочке наказания родителям и беременным
Путин подписал два закона о расширении отсрочки наказания для беременных и родителей
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал два закона, которые касаются отсрочки наказания беременным, осужденным к ограничению свободы, матерям и отцам (которые являются единственным родителем) детей до 14 лет. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
Закон предоставляет суду возможность отсрочить реальное отбывание наказания беременным женщинам, женщинам, имеющим ребенка в возрасте до 14 лет, мужчинам, имеющим ребенка в возрасте до 14 лет и являющихся единственным родителем, осужденным к ограничению свободы.
Вторым законом внесено изменение в часть 9 статьи 175 Уголовно-исполнительного кодекса. Предусматривается, что в случае наступления беременности женщина, осужденная к обязательным работам, исправительным работам, принудительным работам, вправе обратиться в суд с ходатайством об отсрочке ей отбывания наказания со дня предоставления отпуска по беременности и родам либо со дня, когда ей в соответствии с трудовым законодательством России мог бы быть предоставлен отпуск по беременности и родам.
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