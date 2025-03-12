https://crimea.ria.ru/20250312/650-zayavok-podali-na-uchastie-v-programme-sevastopol--gorod-geroev-1144871098.html
650 заявок подали на участие в программе "Севастополь – Город Героев"
650 заявок подали на участие в программе "Севастополь – Город Героев" - РИА Новости Крым, 12.03.2025
650 заявок подали на участие в программе "Севастополь – Город Героев"
Больше 650 участников и ветеранов СВО подали заявки на участие в программе "Севастополь – Город Героев". Из них 605 – севастопольцы. Об этом в своем... РИА Новости Крым, 12.03.2025
2025-03-12T21:14
2025-03-12T21:14
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. Больше 650 участников и ветеранов СВО подали заявки на участие в программе "Севастополь – Город Героев". Из них 605 – севастопольцы. Об этом в своем телеграм-канале рассказал губернатор Михаил Развозжаев. По его информации, регистрация началась 25 февраля этого года. Программа – аналог федерального проекта "Время героев". Основная задача – подготовка высококвалифицированных кадров. Участники и ветераны спецоперации в дальнейшем смогут стать руководителями в органах власти и государственных компаниях. Пройти регистрацию могут граждане всех субъектов России. К программе уже присоединились представители из Крыма, Москвы, Краснодарского края, Хабаровского края, Приморского края, Запорожской области и Донецкой Народной Республики. Прием заявок продлится до 31 марта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, новости севастополя, время героев, михаил развожаев, герои сво, крым, общество
650 заявок подали на участие в программе "Севастополь – Город Героев"
650 участников СВО подали заявки на программу "Севастополь – Город Героев" – Развозжаев
21:14 12.03.2025 (обновлено: 21:20 12.03.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. Больше 650 участников и ветеранов СВО подали заявки на участие в программе "Севастополь – Город Героев". Из них 605 – севастопольцы. Об этом в своем телеграм-канале рассказал губернатор Михаил Развозжаев.
По его информации, регистрация началась 25 февраля этого года. Программа – аналог федерального проекта "Время героев". Основная задача – подготовка высококвалифицированных кадров. Участники и ветераны спецоперации в дальнейшем смогут стать руководителями в органах власти и государственных компаниях.
"Среди тех, кто подал заявку, – ветеран СВО Андрей Антоненко. Он отмечает, что решил участвовать в программе, потому что хочет получить новые возможности в саморазвитии, обрести навыки и новый опыт для ускорения процесса "запрос – решение", – рассказал Михаил Развозжаев об одном из участников.
Пройти регистрацию могут граждане всех субъектов России. К программе уже присоединились представители из Крыма, Москвы, Краснодарского края, Хабаровского края, Приморского края, Запорожской области и Донецкой Народной Республики. Прием заявок продлится до 31 марта.
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