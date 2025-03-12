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Аэропорты Калуги и Саратова временно закрыты - РИА Новости Крым, 12.03.2025
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Аэропорты Калуги и Саратова временно закрыты
Аэропорты Калуги и Саратова временно закрыты - РИА Новости Крым, 12.03.2025
Аэропорты Калуги и Саратова временно закрыты
Временные ограничения введены на работу аэропортов в Калуге и Саратове. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации. РИА Новости Крым, 12.03.2025
2025-03-12T23:19
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безопасность
новости
аэропорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. Временные ограничения введены на работу аэропортов в Калуге и Саратове. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения введены на работу аэропортов: Калуга (Грабцево; код ИКАО: UUBC) – с 21.12 мск; Саратов (Гагарин; UWSG) – с 22.30 мск. Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют авиарейсы", - сообщается в Telegram-канале официального представителя Росавиации.Ранее в Росавиации опровергли слухи о "срочной подготовке к открытию" временно закрытых аэропортов в центральной части России и в южных регионах страны.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости Домодедово: что происходит в московских аэропортахВ аэропорту Симферополя построили новую взлетно-посадочную полосуАэропорт "Симферополь" свяжут с городами Крыма железной дорогой
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РИА Новости Крым
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безопасность, новости, аэропорт, росавиация
Аэропорты Калуги и Саратова временно закрыты

Введены временные ограничения на работу аэропортов Калуги и Саратова

23:19 12.03.2025
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкСамолет аэробус А-319-100 авиакомпании German Wings
Самолет аэробус А-319-100 авиакомпании German Wings - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. Временные ограничения введены на работу аэропортов в Калуге и Саратове. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.
"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения введены на работу аэропортов: Калуга (Грабцево; код ИКАО: UUBC) – с 21.12 мск; Саратов (Гагарин; UWSG) – с 22.30 мск. Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют авиарейсы", - сообщается в Telegram-канале официального представителя Росавиации.
Ранее в Росавиации опровергли слухи о "срочной подготовке к открытию" временно закрытых аэропортов в центральной части России и в южных регионах страны.
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