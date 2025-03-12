https://crimea.ria.ru/20250312/aeroporty-kalugi-i-saratova-vremenno-zakryty-1144883713.html

Аэропорты Калуги и Саратова временно закрыты

Аэропорты Калуги и Саратова временно закрыты - РИА Новости Крым, 12.03.2025

Аэропорты Калуги и Саратова временно закрыты

Временные ограничения введены на работу аэропортов в Калуге и Саратове. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации. РИА Новости Крым, 12.03.2025

2025-03-12T23:19

2025-03-12T23:19

2025-03-12T23:19

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. Временные ограничения введены на работу аэропортов в Калуге и Саратове. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения введены на работу аэропортов: Калуга (Грабцево; код ИКАО: UUBC) – с 21.12 мск; Саратов (Гагарин; UWSG) – с 22.30 мск. Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют авиарейсы", - сообщается в Telegram-канале официального представителя Росавиации.Ранее в Росавиации опровергли слухи о "срочной подготовке к открытию" временно закрытых аэропортов в центральной части России и в южных регионах страны.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости Домодедово: что происходит в московских аэропортахВ аэропорту Симферополя построили новую взлетно-посадочную полосуАэропорт "Симферополь" свяжут с городами Крыма железной дорогой

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность, новости, аэропорт, росавиация