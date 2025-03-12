https://crimea.ria.ru/20250312/osvobozhdeny-86-territorii-kurskoy-oblasti-1144881178.html

Освобождены 86% территории Курской области - ВСУ потеряли 68 000 человек

Освобождены 86% территории Курской области - ВСУ потеряли 68 000 человек - РИА Новости Крым, 12.03.2025

Освобождены 86% территории Курской области - ВСУ потеряли 68 000 человек

Владимир Путин в среду провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий... РИА Новости Крым, 12.03.2025

2025-03-12T21:49

2025-03-12T21:49

2025-03-12T22:22

владимир путин (политик)

валерий герасимов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар — РИА Новости Крым. Владимир Путин в среду провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Обстановку президенту доложил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.В докладе Валерия Герасимова в частности говорилось, что украинская группировка в Курской области изолирована, идет ее планомерное уничтожение. Освобождены 86% территории Курской области, которую занимали ВСУ. Киевский режим потерял более 68 тысяч человек, свыше 7 тысяч единиц техники. Российские войска освободили более 1,1 тысячи кв. км территории Курской области.Президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин в среду прибыл на один из пунктов управления группировкой на Курском направлении, где провел совещание. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.В своем докладе верховному главнокомандующему Владимиру Путину начальник генштаба Герасимов отметил, что группировка ВСУ в Курской области окружена, изолирована, ее ликвидируют.По его информации, от врага зачищены и освобождены 86% территории Курской области, потери ВСУ на этом участке фронта 68 тысяч человек. Также Герасимов доложил президенту, что группировка "Север" только за последние пять дней освободила 24 населенных пункта.Армия России на отдельных участках уже пересекла границу и вошла в Сумскую область Украины, сообщил глава Генштаба Вооруженных сил РФ. Он также заверил, что украинские силы будут разгромлены в кротчайшие сроки, тогда же будет выполнен выход на госграницу.Как ранее сообщалось, бойцы подразделения российской группировки войск "Север" освободили за сутки пять населенных пунктов в Курской области.Всего за время боев под Курском ВСУ потеряли более 66 810 военнослужащих, 392 танка, 314 боевых машин пехоты,275 бронетранспортеров, 2 191 боевую бронированную машину, 2 411 автомобилей, 545 артиллерийских орудий, 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня другие вооружения и технику.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Командовавший вторжением в Курскую область генерал ВСУ уволенГерасимов: группировка ВСУ в Курской области окружена - ее уничтожают

https://crimea.ria.ru/20250312/osvobozhdeny-86-territorii-kurskoy-oblasti-1144881178.html

курская область

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