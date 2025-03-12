https://crimea.ria.ru/20250312/voennye-i-volontery-evakuirovali-68-mirnykh-zhiteley-iz-sudzhi-1144880197.html

Военные и волонтеры эвакуировали 68 мирных жителей из Суджи

Военные и волонтеры эвакуировали 68 мирных жителей из Суджи - РИА Новости Крым, 12.03.2025

Военные и волонтеры эвакуировали 68 мирных жителей из Суджи

Из Суджи эвакуировали 68 граждан, их осмотрели врачи, по предварительной информации, экстренная госпитализация никому не потребовалась, сообщил врио губернатора РИА Новости Крым, 12.03.2025

2025-03-12T20:40

2025-03-12T20:40

2025-03-12T20:44

курская область

ситуация в курской области после нападения всу

александр хинштейн

новости

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар — РИА Новости Крым. Из Суджи эвакуировали 68 граждан, их осмотрели врачи, по предварительной информации, экстренная госпитализация никому не потребовалась, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в Telegram-канале.По его словам, сейчас 52 человека уже размещены в ПВР в регионе, 16 человек забрали родственники.Всех размещенных в ПВР повторно осмотрят медики районных больниц, закрепленных за пунктами временного размещения, при необходимости им окажут помощь, добавил он.Подразделения российской группировки войск "Север" освободили за сутки пять населенных пунктов в Курской области, сообщалось ранее в среду.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 66 810 военнослужащих, 392 танка, 314 боевых машин пехоты,275 бронетранспортеров, 2 191 боевую бронированную машину, 2 411 автомобилей, 545 артиллерийских орудий, 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня другие вооружения и технику.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Командовавший вторжением в Курскую область генерал ВСУ уволен12 населенных пунктов освобождены в Курской областиКогда будет освобождена Курская область

курская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курская область, ситуация в курской области после нападения всу, александр хинштейн, новости, общество