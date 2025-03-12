https://crimea.ria.ru/20250312/voennye-i-volontery-evakuirovali-68-mirnykh-zhiteley-iz-sudzhi-1144880197.html
Военные и волонтеры эвакуировали 68 мирных жителей из Суджи
Военные и волонтеры эвакуировали 68 мирных жителей из Суджи - РИА Новости Крым, 12.03.2025
Военные и волонтеры эвакуировали 68 мирных жителей из Суджи
Из Суджи эвакуировали 68 граждан, их осмотрели врачи, по предварительной информации, экстренная госпитализация никому не потребовалась, сообщил врио губернатора РИА Новости Крым, 12.03.2025
2025-03-12T20:40
2025-03-12T20:40
2025-03-12T20:44
курская область
ситуация в курской области после нападения всу
александр хинштейн
новости
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/0c/1144880341_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_8e2ce0900fb77ba401b4777cfc1e8e66.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар — РИА Новости Крым. Из Суджи эвакуировали 68 граждан, их осмотрели врачи, по предварительной информации, экстренная госпитализация никому не потребовалась, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в Telegram-канале.По его словам, сейчас 52 человека уже размещены в ПВР в регионе, 16 человек забрали родственники.Всех размещенных в ПВР повторно осмотрят медики районных больниц, закрепленных за пунктами временного размещения, при необходимости им окажут помощь, добавил он.Подразделения российской группировки войск "Север" освободили за сутки пять населенных пунктов в Курской области, сообщалось ранее в среду.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 66 810 военнослужащих, 392 танка, 314 боевых машин пехоты,275 бронетранспортеров, 2 191 боевую бронированную машину, 2 411 автомобилей, 545 артиллерийских орудий, 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня другие вооружения и технику.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Командовавший вторжением в Курскую область генерал ВСУ уволен12 населенных пунктов освобождены в Курской областиКогда будет освобождена Курская область
курская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/0c/1144880341_289:0:1249:720_1920x0_80_0_0_14d386efe7c350feff140bb76eba401a.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, ситуация в курской области после нападения всу, александр хинштейн, новости, общество
Военные и волонтеры эвакуировали 68 мирных жителей из Суджи
Из Суджи эвакуировали 68 мирных жителей
20:40 12.03.2025 (обновлено: 20:44 12.03.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар — РИА Новости Крым. Из Суджи эвакуировали 68 граждан, их осмотрели врачи, по предварительной информации, экстренная госпитализация никому не потребовалась, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в Telegram-канале.
"Самые долгожданные новости: 68 наших граждан силами военных и волонтеров эвакуированы с территории Суджи!" — написал он.
По его словам, сейчас 52 человека уже размещены в ПВР в регионе, 16 человек забрали родственники.
"Людей сразу же осмотрели врачи скорой медицинской помощи и центра медицины катастроф. По предварительной информации, экстренная госпитализация никому не потребовалась!" — уточнил Хинштейн.
Всех размещенных в ПВР повторно осмотрят медики районных больниц, закрепленных за пунктами временного размещения, при необходимости им окажут помощь, добавил он.
Подразделения российской группировки войск "Север" освободили за сутки пять населенных пунктов
в Курской области, сообщалось ранее в среду.
Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 66 810 военнослужащих, 392 танка, 314 боевых машин пехоты,275 бронетранспортеров, 2 191 боевую бронированную машину, 2 411 автомобилей, 545 артиллерийских орудий, 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня другие вооружения и технику.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: