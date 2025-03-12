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Путин провел совещание на пункте управления курской группировкой
Президент Путин провел совещание на пункте управления курской группировкой
21:39 12.03.2025 (обновлено: 22:02 12.03.2025)
© Скриншот видеоПутин провел совещание на пункте управления курской группировкой
© Скриншот видео
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар — РИА Новости Крым. Президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин в среду провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он также заслушал доклад начальника Генштаба ВС РФ генерала армии Валерия Герасимова.
В докладе в частности говорилось, что украинская группировка в Курской области изолирована, идет ее планомерное уничтожение. Освобождены 86% территории Курской области, которую занимали ВСУ. Киевский режим потерял более 68 тысяч человек, свыше 7 тысяч единиц техники. Российские войска освободили более 1,1 тысячи кв. км территории Курской области.
В докладе в частности говорилось, что украинская группировка в Курской области изолирована, идет ее планомерное уничтожение. Освобождены 86% территории Курской области, которую занимали ВСУ. Киевский режим потерял более 68 тысяч человек, свыше 7 тысяч единиц техники. Российские войска освободили более 1,1 тысячи кв. км территории Курской области.
Подразделения российской группировки войск "Север" освободили за сутки пять населенных пунктов в Курской области, сообщалось ранее в среду.
Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 66 810 военнослужащих, 392 танка, 314 боевых машин пехоты,275 бронетранспортеров, 2 191 боевую бронированную машину, 2 411 автомобилей, 545 артиллерийских орудий, 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня другие вооружения и технику.
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