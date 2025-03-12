https://crimea.ria.ru/20250312/putin-provel-soveschanie-na-punkte-upravleniya-kurskoy-gruppirovkoy-1144880746.html

Путин провел совещание на пункте управления курской группировкой

Путин провел совещание на пункте управления курской группировкой - РИА Новости Крым, 12.03.2025

Путин провел совещание на пункте управления курской группировкой

Президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин в среду провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой, сообщил журналистам... РИА Новости Крым, 12.03.2025

2025-03-12T21:39

2025-03-12T21:39

2025-03-12T22:02

владимир путин (политик)

армия и флот

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курская область

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар — РИА Новости Крым. Президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин в среду провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он также заслушал доклад начальника Генштаба ВС РФ генерала армии Валерия Герасимова.В докладе в частности говорилось, что украинская группировка в Курской области изолирована, идет ее планомерное уничтожение. Освобождены 86% территории Курской области, которую занимали ВСУ. Киевский режим потерял более 68 тысяч человек, свыше 7 тысяч единиц техники. Российские войска освободили более 1,1 тысячи кв. км территории Курской области.Подразделения российской группировки войск "Север" освободили за сутки пять населенных пунктов в Курской области, сообщалось ранее в среду.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 66 810 военнослужащих, 392 танка, 314 боевых машин пехоты,275 бронетранспортеров, 2 191 боевую бронированную машину, 2 411 автомобилей, 545 артиллерийских орудий, 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня другие вооружения и технику.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Командовавший вторжением в Курскую область генерал ВСУ уволен12 населенных пунктов освобождены в Курской областиКогда будет освобождена Курская область

https://crimea.ria.ru/20250312/voennye-i-volontery-evakuirovali-68-mirnykh-zhiteley-iz-sudzhi-1144880197.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), армия и флот, новости сво, ситуация в курской области после нападения всу, курская область, новости