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Путин провел совещание на пункте управления курской группировкой - РИА Новости Крым, 12.03.2025
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Путин провел совещание на пункте управления курской группировкой
Путин провел совещание на пункте управления курской группировкой - РИА Новости Крым, 12.03.2025
Путин провел совещание на пункте управления курской группировкой
Президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин в среду провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой, сообщил журналистам... РИА Новости Крым, 12.03.2025
2025-03-12T21:39
2025-03-12T22:02
владимир путин (политик)
армия и флот
новости сво
ситуация в курской области после нападения всу
курская область
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар — РИА Новости Крым. Президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин в среду провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он также заслушал доклад начальника Генштаба ВС РФ генерала армии Валерия Герасимова.В докладе в частности говорилось, что украинская группировка в Курской области изолирована, идет ее планомерное уничтожение. Освобождены 86% территории Курской области, которую занимали ВСУ. Киевский режим потерял более 68 тысяч человек, свыше 7 тысяч единиц техники. Российские войска освободили более 1,1 тысячи кв. км территории Курской области.Подразделения российской группировки войск "Север" освободили за сутки пять населенных пунктов в Курской области, сообщалось ранее в среду.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 66 810 военнослужащих, 392 танка, 314 боевых машин пехоты,275 бронетранспортеров, 2 191 боевую бронированную машину, 2 411 автомобилей, 545 артиллерийских орудий, 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня другие вооружения и технику.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Командовавший вторжением в Курскую область генерал ВСУ уволен12 населенных пунктов освобождены в Курской областиКогда будет освобождена Курская область
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владимир путин (политик), армия и флот, новости сво, ситуация в курской области после нападения всу, курская область, новости
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Путин провел совещание на пункте управления курской группировкой

Президент Путин провел совещание на пункте управления курской группировкой

21:39 12.03.2025 (обновлено: 22:02 12.03.2025)
 
© Скриншот видеоПутин провел совещание на пункте управления курской группировкой
Путин провел совещание на пункте управления курской группировкой
© Скриншот видео
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар — РИА Новости Крым. Президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин в среду провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он также заслушал доклад начальника Генштаба ВС РФ генерала армии Валерия Герасимова.

В докладе в частности говорилось, что украинская группировка в Курской области изолирована, идет ее планомерное уничтожение. Освобождены 86% территории Курской области, которую занимали ВСУ. Киевский режим потерял более 68 тысяч человек, свыше 7 тысяч единиц техники. Российские войска освободили более 1,1 тысячи кв. км территории Курской области.
Подразделения российской группировки войск "Север" освободили за сутки пять населенных пунктов в Курской области, сообщалось ранее в среду.
Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 66 810 военнослужащих, 392 танка, 314 боевых машин пехоты,275 бронетранспортеров, 2 191 боевую бронированную машину, 2 411 автомобилей, 545 артиллерийских орудий, 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня другие вооружения и технику.
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