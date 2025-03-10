https://crimea.ria.ru/20250310/kogda-budet-osvobozhdena-kurskaya-oblast-1144797898.html

Когда будет освобождена Курская область

Когда будет освобождена Курская область - РИА Новости Крым, 10.03.2025

Когда будет освобождена Курская область

Никаких конкретных сроков по освобождению занятых противником территорий Курской области нет, но российские военные делают все возможное, чтобы выбить оттуда... РИА Новости Крым, 10.03.2025

2025-03-10T13:46

2025-03-10T13:46

2025-03-10T13:46

новости сво

курская область

ситуация в курской области после нападения всу

вооруженные силы россии

потери всу

дмитрий песков

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/0a/1144798017_0:135:3163:1914_1920x0_80_0_0_7ce68b6223246901ebddc02863b74cf1.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Никаких конкретных сроков по освобождению занятых противником территорий Курской области нет, но российские военные делают все возможное, чтобы выбить оттуда боевиков как можно скорее. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.6 августа 2024 года подразделения ВСУ осуществили попытку прорыва через границу с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. В ходе вторжения пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО).Президент России Владимир Путин заявил о своей твердой уверенности в том, что Вооруженные силы РФ полностью освободят Курскую область от вторгшихся туда подразделений ВСУ.8 марта бойцы группировки "Север" Вооруженных сил России в ходе наступления в Курской области освободили населенные пункты Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина 9 марта освободили еще три населенных пункта - Малая Локня, Черкасское Поречное и Косица.Общие потери ВСУ в Курской области на сегодняшний день, по данным Минобороны РФ, превышают 65 тысяч человек.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

курская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, курская область, ситуация в курской области после нападения всу, вооруженные силы россии, потери всу , дмитрий песков, новости