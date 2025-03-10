Когда будет освобождена Курская область
Конкретных сроков по освобождению территорий Курской области нет – Песков
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкОсвобожденные населенные пункты в Курской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Никаких конкретных сроков по освобождению занятых противником территорий Курской области нет, но российские военные делают все возможное, чтобы выбить оттуда боевиков как можно скорее. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.
"Никаких там сроков нет. Конечно, наши военные делают все возможное, чтобы как можно скорее очистить нашу землю от боевиков. Мы не сомневаемся, что так и будет сделано. Желаем успехов нашим бойцам, нашим героям", - сказал представитель Кремля.
6 августа 2024 года подразделения ВСУ осуществили попытку прорыва через границу с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. В ходе вторжения пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО).
Президент России Владимир Путин заявил о своей твердой уверенности в том, что Вооруженные силы РФ полностью освободят Курскую область от вторгшихся туда подразделений ВСУ.
8 марта бойцы группировки "Север" Вооруженных сил России в ходе наступления в Курской области освободили населенные пункты Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина
9 марта освободили еще три населенных пункта - Малая Локня, Черкасское Поречное и Косица.
Общие потери ВСУ в Курской области на сегодняшний день, по данным Минобороны РФ, превышают 65 тысяч человек.
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