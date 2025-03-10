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Когда будет освобождена Курская область - РИА Новости Крым, 10.03.2025
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Когда будет освобождена Курская область
Когда будет освобождена Курская область - РИА Новости Крым, 10.03.2025
Когда будет освобождена Курская область
Никаких конкретных сроков по освобождению занятых противником территорий Курской области нет, но российские военные делают все возможное, чтобы выбить оттуда... РИА Новости Крым, 10.03.2025
2025-03-10T13:46
2025-03-10T13:46
новости сво
курская область
ситуация в курской области после нападения всу
вооруженные силы россии
потери всу
дмитрий песков
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Никаких конкретных сроков по освобождению занятых противником территорий Курской области нет, но российские военные делают все возможное, чтобы выбить оттуда боевиков как можно скорее. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.6 августа 2024 года подразделения ВСУ осуществили попытку прорыва через границу с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. В ходе вторжения пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО).Президент России Владимир Путин заявил о своей твердой уверенности в том, что Вооруженные силы РФ полностью освободят Курскую область от вторгшихся туда подразделений ВСУ.8 марта бойцы группировки "Север" Вооруженных сил России в ходе наступления в Курской области освободили населенные пункты Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина 9 марта освободили еще три населенных пункта - Малая Локня, Черкасское Поречное и Косица.Общие потери ВСУ в Курской области на сегодняшний день, по данным Минобороны РФ, превышают 65 тысяч человек.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости сво, курская область, ситуация в курской области после нападения всу, вооруженные силы россии, потери всу , дмитрий песков, новости
Когда будет освобождена Курская область

Конкретных сроков по освобождению территорий Курской области нет – Песков

13:46 10.03.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкОсвобожденные населенные пункты в Курской области
Освобожденные населенные пункты в Курской области - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Никаких конкретных сроков по освобождению занятых противником территорий Курской области нет, но российские военные делают все возможное, чтобы выбить оттуда боевиков как можно скорее. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.
"Никаких там сроков нет. Конечно, наши военные делают все возможное, чтобы как можно скорее очистить нашу землю от боевиков. Мы не сомневаемся, что так и будет сделано. Желаем успехов нашим бойцам, нашим героям", - сказал представитель Кремля.
6 августа 2024 года подразделения ВСУ осуществили попытку прорыва через границу с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. В ходе вторжения пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО).
Президент России Владимир Путин заявил о своей твердой уверенности в том, что Вооруженные силы РФ полностью освободят Курскую область от вторгшихся туда подразделений ВСУ.
8 марта бойцы группировки "Север" Вооруженных сил России в ходе наступления в Курской области освободили населенные пункты Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина
9 марта освободили еще три населенных пункта - Малая Локня, Черкасское Поречное и Косица.
Общие потери ВСУ в Курской области на сегодняшний день, по данным Минобороны РФ, превышают 65 тысяч человек.
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Новости СВОКурская областьСитуация в Курской области после нападения ВСУВооруженные силы РоссииПотери ВСУДмитрий ПесковНовости
 
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