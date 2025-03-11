12 населенных пунктов освобождены в Курской области
В Курской области освобождены 12 населенных пунктов и более 100 квадратных километров
11:52 11.03.2025 (обновлено: 11:58 11.03.2025)
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа артрасчета РСЗО "Град" на Курском направлении СВО
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. 12 населенных пунктов освобождены в ходе наступления Вооруженных сил России в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны.
"Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освобождены 12 населенных пунктов: Агроном, Богдановка, Бондаревка, Дмитрюков, Зазулевка, Ивашковский, Колмаков, Кубаткин, Мартыновка, Михайловка, Правда, Южный и более 100 квадратных километров территории Курской области", - сказано в сообщении.
Накануне военные разведывательного подразделения группировки войск "Север" в районе Суджи Курской области с помощью беспилотника обнаружили передвигающуюся группу боевиков. Оператор разведывательного БПЛА оперативно передал координаты цели на командный пункт. После анализа полученных разведданных было принято решение о нанесении огневого поражения по противнику. Обнаруженная цель была уничтожена ударным беспилотником группировки войск "Север".
Накануне Минобороны РФ сообщило, что бойцы группировки "Север" ВС России в ходе наступления освободили Малую Локню, Черкасское Поречное и Косицу в Курской области.
Также освобождены село Лебедевка в Курской области и хутор Новенькое в Сумской области.
8 марта бойцы группировки "Север" Вооруженных сил России в ходе наступления в Курской области освободили населенные пункты Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина .
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