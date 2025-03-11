https://crimea.ria.ru/20250311/12-naselennykh-punktov-osvobozhdeny-v-kurskoy-oblasti-1144822068.html

12 населенных пунктов освобождены в Курской области

12 населенных пунктов освобождены в Курской области - РИА Новости Крым, 11.03.2025

12 населенных пунктов освобождены в Курской области

12 населенных пунктов освобождены в ходе наступления Вооруженных сил России в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 11.03.2025

2025-03-11T11:52

2025-03-11T11:52

2025-03-11T11:58

ситуация в курской области после нападения всу

курская область

министерство обороны рф

группировка войск "север"

вооруженные силы россии

потери всу

новости сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/08/1144753298_0:149:3113:1900_1920x0_80_0_0_bf8d1bec57fecc4f371646fffae39828.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. 12 населенных пунктов освобождены в ходе наступления Вооруженных сил России в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны.Накануне военные разведывательного подразделения группировки войск "Север" в районе Суджи Курской области с помощью беспилотника обнаружили передвигающуюся группу боевиков. Оператор разведывательного БПЛА оперативно передал координаты цели на командный пункт. После анализа полученных разведданных было принято решение о нанесении огневого поражения по противнику. Обнаруженная цель была уничтожена ударным беспилотником группировки войск "Север".Накануне Минобороны РФ сообщило, что бойцы группировки "Север" ВС России в ходе наступления освободили Малую Локню, Черкасское Поречное и Косицу в Курской области.Также освобождены село Лебедевка в Курской области и хутор Новенькое в Сумской области.8 марта бойцы группировки "Север" Вооруженных сил России в ходе наступления в Курской области освободили населенные пункты Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина .Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда будет освобождена Курская областьВ больницу с истощением доставили жителей освобожденных курских селВ России появится стандарт по поддержке участников СВО - поручение Путина

курская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в курской области после нападения всу, курская область, министерство обороны рф, группировка войск "север", вооруженные силы россии, потери всу , новости сво