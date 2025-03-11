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12 населенных пунктов освобождены в Курской области - РИА Новости Крым, 11.03.2025
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12 населенных пунктов освобождены в Курской области
12 населенных пунктов освобождены в Курской области - РИА Новости Крым, 11.03.2025
12 населенных пунктов освобождены в Курской области
12 населенных пунктов освобождены в ходе наступления Вооруженных сил России в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 11.03.2025
2025-03-11T11:52
2025-03-11T11:58
ситуация в курской области после нападения всу
курская область
министерство обороны рф
группировка войск "север"
вооруженные силы россии
потери всу
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. 12 населенных пунктов освобождены в ходе наступления Вооруженных сил России в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны.Накануне военные разведывательного подразделения группировки войск "Север" в районе Суджи Курской области с помощью беспилотника обнаружили передвигающуюся группу боевиков. Оператор разведывательного БПЛА оперативно передал координаты цели на командный пункт. После анализа полученных разведданных было принято решение о нанесении огневого поражения по противнику. Обнаруженная цель была уничтожена ударным беспилотником группировки войск "Север".Накануне Минобороны РФ сообщило, что бойцы группировки "Север" ВС России в ходе наступления освободили Малую Локню, Черкасское Поречное и Косицу в Курской области.Также освобождены село Лебедевка в Курской области и хутор Новенькое в Сумской области.8 марта бойцы группировки "Север" Вооруженных сил России в ходе наступления в Курской области освободили населенные пункты Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина .Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда будет освобождена Курская областьВ больницу с истощением доставили жителей освобожденных курских селВ России появится стандарт по поддержке участников СВО - поручение Путина
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ситуация в курской области после нападения всу, курская область, министерство обороны рф, группировка войск "север", вооруженные силы россии, потери всу , новости сво
12 населенных пунктов освобождены в Курской области

В Курской области освобождены 12 населенных пунктов и более 100 квадратных километров

11:52 11.03.2025 (обновлено: 11:58 11.03.2025)
 
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© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. 12 населенных пунктов освобождены в ходе наступления Вооруженных сил России в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны.
"Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освобождены 12 населенных пунктов: Агроном, Богдановка, Бондаревка, Дмитрюков, Зазулевка, Ивашковский, Колмаков, Кубаткин, Мартыновка, Михайловка, Правда, Южный и более 100 квадратных километров территории Курской области", - сказано в сообщении.
Накануне военные разведывательного подразделения группировки войск "Север" в районе Суджи Курской области с помощью беспилотника обнаружили передвигающуюся группу боевиков. Оператор разведывательного БПЛА оперативно передал координаты цели на командный пункт. После анализа полученных разведданных было принято решение о нанесении огневого поражения по противнику. Обнаруженная цель была уничтожена ударным беспилотником группировки войск "Север".
Накануне Минобороны РФ сообщило, что бойцы группировки "Север" ВС России в ходе наступления освободили Малую Локню, Черкасское Поречное и Косицу в Курской области.
Также освобождены село Лебедевка в Курской области и хутор Новенькое в Сумской области.
8 марта бойцы группировки "Север" Вооруженных сил России в ходе наступления в Курской области освободили населенные пункты Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина .
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Ситуация в Курской области после нападения ВСУКурская областьМинистерство обороны РФГруппировка войск "Север"Вооруженные силы РоссииПотери ВСУНовости СВО
 
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