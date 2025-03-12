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Еще пять населенных пунктов в Курской области освобождены от ВСУ

Еще пять населенных пунктов в Курской области освобождены от ВСУ - РИА Новости Крым, 12.03.2025

Еще пять населенных пунктов в Курской области освобождены от ВСУ

Подразделения российской группировки войск "Север" освободили за сутки пять населенных пунктов в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 12.03.2025

2025-03-12T12:31

2025-03-12T12:31

2025-03-12T12:36

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всу (вооруженные силы украины)

вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. Подразделения российской группировки войск "Север" освободили за сутки пять населенных пунктов в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Российские войска продолжают вести активную работу по освобождению Курской области от украинских боевиков. Накануне 12 населенных пунктов были освобождены в ходе наступления Вооруженных сил России. Их зачистили от ВСУ подразделения группировки войск "Север".Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бои за курскую землю: 270 боевиков уничтожены и 12 сдались в плен12 населенных пунктов освобождены в Курской области Командовавший вторжением в Курскую область генерал ВСУ уволен

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курская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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