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Еще пять населенных пунктов в Курской области освобождены от ВСУ - РИА Новости Крым, 12.03.2025
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Еще пять населенных пунктов в Курской области освобождены от ВСУ
Еще пять населенных пунктов в Курской области освобождены от ВСУ - РИА Новости Крым, 12.03.2025
Еще пять населенных пунктов в Курской области освобождены от ВСУ
Подразделения российской группировки войск "Север" освободили за сутки пять населенных пунктов в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 12.03.2025
2025-03-12T12:31
2025-03-12T12:36
россия
новости
новости сво
курская область
ситуация в курской области после нападения всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. Подразделения российской группировки войск "Север" освободили за сутки пять населенных пунктов в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Российские войска продолжают вести активную работу по освобождению Курской области от украинских боевиков. Накануне 12 населенных пунктов были освобождены в ходе наступления Вооруженных сил России. Их зачистили от ВСУ подразделения группировки войск "Север".Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бои за курскую землю: 270 боевиков уничтожены и 12 сдались в плен12 населенных пунктов освобождены в Курской области Командовавший вторжением в Курскую область генерал ВСУ уволен
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россия, новости, новости сво, курская область, ситуация в курской области после нападения всу, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии
Еще пять населенных пунктов в Курской области освобождены от ВСУ

Минобороны: армия России освободила пять населенных пунктов в Курской области

12:31 12.03.2025 (обновлено: 12:36 12.03.2025)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа РСЗО "Град" группировки "Центр"
Боевая работа РСЗО Град группировки Центр - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. Подразделения российской группировки войск "Север" освободили за сутки пять населенных пунктов в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" в ходе наступательных действий на Курском направлении освободили населенные пункты Казачья Локня, 1-й Княжий, 2-й Княжий, Замостье и Мирный", - говорится в сообщении.
Российские войска продолжают вести активную работу по освобождению Курской области от украинских боевиков. Накануне 12 населенных пунктов были освобождены в ходе наступления Вооруженных сил России. Их зачистили от ВСУ подразделения группировки войск "Север".
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