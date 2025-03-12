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Трамп хочет согласия РФ на прекращение огня – эмиссары США едут в Москву - РИА Новости Крым, 12.03.2025
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Трамп хочет согласия РФ на прекращение огня – эмиссары США едут в Москву
Трамп хочет согласия РФ на прекращение огня – эмиссары США едут в Москву - РИА Новости Крым, 12.03.2025
Трамп хочет согласия РФ на прекращение огня – эмиссары США едут в Москву
Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на согласие России на предложение о немедленном прекращении огня на Украине и надеется, что это произойдет... РИА Новости Крым, 12.03.2025
2025-03-12T19:33
2025-03-12T19:42
дональд трамп
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россия
сша
политика
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на согласие России на предложение о немедленном прекращении огня на Украине и надеется, что это произойдет без давления на РФ. Об этом пишет РИА Новости.Трамп заявил, что ждет положительного ответа Москвы, куда уже направились американские представители."Люди едут туда, пока мы разговариваем", – сказал Трамп.Накануне в городе Джидда в Саудовской Аравии состоялись девятичасовые переговоры делегаций США и Украины, по итогам которых представители делегаций сделали ряд заявлений по теме урегулирования украинского конфликта.После встречи стало известно, что президент США Дональд Трамп принял решение отменить приостановку оказания Украине помощи в сфере безопасности. Зеленский заявил, что Киев готов принять предложение США о прекращении огня на 30 дней, если на это согласится Россия. Поставки вооружения и разведданных уже возобновились, о чем стало известно 12 марта.В Кремле не комментируют предложение о введении 30-дневного перемирия между Россией и Украиной, пока не получат от США детальной информации о сути прошедших в Саудовской Аравии переговоров между Вашингтоном и Киевом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Белом доме рассказали об угрожающих мерах против РоссииВашингтон и Киев обсудили территориальные уступки - РубиоПереговоры США и Украины: обсуждалась ли отставка Зеленского
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60
дональд трамп, новости, россия, сша, политика, в мире, украина
Трамп хочет согласия РФ на прекращение огня – эмиссары США едут в Москву

Трамп хочет согласия России на прекращение огня на Украине – эмиссары США едут в Москву

19:33 12.03.2025 (обновлено: 19:42 12.03.2025)
 
© Коллаж РИА НовостиФлаг России и США. Архивное фото
Флаг России и США. Архивное фото
© Коллаж РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на согласие России на предложение о немедленном прекращении огня на Украине и надеется, что это произойдет без давления на РФ. Об этом пишет РИА Новости.

"Я надеюсь, этого не понадобится. Мы можем это сделать с Россией", – заявил Трамп в Белом доме на вопрос журналистов, есть ли у Вашингтона рычаги давления на Москву в контексте урегулирования конфликта на Украине.

Трамп заявил, что ждет положительного ответа Москвы, куда уже направились американские представители.
"Люди едут туда, пока мы разговариваем", – сказал Трамп.
Накануне в городе Джидда в Саудовской Аравии состоялись девятичасовые переговоры делегаций США и Украины, по итогам которых представители делегаций сделали ряд заявлений по теме урегулирования украинского конфликта.
После встречи стало известно, что президент США Дональд Трамп принял решение отменить приостановку оказания Украине помощи в сфере безопасности. Зеленский заявил, что Киев готов принять предложение США о прекращении огня на 30 дней, если на это согласится Россия. Поставки вооружения и разведданных уже возобновились, о чем стало известно 12 марта.
В Кремле не комментируют предложение о введении 30-дневного перемирия между Россией и Украиной, пока не получат от США детальной информации о сути прошедших в Саудовской Аравии переговоров между Вашингтоном и Киевом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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