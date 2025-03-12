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В Севастополе зафиксировали случай гибели кабанов в Байдарской долине

В Севастополе зафиксировали случай гибели кабанов в Байдарской долине - РИА Новости Крым, 12.03.2025

В Севастополе зафиксировали случай гибели кабанов в Байдарской долине

Ветеринары Севастополя и Крыма отрицают факты массовой гибели кабанов в Байдарской долине от опасных для человека и животных заболеваний. Об этом они рассказали РИА Новости Крым, 12.03.2025

2025-03-12T19:10

2025-03-12T19:10

2025-03-12T19:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. Ветеринары Севастополя и Крыма отрицают факты массовой гибели кабанов в Байдарской долине от опасных для человека и животных заболеваний. Об этом они рассказали корреспонденту РИА Новости Крым.Ранее некоторые паблики распространили информацию о массовых случаях падежа среди кабанов в крымских горах, ссылаясь на свидетельства охотников, которые якобы видели трупы животных с пеной у рта.По его словам, пена из пасти – признак, больше характерный для отравления, чем инфекционного заболевания."В любом случае о каждом факте гибели дикого кабана выезжает группа независимо от того, даже если он упал со скалы и ногу сломал. Если есть лицо ответственно заявляет, что видел и знает место, группа выезжает и отрабатывает", - сказал он.В свою очередь в управлении ветеринарии города Севастополя также отрицают факты распространения заразного заболевания диких кабанов на крымском полуострове.Как объяснили в управлении, единственный факт был выявлен из поста одного из севастопольских блогеров в социальной сети при информационном мониторинге."Специалисты госветслужбы совместно с представителями Департамента природных ресурсов и экологии города Севастополя выехали на место гибели диких кабанов. Согласно результатам лабораторных исследований государственного бюджетного учреждения Краснодарского края "Кропоткинская краевая ветеринарная лаборатория" в пробах от обнаруженных трупов диких кабанов возбудителей африканской чумы свиней и других особо опасных инфекционных болезней животных, в том числе общих для животных и человека не выявлено", – сказано в ответе управления.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму нашли африканскую чуму свинейНа западе Крыма лесники спасли загнанную бродячими псами косулюОхота в Крыму: как все устроено и что скоро изменится

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Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

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