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В Севастополе зафиксировали случай гибели кабанов в Байдарской долине
В Севастополе зафиксировали случай гибели кабанов в Байдарской долине - РИА Новости Крым, 12.03.2025
В Севастополе зафиксировали случай гибели кабанов в Байдарской долине
Ветеринары Севастополя и Крыма отрицают факты массовой гибели кабанов в Байдарской долине от опасных для человека и животных заболеваний. Об этом они рассказали РИА Новости Крым, 12.03.2025
2025-03-12T19:10
2025-03-12T19:10
2025-03-12T19:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. Ветеринары Севастополя и Крыма отрицают факты массовой гибели кабанов в Байдарской долине от опасных для человека и животных заболеваний. Об этом они рассказали корреспонденту РИА Новости Крым.Ранее некоторые паблики распространили информацию о массовых случаях падежа среди кабанов в крымских горах, ссылаясь на свидетельства охотников, которые якобы видели трупы животных с пеной у рта.По его словам, пена из пасти – признак, больше характерный для отравления, чем инфекционного заболевания."В любом случае о каждом факте гибели дикого кабана выезжает группа независимо от того, даже если он упал со скалы и ногу сломал. Если есть лицо ответственно заявляет, что видел и знает место, группа выезжает и отрабатывает", - сказал он.В свою очередь в управлении ветеринарии города Севастополя также отрицают факты распространения заразного заболевания диких кабанов на крымском полуострове.Как объяснили в управлении, единственный факт был выявлен из поста одного из севастопольских блогеров в социальной сети при информационном мониторинге."Специалисты госветслужбы совместно с представителями Департамента природных ресурсов и экологии города Севастополя выехали на место гибели диких кабанов. Согласно результатам лабораторных исследований государственного бюджетного учреждения Краснодарского края "Кропоткинская краевая ветеринарная лаборатория" в пробах от обнаруженных трупов диких кабанов возбудителей африканской чумы свиней и других особо опасных инфекционных болезней животных, в том числе общих для животных и человека не выявлено", – сказано в ответе управления.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму нашли африканскую чуму свинейНа западе Крыма лесники спасли загнанную бродячими псами косулюОхота в Крыму: как все устроено и что скоро изменится
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Ольга Леонова
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Ольга Леонова
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg
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В Севастополе зафиксировали случай гибели кабанов в Байдарской долине
Ветеринары Севастополя обследовали павших в Байдарской долине кабанов
Шеф-редактор специальных проектов
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым.
Ветеринары Севастополя и Крыма отрицают факты массовой гибели кабанов в Байдарской долине от опасных для человека и животных заболеваний. Об этом они рассказали корреспонденту РИА Новости Крым
.
Ранее некоторые паблики распространили информацию о массовых случаях падежа среди кабанов в крымских горах, ссылаясь на свидетельства охотников, которые якобы видели трупы животных с пеной у рта.
"По факту всех сообщений, которые поступают к нам о гибели кабанов, выезжает специальная группа. В последнюю неделю сообщений о гибели кабанов не было", – сказал РИА Новости Крым в комментарии глава Государственного комитета Республики Крым по ветеринарии Валерий Иванов.
По его словам, пена из пасти – признак, больше характерный для отравления, чем инфекционного заболевания.
"В любом случае о каждом факте гибели дикого кабана выезжает группа независимо от того, даже если он упал со скалы и ногу сломал. Если есть лицо ответственно заявляет, что видел и знает место, группа выезжает и отрабатывает", - сказал он.
В свою очередь в управлении ветеринарии города Севастополя также отрицают факты распространения заразного заболевания диких кабанов на крымском полуострове.
"За последние несколько недель обращений о гибели кабанов в Байдарской долине и в Севастопольском регионе в госветслужбу не поступало", – говорится в ответе на информационный запрос РИА Новости Крым.
Как объяснили в управлении, единственный факт был выявлен из поста одного из севастопольских блогеров в социальной сети при информационном мониторинге.
"Специалисты госветслужбы совместно с представителями Департамента природных ресурсов и экологии города Севастополя выехали на место гибели диких кабанов. Согласно результатам лабораторных исследований государственного бюджетного учреждения Краснодарского края "Кропоткинская краевая ветеринарная лаборатория" в пробах от обнаруженных трупов диких кабанов возбудителей африканской чумы свиней и других особо опасных инфекционных болезней животных, в том числе общих для животных и человека не выявлено", – сказано в ответе управления.
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