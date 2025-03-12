https://crimea.ria.ru/20250312/peregovory-ssha-i-ukrainy-zelenskiy-sdelal-zayavlenie-ob-utrachennykh-zemlyakh-1144872769.html

Переговоры США и Украины: Зеленский сделал заявление об утраченных землях

Переговоры США и Украины: Зеленский сделал заявление об утраченных землях - РИА Новости Крым, 12.03.2025

Переговоры США и Украины: Зеленский сделал заявление об утраченных землях

Владимир Зеленский в среду на пресс-конференции по итогам переговоров с США в Саудовской Аравии заявил, что не будет признавать утрату территорий по итогам... РИА Новости Крым, 12.03.2025

2025-03-12T18:52

2025-03-12T18:52

2025-03-12T18:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. Владимир Зеленский в среду на пресс-конференции по итогам переговоров с США в Саудовской Аравии заявил, что не будет признавать утрату территорий по итогам возможных переговоров с Россией. Так глава киевского режима ответил на вопрос о том, есть ли у Киева красные линии на переговорах об урегулировании конфликта.Он добавил, что также не будет нарушать конституцию Украины и ограничивать ее суверенитет, но не пояснил, что вкладывает в эти слова.Ранее Вашингтон и Киев обсудили территориальные уступки с украинской стороны. Также после переговоров, которые прошли в Джидде, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что будет неконструктивно заранее угрожать мерами против России на случай, если она не согласится на прекращение огня.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Кремле ответили на предложение США по перемирию на УкраинеСША возобновили обмен разведданными с УкраинойПереговоры США и Украины: обсуждалась ли отставка Зеленского

https://crimea.ria.ru/20250312/kak-v-rossii-otsenili-itogi-peregovorov-ssha-i-ukrainy-1144850781.html

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владимир зеленский, новости, политика, в мире, россия, сша, украина