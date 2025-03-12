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Переговоры США и Украины: Зеленский сделал заявление об утраченных землях - РИА Новости Крым, 12.03.2025
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Переговоры США и Украины: Зеленский сделал заявление об утраченных землях
Переговоры США и Украины: Зеленский сделал заявление об утраченных землях - РИА Новости Крым, 12.03.2025
Переговоры США и Украины: Зеленский сделал заявление об утраченных землях
Владимир Зеленский в среду на пресс-конференции по итогам переговоров с США в Саудовской Аравии заявил, что не будет признавать утрату территорий по итогам... РИА Новости Крым, 12.03.2025
2025-03-12T18:52
2025-03-12T18:52
владимир зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. Владимир Зеленский в среду на пресс-конференции по итогам переговоров с США в Саудовской Аравии заявил, что не будет признавать утрату территорий по итогам возможных переговоров с Россией. Так глава киевского режима ответил на вопрос о том, есть ли у Киева красные линии на переговорах об урегулировании конфликта.Он добавил, что также не будет нарушать конституцию Украины и ограничивать ее суверенитет, но не пояснил, что вкладывает в эти слова.Ранее Вашингтон и Киев обсудили территориальные уступки с украинской стороны. Также после переговоров, которые прошли в Джидде, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что будет неконструктивно заранее угрожать мерами против России на случай, если она не согласится на прекращение огня.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Кремле ответили на предложение США по перемирию на УкраинеСША возобновили обмен разведданными с УкраинойПереговоры США и Украины: обсуждалась ли отставка Зеленского
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владимир зеленский, новости, политика, в мире, россия, сша, украина
Переговоры США и Украины: Зеленский сделал заявление об утраченных землях

Переговоры США и Украины – Зеленский сделал заявление о признании утраченных территорий

18:52 12.03.2025
 
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Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. Владимир Зеленский в среду на пресс-конференции по итогам переговоров с США в Саудовской Аравии заявил, что не будет признавать утрату территорий по итогам возможных переговоров с Россией. Так глава киевского режима ответил на вопрос о том, есть ли у Киева красные линии на переговорах об урегулировании конфликта.
"Признавать какие-либо "оккупированные" территории Российской Федерацией мы не будем. Это факт", – сказал Зеленский.
Он добавил, что также не будет нарушать конституцию Украины и ограничивать ее суверенитет, но не пояснил, что вкладывает в эти слова.
Ранее Вашингтон и Киев обсудили территориальные уступки с украинской стороны. Также после переговоров, которые прошли в Джидде, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что будет неконструктивно заранее угрожать мерами против России на случай, если она не согласится на прекращение огня.
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