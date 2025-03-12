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Путин: наша задача – окончательно разгромить противника в Курской области - РИА Новости Крым, 12.03.2025
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Путин: наша задача – окончательно разгромить противника в Курской области
Путин: наша задача – окончательно разгромить противника в Курской области - РИА Новости Крым, 12.03.2025
Путин: наша задача – окончательно разгромить противника в Курской области
Президент России Владимир Путин в ходе совещания на одном из пунктов управления курской группировкой Вооруженных сил РФ поставил задачу в ближайшее время... РИА Новости Крым, 12.03.2025
2025-03-12T22:09
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ситуация в курской области после нападения всу
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
владимир путин (политик)
валерий герасимов
новости
новости сво
курская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в ходе совещания на одном из пунктов управления курской группировкой Вооруженных сил РФ поставил задачу в ближайшее время окончательно разгромить противника в Курской области и полностью освободить регион.Президент поблагодарил руководство Генштаба ВС РФ и особо отличившиеся подразделения за проделанную работу по освобождению Курской области.Путин подчеркнул, что те, кто противодействуют России в Курской области, являются террористами, и к противникам, взятым в плен в Курской области, надо относиться как к террористам.Российский лидер также предложил подумать о создании зоны безопасности вдоль государственной границы.В среду Владимир Путин провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту, что группировка ВСУ в Курской области окружена, изолирована, идет ее планомерное уничтожение.
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ситуация в курской области после нападения всу, всу (вооруженные силы украины), потери всу , владимир путин (политик), валерий герасимов, новости, новости сво, курская область
Путин: наша задача – окончательно разгромить противника в Курской области

Путин поставил задачу окончательно разгромить противника в Курской области

22:09 12.03.2025 (обновлено: 22:11 12.03.2025)
 
© Telegram-канал Кремль. НовостиВладимир Пктин и Валерий Герасимов
Владимир Пктин и Валерий Герасимов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в ходе совещания на одном из пунктов управления курской группировкой Вооруженных сил РФ поставил задачу в ближайшее время окончательно разгромить противника в Курской области и полностью освободить регион.
"Задача в ближайшее время – окончательно разгромить противника, окопавшегося на территории Курской области, полностью освободить территорию", - сказал глава государства.
Президент поблагодарил руководство Генштаба ВС РФ и особо отличившиеся подразделения за проделанную работу по освобождению Курской области.
Путин подчеркнул, что те, кто противодействуют России в Курской области, являются террористами, и к противникам, взятым в плен в Курской области, надо относиться как к террористам.
Российский лидер также предложил подумать о создании зоны безопасности вдоль государственной границы.
В среду Владимир Путин провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту, что группировка ВСУ в Курской области окружена, изолирована, идет ее планомерное уничтожение.
 
Ситуация в Курской области после нападения ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУВладимир Путин (политик)Валерий ГерасимовНовостиНовости СВОКурская область
 
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Заголовок открываемого материала
22:09Путин: наша задача – окончательно разгромить противника в Курской области
22:05Крымский боксер завоевал победу на международных соревнованиях
21:53Герасимов: группировка ВСУ в Курской области окружена - ее уничтожают
21:49Освобождены 86% территории Курской области - ВСУ потеряли 68 000 человек
21:39Путин провел совещание на пункте управления курской группировкой
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