https://crimea.ria.ru/20250312/putin-nasha-zadacha--okonchatelno-razgromit-protivnika-v-kurskoy-oblasti-1144881621.html

Путин: наша задача – окончательно разгромить противника в Курской области

Путин: наша задача – окончательно разгромить противника в Курской области - РИА Новости Крым, 12.03.2025

Путин: наша задача – окончательно разгромить противника в Курской области

Президент России Владимир Путин в ходе совещания на одном из пунктов управления курской группировкой Вооруженных сил РФ поставил задачу в ближайшее время... РИА Новости Крым, 12.03.2025

2025-03-12T22:09

2025-03-12T22:09

2025-03-12T22:11

ситуация в курской области после нападения всу

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

владимир путин (политик)

валерий герасимов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в ходе совещания на одном из пунктов управления курской группировкой Вооруженных сил РФ поставил задачу в ближайшее время окончательно разгромить противника в Курской области и полностью освободить регион.Президент поблагодарил руководство Генштаба ВС РФ и особо отличившиеся подразделения за проделанную работу по освобождению Курской области.Путин подчеркнул, что те, кто противодействуют России в Курской области, являются террористами, и к противникам, взятым в плен в Курской области, надо относиться как к террористам.Российский лидер также предложил подумать о создании зоны безопасности вдоль государственной границы.В среду Владимир Путин провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту, что группировка ВСУ в Курской области окружена, изолирована, идет ее планомерное уничтожение.

курская область

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в курской области после нападения всу, всу (вооруженные силы украины), потери всу , владимир путин (политик), валерий герасимов, новости, новости сво, курская область