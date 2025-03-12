https://crimea.ria.ru/20250312/putin-nasha-zadacha--okonchatelno-razgromit-protivnika-v-kurskoy-oblasti-1144881621.html
Путин: наша задача – окончательно разгромить противника в Курской области
Путин: наша задача – окончательно разгромить противника в Курской области - РИА Новости Крым, 12.03.2025
Путин: наша задача – окончательно разгромить противника в Курской области
Президент России Владимир Путин в ходе совещания на одном из пунктов управления курской группировкой Вооруженных сил РФ поставил задачу в ближайшее время... РИА Новости Крым, 12.03.2025
2025-03-12T22:09
2025-03-12T22:09
2025-03-12T22:11
ситуация в курской области после нападения всу
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в ходе совещания на одном из пунктов управления курской группировкой Вооруженных сил РФ поставил задачу в ближайшее время окончательно разгромить противника в Курской области и полностью освободить регион.Президент поблагодарил руководство Генштаба ВС РФ и особо отличившиеся подразделения за проделанную работу по освобождению Курской области.Путин подчеркнул, что те, кто противодействуют России в Курской области, являются террористами, и к противникам, взятым в плен в Курской области, надо относиться как к террористам.Российский лидер также предложил подумать о создании зоны безопасности вдоль государственной границы.В среду Владимир Путин провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту, что группировка ВСУ в Курской области окружена, изолирована, идет ее планомерное уничтожение.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ситуация в курской области после нападения всу, всу (вооруженные силы украины), потери всу , владимир путин (политик), валерий герасимов, новости, новости сво, курская область
Путин: наша задача – окончательно разгромить противника в Курской области
Путин поставил задачу окончательно разгромить противника в Курской области
22:09 12.03.2025 (обновлено: 22:11 12.03.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в ходе совещания на одном из пунктов управления курской группировкой Вооруженных сил РФ поставил задачу в ближайшее время окончательно разгромить противника в Курской области и полностью освободить регион.
"Задача в ближайшее время – окончательно разгромить противника, окопавшегося на территории Курской области, полностью освободить территорию", - сказал глава государства.
Президент поблагодарил руководство Генштаба ВС РФ и особо отличившиеся подразделения за проделанную работу по освобождению Курской области.
Путин подчеркнул, что те, кто противодействуют России в Курской области, являются террористами, и к противникам, взятым в плен в Курской области, надо относиться как к террористам.
Российский лидер также предложил подумать о создании зоны безопасности вдоль государственной границы.
В среду Владимир Путин провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту, что группировка ВСУ в Курской области окружена, изолирована, идет ее планомерное уничтожение.