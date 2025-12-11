Лавров: Крым и Донбасс с Новороссией являются неотъемлемыми субъектами РФ

https://crimea.ria.ru/20251211/lavrov-krym-i-donbass-s-novorossiey-yavlyayutsya-neotemlemymi-subektami-rf-1151571614.html
2025-12-11T12:20
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Глава МИД России Сергей Лавров напомнил, что Крым, ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области являются неотъемлемыми частями России в соответствии с Конституцией страны. Так он прокомментировал отказ киевского режима идти на территориальные уступки в ходе переговоров об урегулировании конфликта.Он также подчеркнул, что России не территории нужны, а важна судьба людей, чьи предки столетиями осваивали эти земли, строили города, дороги и порты и кому стоят памятники как основателям этих территорий.2 декабря президент РФ принял в Кремле спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.Как сообщил по итогам встречи помощник президента России Юрий Ушаков, встреча была конструктивной, дала возможность обсудить пути дальнейшего урегулирования украинского кризиса и договориться о совместной работе на основе изначального плана США. Пока компромисс не найден, но некоторые американские наработки выглядят более-менее приемлемыми.До этого сообщалось, что среди пунктов мирного плана, предложенного Вашингтоном, есть пункты о признании Крыма и Донбасса российскими со стороны США, сокращение американской военной помощи Киеву, официальный статус канонической УПЦ и объявление русского языка государственным на Украине, а также сокращение численности ВСУ.Владимир Путин в ходе визита в Индию российский президент подчеркнул, что контролируемые киевским режимом территории освободят либо вооруженным путем, либо украинские войска покинут их и прекратят убивать там людей. Владимир Зеленский заявил, что Украина не готова обсуждать территориальные уступки, компромиссы по этому вопросу пока не найдены.9 декабря Трамп в интервью изданию Politico заявил, что у России переговорная позиция сильнее, чем у Украины. Американский лидер также сказал, что Зеленскому придется начать принимать условия урегулирования и что тот проигрывает. Кроме того, Трамп призвал провести президентские выборы на Украине, поскольку нынешняя ситуация в стране не отвечает нормам демократии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:У Киева нет сил вернуть Крым – ЗеленскийЗеленский не хочет уступать территории – чем это закончитсяЗеленский заявил о сокращении плана Трампа по урегулированию на Украине
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Глава МИД России Сергей Лавров напомнил, что Крым, ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области являются неотъемлемыми частями России в соответствии с Конституцией страны. Так он прокомментировал отказ киевского режима идти на территориальные уступки в ходе переговоров об урегулировании конфликта.
"У нас тоже есть Конституция, в соответствии с которой Крым, Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области являются неотъемлемыми, равноправными частями субъектами Российской Федерации", – сказал Лавров на посольском "круглом столе" по тематике урегулирования ситуации вокруг Украины.
Он также подчеркнул, что России не территории нужны, а важна судьба людей, чьи предки столетиями осваивали эти земли, строили города, дороги и порты и кому стоят памятники как основателям этих территорий.
2 декабря
президент РФ принял в Кремле спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Как сообщил по итогам встречи помощник президента России Юрий Ушаков, встреча была конструктивной, дала возможность обсудить пути дальнейшего урегулирования украинского кризиса и договориться о совместной работе на основе изначального плана США. Пока компромисс не найден, но некоторые американские наработки выглядят более-менее приемлемыми.
До этого сообщалось, что среди пунктов мирного плана, предложенного Вашингтоном, есть пункты о признании Крыма и Донбасса
российскими со стороны США, сокращение американской военной помощи Киеву, официальный статус канонической УПЦ и объявление русского языка государственным на Украине, а также сокращение численности ВСУ.
Владимир Путин в ходе визита в Индию российский президент подчеркнул
, что контролируемые киевским режимом территории освободят
либо вооруженным путем, либо украинские войска покинут их и прекратят убивать там людей. Владимир Зеленский заявил, что Украина не готова обсуждать территориальные уступки, компромиссы по этому вопросу пока не найдены.
9 декабря Трамп в интервью изданию Politico заявил, что у России переговорная позиция сильнее, чем у Украины. Американский лидер также сказал, что Зеленскому придется начать принимать условия урегулирования и что тот проигрывает. Кроме того, Трамп призвал провести президентские выборы на Украине, поскольку нынешняя ситуация в стране не отвечает нормам демократии.
