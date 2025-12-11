https://crimea.ria.ru/20251211/lavrov-krym-i-donbass-s-novorossiey-yavlyayutsya-neotemlemymi-subektami-rf-1151571614.html

Лавров: Крым и Донбасс с Новороссией являются неотъемлемыми субъектами РФ

Лавров: Крым и Донбасс с Новороссией являются неотъемлемыми субъектами РФ - РИА Новости Крым, 11.12.2025

Лавров: Крым и Донбасс с Новороссией являются неотъемлемыми субъектами РФ

Глава МИД России Сергей Лавров напомнил, что Крым, ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области являются неотъемлемыми частями России в соответствии с... РИА Новости Крым, 11.12.2025

2025-12-11T12:20

2025-12-11T12:20

2025-12-11T12:20

сергей лавров

крым

новые регионы россии

россия

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/99985/33/999853325_0:77:3072:1805_1920x0_80_0_0_599422a3bd3b8dba5ae60adc9f6c1904.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Глава МИД России Сергей Лавров напомнил, что Крым, ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области являются неотъемлемыми частями России в соответствии с Конституцией страны. Так он прокомментировал отказ киевского режима идти на территориальные уступки в ходе переговоров об урегулировании конфликта.Он также подчеркнул, что России не территории нужны, а важна судьба людей, чьи предки столетиями осваивали эти земли, строили города, дороги и порты и кому стоят памятники как основателям этих территорий.2 декабря президент РФ принял в Кремле спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.Как сообщил по итогам встречи помощник президента России Юрий Ушаков, встреча была конструктивной, дала возможность обсудить пути дальнейшего урегулирования украинского кризиса и договориться о совместной работе на основе изначального плана США. Пока компромисс не найден, но некоторые американские наработки выглядят более-менее приемлемыми.До этого сообщалось, что среди пунктов мирного плана, предложенного Вашингтоном, есть пункты о признании Крыма и Донбасса российскими со стороны США, сокращение американской военной помощи Киеву, официальный статус канонической УПЦ и объявление русского языка государственным на Украине, а также сокращение численности ВСУ.Владимир Путин в ходе визита в Индию российский президент подчеркнул, что контролируемые киевским режимом территории освободят либо вооруженным путем, либо украинские войска покинут их и прекратят убивать там людей. Владимир Зеленский заявил, что Украина не готова обсуждать территориальные уступки, компромиссы по этому вопросу пока не найдены.9 декабря Трамп в интервью изданию Politico заявил, что у России переговорная позиция сильнее, чем у Украины. Американский лидер также сказал, что Зеленскому придется начать принимать условия урегулирования и что тот проигрывает. Кроме того, Трамп призвал провести президентские выборы на Украине, поскольку нынешняя ситуация в стране не отвечает нормам демократии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:У Киева нет сил вернуть Крым – ЗеленскийЗеленский не хочет уступать территории – чем это закончитсяЗеленский заявил о сокращении плана Трампа по урегулированию на Украине

крым

новые регионы россии

россия

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей лавров, крым, новые регионы россии, россия, украина