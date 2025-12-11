Рейтинг@Mail.ru
Два мирных жителя погибли при ударе ВСУ по машине на Херсонщине
Два мирных жителя погибли при ударе ВСУ по машине на Херсонщине
Два мирных жителя погибли при ударе ВСУ по машине на Херсонщине - РИА Новости Крым, 11.12.2025
Два мирных жителя погибли при ударе ВСУ по машине на Херсонщине
Два мирных жителя погибли и двое получили ранения в результате удара по гражданскому автомобилю в Голопристанском муниципальном округе Херсонской области,... РИА Новости Крым, 11.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Два мирных жителя погибли и двое получили ранения в результате удара по гражданскому автомобилю в Голопристанском муниципальном округе Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо.Кроме того, в селе Раденск в результате атаки беспилотника пострадал мужчина 1977 года рождения. Его госпитализировали в районную больницу.Также, по словам Сальдо, из-за повреждения обстрелом электросетей без света временно оставались 13 тысяч человек в 34 населенных пунктах Алешкинского, Голопристанского и Скадовского округов. Подача электричества оперативно восстановлена.Накануне боевики вооруженных сил Украины обстреляли Алешкинскую районную больницу в Херсонской области. По данным губернатора региона Владимира Сальдо, погибли три человека, еще двое получили ранения. Все погибшие и пострадавшие — работники медицинского учреждения.Уполномоченный по правам человека в Херсонской области Сергей Георгиев сообщил РИА Новости Крым, что один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, другой – в состоянии средней степени тяжести. Также в результате удара повреждения получил хозяйственный блок.
херсонская область
новые регионы россии
Новости
Два мирных жителя погибли при ударе ВСУ по машине на Херсонщине

Двое жителей Херсонской области погибли при атаке ВСУ на гражданский автомобиль

13:45 11.12.2025 (обновлено: 13:51 11.12.2025)
 
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоПоследствия обстрелов ВСУ Херсонской области
Последствия обстрелов ВСУ Херсонской области
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Два мирных жителя погибли и двое получили ранения в результате удара по гражданскому автомобилю в Голопристанском муниципальном округе Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо.
"В Голопристанском муниципальном округе вследствие удара по гражданскому автомобилю погибли женщина и мужчина. Помимо этого, ранены 47-летняя женщина и 46-летний мужчина – они доставлены в Скадовскую ЦРБ на лечение", - написал он в своем Telegram-канале.
Кроме того, в селе Раденск в результате атаки беспилотника пострадал мужчина 1977 года рождения. Его госпитализировали в районную больницу.
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоПоследствия обстрелов ВСУ Херсонской области
Последствия обстрелов ВСУ Херсонской области
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
Также, по словам Сальдо, из-за повреждения обстрелом электросетей без света временно оставались 13 тысяч человек в 34 населенных пунктах Алешкинского, Голопристанского и Скадовского округов. Подача электричества оперативно восстановлена.
Накануне боевики вооруженных сил Украины обстреляли Алешкинскую районную больницу в Херсонской области. По данным губернатора региона Владимира Сальдо, погибли три человека, еще двое получили ранения. Все погибшие и пострадавшие — работники медицинского учреждения.
Уполномоченный по правам человека в Херсонской области Сергей Георгиев сообщил РИА Новости Крым, что один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, другой – в состоянии средней степени тяжести. Также в результате удара повреждения получил хозяйственный блок.
