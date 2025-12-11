Два мирных жителя погибли при ударе ВСУ по машине на Херсонщине
Двое жителей Херсонской области погибли при атаке ВСУ на гражданский автомобиль
13:45 11.12.2025 (обновлено: 13:51 11.12.2025)
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоПоследствия обстрелов ВСУ Херсонской области
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Два мирных жителя погибли и двое получили ранения в результате удара по гражданскому автомобилю в Голопристанском муниципальном округе Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо.
"В Голопристанском муниципальном округе вследствие удара по гражданскому автомобилю погибли женщина и мужчина. Помимо этого, ранены 47-летняя женщина и 46-летний мужчина – они доставлены в Скадовскую ЦРБ на лечение", - написал он в своем Telegram-канале.
Кроме того, в селе Раденск в результате атаки беспилотника пострадал мужчина 1977 года рождения. Его госпитализировали в районную больницу.
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоПоследствия обстрелов ВСУ Херсонской области
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
Также, по словам Сальдо, из-за повреждения обстрелом электросетей без света временно оставались 13 тысяч человек в 34 населенных пунктах Алешкинского, Голопристанского и Скадовского округов. Подача электричества оперативно восстановлена.
Накануне боевики вооруженных сил Украины обстреляли Алешкинскую районную больницу в Херсонской области. По данным губернатора региона Владимира Сальдо, погибли три человека, еще двое получили ранения. Все погибшие и пострадавшие — работники медицинского учреждения.
Уполномоченный по правам человека в Херсонской области Сергей Георгиев сообщил РИА Новости Крым, что один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, другой – в состоянии средней степени тяжести. Также в результате удара повреждения получил хозяйственный блок.
Читайте также на РИА Новости Крым: