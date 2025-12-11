Два мирных жителя погибли при ударе ВСУ по машине на Херсонщине

https://crimea.ria.ru/20251211/dva-mirnykh-zhitelya-pogibli-pri-udare-po-mashine-na-khersonschine-1151575290.html

2025-12-11T13:45

2025-12-11T13:45

2025-12-11T13:51

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/0b/1151574754_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_de7891ccb5f0a90f1bfff66ccbbd0b65.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Два мирных жителя погибли и двое получили ранения в результате удара по гражданскому автомобилю в Голопристанском муниципальном округе Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо.Кроме того, в селе Раденск в результате атаки беспилотника пострадал мужчина 1977 года рождения. Его госпитализировали в районную больницу.Также, по словам Сальдо, из-за повреждения обстрелом электросетей без света временно оставались 13 тысяч человек в 34 населенных пунктах Алешкинского, Голопристанского и Скадовского округов. Подача электричества оперативно восстановлена.Накануне боевики вооруженных сил Украины обстреляли Алешкинскую районную больницу в Херсонской области. По данным губернатора региона Владимира Сальдо, погибли три человека, еще двое получили ранения. Все погибшие и пострадавшие — работники медицинского учреждения.Уполномоченный по правам человека в Херсонской области Сергей Георгиев сообщил РИА Новости Крым, что один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, другой – в состоянии средней степени тяжести. Также в результате удара повреждения получил хозяйственный блок.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ нанесли массированный удар по Геническу – что известно За неделю ВСУ убили семь мирных жителей России Атака ВСУ на Запорожскую область – число пострадавших выросло

