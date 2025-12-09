https://crimea.ria.ru/20251209/za-nedelyu-vsu-ubili-sem-mirnykh-zhiteley-rossii-1151509388.html
За неделю ВСУ убили семь мирных жителей России
За неделю ВСУ убили семь мирных жителей России - РИА Новости Крым, 09.12.2025
За неделю ВСУ убили семь мирных жителей России
Семь жителей России погибли за неделю от ударов ВСУ, ранены 58 человек. Такие цифры приводит посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, отмечая, что... РИА Новости Крым, 09.12.2025
2025-12-09T10:04
2025-12-09T10:04
2025-12-09T10:04
обстрелы всу
родион мирошник
всу (вооруженные силы украины)
новости сво
новые регионы россии
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/06/1135466349_606:153:1271:527_1920x0_80_0_0_54d2fe7f119178dfbd43d5dde5482b6a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Семь жителей России погибли за неделю от ударов ВСУ, ранены 58 человек. Такие цифры приводит посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, отмечая, что больше всего пострадавших в Белгородской, Херсонской, Запорожской областях и в ДНР.По информации Мирошника, для террористических атак боевики ВСУ выбирали жилые высотки, объекты топливно-энергетического комплекса, гражданские производственные предприятия, медицинские объекты и образовательные учреждения. Кроме того, удары наносились по объектам коммунального хозяйства, транспорту - гражданскому и экстренных служб.Больше всего пострадавших мирных жителей на минувшей неделе зафиксировано в Белгородской, Херсонской, Запорожской областях и ДНР. В числе пострадавших также медработники, добавил он.Неделей ранее восемь мирных жителей России погибли от обстрелов украинских боевиков. Кроме того, в результате атак ранены 94 человека, в том числе семь несовершеннолетних, сообщал Мирошник. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дрон ВСУ атаковал велосипедиста в Белгородской области – он в реанимацииПреступлениям киевского режима рано или поздно дадут оценку - ЛавровВСУ бомбят мирных жителей – блогер из США об ударах по Крыму
новые регионы россии
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/06/1135466349_743:145:1280:548_1920x0_80_0_0_f7e76bf7f430d1681057ac65fe198e57.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
обстрелы всу, родион мирошник, всу (вооруженные силы украины), новости сво, новые регионы россии, новости
За неделю ВСУ убили семь мирных жителей России
Семь жителей России погибли и 58 ранены от ударов ВСУ за неделю - Мирошник
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Семь жителей России погибли за неделю от ударов ВСУ, ранены 58 человек. Такие цифры приводит посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, отмечая, что больше всего пострадавших в Белгородской, Херсонской, Запорожской областях и в ДНР.
"За неделю с 1 по 7 декабря от обстрелов украинских нацистов пострадали 65 мирных жителей: ранены 58 человек, в том числе 1 несовершеннолетний, погибли семь человек. Всего по гражданским объектам на российской территории украинские вооруженные формирования выпустили не менее 3 257 боеприпасов", - написал он в своем Telegram-канале.
По информации Мирошника, для террористических атак боевики ВСУ выбирали жилые высотки, объекты топливно-энергетического комплекса, гражданские производственные предприятия, медицинские объекты и образовательные учреждения. Кроме того, удары наносились по объектам коммунального хозяйства, транспорту - гражданскому и экстренных служб.
Больше всего пострадавших мирных жителей на минувшей неделе зафиксировано в Белгородской, Херсонской, Запорожской областях и ДНР. В числе пострадавших также медработники, добавил он.
Неделей ранее восемь мирных жителей России погибли от обстрелов
украинских боевиков. Кроме того, в результате атак ранены 94 человека, в том числе семь несовершеннолетних, сообщал Мирошник.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: