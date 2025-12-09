Рейтинг@Mail.ru
За неделю ВСУ убили семь мирных жителей России - РИА Новости Крым, 09.12.2025
https://crimea.ria.ru/20251209/za-nedelyu-vsu-ubili-sem-mirnykh-zhiteley-rossii-1151509388.html
За неделю ВСУ убили семь мирных жителей России
За неделю ВСУ убили семь мирных жителей России - РИА Новости Крым, 09.12.2025
За неделю ВСУ убили семь мирных жителей России
Семь жителей России погибли за неделю от ударов ВСУ, ранены 58 человек. Такие цифры приводит посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, отмечая, что... РИА Новости Крым, 09.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Семь жителей России погибли за неделю от ударов ВСУ, ранены 58 человек. Такие цифры приводит посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, отмечая, что больше всего пострадавших в Белгородской, Херсонской, Запорожской областях и в ДНР.По информации Мирошника, для террористических атак боевики ВСУ выбирали жилые высотки, объекты топливно-энергетического комплекса, гражданские производственные предприятия, медицинские объекты и образовательные учреждения. Кроме того, удары наносились по объектам коммунального хозяйства, транспорту - гражданскому и экстренных служб.Больше всего пострадавших мирных жителей на минувшей неделе зафиксировано в Белгородской, Херсонской, Запорожской областях и ДНР. В числе пострадавших также медработники, добавил он.Неделей ранее восемь мирных жителей России погибли от обстрелов украинских боевиков. Кроме того, в результате атак ранены 94 человека, в том числе семь несовершеннолетних, сообщал Мирошник.
обстрелы всу, родион мирошник, всу (вооруженные силы украины), новости сво, новые регионы россии, новости
За неделю ВСУ убили семь мирных жителей России

Семь жителей России погибли и 58 ранены от ударов ВСУ за неделю - Мирошник

10:04 09.12.2025
 
© РИА НовостиНа месте подрыва автобуса с пассажирами в ЛНР
На месте подрыва автобуса с пассажирами в ЛНР - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© РИА Новости
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Семь жителей России погибли за неделю от ударов ВСУ, ранены 58 человек. Такие цифры приводит посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, отмечая, что больше всего пострадавших в Белгородской, Херсонской, Запорожской областях и в ДНР.
"За неделю с 1 по 7 декабря от обстрелов украинских нацистов пострадали 65 мирных жителей: ранены 58 человек, в том числе 1 несовершеннолетний, погибли семь человек. Всего по гражданским объектам на российской территории украинские вооруженные формирования выпустили не менее 3 257 боеприпасов", - написал он в своем Telegram-канале.
По информации Мирошника, для террористических атак боевики ВСУ выбирали жилые высотки, объекты топливно-энергетического комплекса, гражданские производственные предприятия, медицинские объекты и образовательные учреждения. Кроме того, удары наносились по объектам коммунального хозяйства, транспорту - гражданскому и экстренных служб.
Больше всего пострадавших мирных жителей на минувшей неделе зафиксировано в Белгородской, Херсонской, Запорожской областях и ДНР. В числе пострадавших также медработники, добавил он.
Неделей ранее восемь мирных жителей России погибли от обстрелов украинских боевиков. Кроме того, в результате атак ранены 94 человека, в том числе семь несовершеннолетних, сообщал Мирошник.
