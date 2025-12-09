https://crimea.ria.ru/20251209/za-nedelyu-vsu-ubili-sem-mirnykh-zhiteley-rossii-1151509388.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Семь жителей России погибли за неделю от ударов ВСУ, ранены 58 человек. Такие цифры приводит посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, отмечая, что больше всего пострадавших в Белгородской, Херсонской, Запорожской областях и в ДНР.По информации Мирошника, для террористических атак боевики ВСУ выбирали жилые высотки, объекты топливно-энергетического комплекса, гражданские производственные предприятия, медицинские объекты и образовательные учреждения. Кроме того, удары наносились по объектам коммунального хозяйства, транспорту - гражданскому и экстренных служб.Больше всего пострадавших мирных жителей на минувшей неделе зафиксировано в Белгородской, Херсонской, Запорожской областях и ДНР. В числе пострадавших также медработники, добавил он.Неделей ранее восемь мирных жителей России погибли от обстрелов украинских боевиков. Кроме того, в результате атак ранены 94 человека, в том числе семь несовершеннолетних, сообщал Мирошник. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дрон ВСУ атаковал велосипедиста в Белгородской области – он в реанимацииПреступлениям киевского режима рано или поздно дадут оценку - ЛавровВСУ бомбят мирных жителей – блогер из США об ударах по Крыму

