Рейтинг@Mail.ru
ВСУ бомбят мирных жителей – блогер из США об ударах по Крыму - РИА Новости Крым, 06.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251106/vsu-bombyat-mirnykh-zhiteley--bloger-iz-ssha-ob-udarakh-po-krymu-1150701345.html
ВСУ бомбят мирных жителей – блогер из США об ударах по Крыму
ВСУ бомбят мирных жителей – блогер из США об ударах по Крыму - РИА Новости Крым, 06.11.2025
ВСУ бомбят мирных жителей – блогер из США об ударах по Крыму
Киевский режим атакует мирных жителей в Крыму при поддержке Запада, не заинтересованного в мирном урегулировании, которого реально можно достичь только победой... РИА Новости Крым, 06.11.2025
2025-11-06T20:05
2025-11-06T20:05
безопасность республики крым и севастополя
крым
атаки всу на крым
новости сво
мнения
ялтинский международный форум
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/06/1150704277_12:0:1258:701_1920x0_80_0_0_fcfdfc5fcbc17ee250679f5475d197bb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Киевский режим атакует мирных жителей в Крыму при поддержке Запада, не заинтересованного в мирном урегулировании, которого реально можно достичь только победой России на полях сражений. Такое мнение выразил американский блогер Джексон Хинкл на полях Ялтинского международного форума (ЯМФ) в Москве.Что касается мирного урегулирования на Украине, по мнению блогера, Запад в этом не заинтересован, поэтому продолжает вооружать, финансировать киевский режим и обеспечивать его разведданными."Я думаю, единственное решение, которое мы увидим в этом конфликте – это решение на поле боя, в котором Россия побеждает", – считает он.Ялтинский международный форум – деловое мероприятие в экономической сфере, которое проводится с 2015 года. В этом году мероприятия форума проходят 6 и 7 ноября в Москве под девизом: "За справедливое мироустройство: новые задачи для России и Крыма".Как отметил глава Крыма Сергей Аксенов, ЯМФ является авторитетной площадкой международного сотрудничества и позволяет объединить усилия, чтобы противостоять геополитическим вызовам, заложить фундамент справедливого многополярного мира.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Итальянский журналист восхитился развитием Крыма в составе РоссииНа Ялтинский международный форум приехали представители более 50 стран
https://crimea.ria.ru/20251026/v-shkolakh-kryma-poyavyatsya-uroki-besedy-po-bezopasnosti-1150410575.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/06/1150704277_169:0:1104:701_1920x0_80_0_0_76a59c7961e505a26c9924a1e7e98b07.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
безопасность республики крым и севастополя, крым, атаки всу на крым, новости сво, мнения, ялтинский международный форум
ВСУ бомбят мирных жителей – блогер из США об ударах по Крыму

Победа РФ на поле боя решит украинский конфликт и прекратит террор Киева – блогер из США

20:05 06.11.2025
 
© РИА Новости КрымАмериканский блогер Джексон Хинкл
Американский блогер Джексон Хинкл - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Киевский режим атакует мирных жителей в Крыму при поддержке Запада, не заинтересованного в мирном урегулировании, которого реально можно достичь только победой России на полях сражений. Такое мнение выразил американский блогер Джексон Хинкл на полях Ялтинского международного форума (ЯМФ) в Москве.
"Единственная угроза в Крыму – это угроза ударов беспилотников и ракет со стороны украинцев, которые, кстати, на самом деле не нацелены на военные объекты там. Они нацелены на невинных отдыхающих на пляже, на невинных гражданских лиц", – заявил Хинкл.
Что касается мирного урегулирования на Украине, по мнению блогера, Запад в этом не заинтересован, поэтому продолжает вооружать, финансировать киевский режим и обеспечивать его разведданными.
"Я думаю, единственное решение, которое мы увидим в этом конфликте – это решение на поле боя, в котором Россия побеждает", – считает он.
Ялтинский международный форум – деловое мероприятие в экономической сфере, которое проводится с 2015 года. В этом году мероприятия форума проходят 6 и 7 ноября в Москве под девизом: "За справедливое мироустройство: новые задачи для России и Крыма".
Как отметил глава Крыма Сергей Аксенов, ЯМФ является авторитетной площадкой международного сотрудничества и позволяет объединить усилия, чтобы противостоять геополитическим вызовам, заложить фундамент справедливого многополярного мира.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Итальянский журналист восхитился развитием Крыма в составе России
На Ялтинский международный форум приехали представители более 50 стран
Учебный класс в школе - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
26 октября, 08:48
В школах Крыма появятся уроки-беседы по безопасности
 
Безопасность Республики Крым и СевастополяКрымАтаки ВСУ на КрымНовости СВОМненияЯлтинский международный форум
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:07Рейд в Севастополе закрыли
20:05ВСУ бомбят мирных жителей – блогер из США об ударах по Крыму
19:52Крушение ожиданий: чем запомнился первый год президентства Трампа
19:35В России появятся школьные спортивные лиги: поручения Путина
19:06В Крыму мошенник обещал провести свет и исчез с деньгами клиента
18:43Путин одобрил идею запрета продажи вейпов в России
18:28Чтобы не сидели дома: в Крыму водят бесплатные экскурсии для бойцов СВО
18:10Спорт не должен становиться заложником геополитики – Путин
17:43В Севастополе провели спасательную операцию на горе Каланых-Кая
17:25Кабмин направит дополнительные 6 млрд на поддержку аграриев
17:08Отделение экстренной медпомощи в Симферополе рассчитано на 130 пациентов
16:58Путин открыл спортивный комплекс в Крыму
16:36Теракт на Крымском мосту - когда огласят приговор
16:27Более 200 детей погибли от рук ВСУ в новых регионах с 2014 года
16:17Обвиняемому в жестоком убийстве байкера в Москве вынесли приговор
16:02Освобождение Киева в 1944-м важно для всех русских людей – Гаспарян
15:46Схема оплаты постельного белья в поездах в Крым не изменится
15:15Строительство на мысе Хрустальный - что происходит на объекте
14:58Троих крымчан будут судить за похищение человека и вымогательство
14:11Новости СВО: Киев теряет людей и танки
Лента новостейМолния