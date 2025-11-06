https://crimea.ria.ru/20251106/vsu-bombyat-mirnykh-zhiteley--bloger-iz-ssha-ob-udarakh-po-krymu-1150701345.html

ВСУ бомбят мирных жителей – блогер из США об ударах по Крыму

Киевский режим атакует мирных жителей в Крыму при поддержке Запада, не заинтересованного в мирном урегулировании, которого реально можно достичь только победой...

2025-11-06T20:05

2025-11-06T20:05

2025-11-06T20:05

безопасность республики крым и севастополя

крым

атаки всу на крым

новости сво

мнения

ялтинский международный форум

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Киевский режим атакует мирных жителей в Крыму при поддержке Запада, не заинтересованного в мирном урегулировании, которого реально можно достичь только победой России на полях сражений. Такое мнение выразил американский блогер Джексон Хинкл на полях Ялтинского международного форума (ЯМФ) в Москве.Что касается мирного урегулирования на Украине, по мнению блогера, Запад в этом не заинтересован, поэтому продолжает вооружать, финансировать киевский режим и обеспечивать его разведданными."Я думаю, единственное решение, которое мы увидим в этом конфликте – это решение на поле боя, в котором Россия побеждает", – считает он.Ялтинский международный форум – деловое мероприятие в экономической сфере, которое проводится с 2015 года. В этом году мероприятия форума проходят 6 и 7 ноября в Москве под девизом: "За справедливое мироустройство: новые задачи для России и Крыма".Как отметил глава Крыма Сергей Аксенов, ЯМФ является авторитетной площадкой международного сотрудничества и позволяет объединить усилия, чтобы противостоять геополитическим вызовам, заложить фундамент справедливого многополярного мира.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Итальянский журналист восхитился развитием Крыма в составе РоссииНа Ялтинский международный форум приехали представители более 50 стран

крым

