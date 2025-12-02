Восемь человек погибли при атаках ВСУ по России
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Восемь мирных жителей России погибли от обстрелов украинских боевиков за минувшую неделю. Кроме того, в результате атак ранены 94 человека, в том числе семь несовершеннолетних. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на посла по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родиона Мирошника.
"За неделю 24-30 ноября от обстрелов украинских нацистов пострадали 102 мирных жителя: ранены 94 человека, в том числе семь несовершеннолетних, погибли восемь человек. Всего же по гражданским объектам на российской территории за прошедшие семь дней украинские вооруженные формирования выпустили не менее 3091 боеприпаса", – сказано в сообщении.
На протяжении минувшей недели целями атак украинских боевиков оставались дети, женщины и пожилые люди, отмечает Мирошник. Самому младшему из раненых – всего два года. Самому старшему пострадавшему - 87 лет, подчеркнул он.
"Среди общего количества гражданских жертв наибольшее число пострадавших мирных жителей зафиксировано в Белгородской, Херсонской, Ростовской областях и ДНР", – добавил посол.
Украинские боевики активно направляли свои ударные БПЛА по многоквартирным и частным жилым домам, коммерческим и социальным объектам, гражданскому легковому транспорту, рассказал Родион Мирошник.
Ранее сообщалось, что семеро мирных жителей погибли и 46 ранены за предпоследнюю неделю в результате обстрелов со стороны украинских боевиков.
