Восемь человек погибли при атаках ВСУ по России - РИА Новости Крым, 02.12.2025
Восемь человек погибли при атаках ВСУ по России
Восемь человек погибли при атаках ВСУ по России - РИА Новости Крым, 02.12.2025
Восемь человек погибли при атаках ВСУ по России
Восемь мирных жителей России погибли от обстрелов украинских боевиков за минувшую неделю. Кроме того, в результате атак ранены 94 человека, в том числе семь...
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Восемь мирных жителей России погибли от обстрелов украинских боевиков за минувшую неделю. Кроме того, в результате атак ранены 94 человека, в том числе семь несовершеннолетних. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на посла по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родиона Мирошника.На протяжении минувшей недели целями атак украинских боевиков оставались дети, женщины и пожилые люди, отмечает Мирошник. Самому младшему из раненых – всего два года. Самому старшему пострадавшему - 87 лет, подчеркнул он.Украинские боевики активно направляли свои ударные БПЛА по многоквартирным и частным жилым домам, коммерческим и социальным объектам, гражданскому легковому транспорту, рассказал Родион Мирошник.Ранее сообщалось, что семеро мирных жителей погибли и 46 ранены за предпоследнюю неделю в результате обстрелов со стороны украинских боевиков.
россия
россия, родион мирошник, министерство иностранных дел рф (мид рф), атаки всу, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), происшествия, новости
Восемь человек погибли при атаках ВСУ по России

Восемь россиян погибли и 94 ранены от атак ВСУ на регионы за неделю – МИД

08:00 02.12.2025
 
Последствия атаки беспилотников ВСУ в Ростовской области
Последствия атаки беспилотников ВСУ в Ростовской области
© Юрий Слюсарь
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Восемь мирных жителей России погибли от обстрелов украинских боевиков за минувшую неделю. Кроме того, в результате атак ранены 94 человека, в том числе семь несовершеннолетних. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на посла по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родиона Мирошника.
"За неделю 24-30 ноября от обстрелов украинских нацистов пострадали 102 мирных жителя: ранены 94 человека, в том числе семь несовершеннолетних, погибли восемь человек. Всего же по гражданским объектам на российской территории за прошедшие семь дней украинские вооруженные формирования выпустили не менее 3091 боеприпаса", – сказано в сообщении.
На протяжении минувшей недели целями атак украинских боевиков оставались дети, женщины и пожилые люди, отмечает Мирошник. Самому младшему из раненых – всего два года. Самому старшему пострадавшему - 87 лет, подчеркнул он.
"Среди общего количества гражданских жертв наибольшее число пострадавших мирных жителей зафиксировано в Белгородской, Херсонской, Ростовской областях и ДНР", – добавил посол.
Украинские боевики активно направляли свои ударные БПЛА по многоквартирным и частным жилым домам, коммерческим и социальным объектам, гражданскому легковому транспорту, рассказал Родион Мирошник.
Ранее сообщалось, что семеро мирных жителей погибли и 46 ранены за предпоследнюю неделю в результате обстрелов со стороны украинских боевиков.
