https://crimea.ria.ru/20251202/vosem-chelovek-pogibli-pri-atakakh-vsu-po-rossii-1151338248.html

Восемь человек погибли при атаках ВСУ по России

Восемь человек погибли при атаках ВСУ по России - РИА Новости Крым, 02.12.2025

Восемь человек погибли при атаках ВСУ по России

Восемь мирных жителей России погибли от обстрелов украинских боевиков за минувшую неделю. Кроме того, в результате атак ранены 94 человека, в том числе семь... РИА Новости Крым, 02.12.2025

2025-12-02T08:00

2025-12-02T08:00

2025-12-02T08:00

россия

родион мирошник

министерство иностранных дел рф (мид рф)

атаки всу

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/15/1150318893_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_db93d3e6815936e1e1e3ab2472167357.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Восемь мирных жителей России погибли от обстрелов украинских боевиков за минувшую неделю. Кроме того, в результате атак ранены 94 человека, в том числе семь несовершеннолетних. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на посла по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родиона Мирошника.На протяжении минувшей недели целями атак украинских боевиков оставались дети, женщины и пожилые люди, отмечает Мирошник. Самому младшему из раненых – всего два года. Самому старшему пострадавшему - 87 лет, подчеркнул он.Украинские боевики активно направляли свои ударные БПЛА по многоквартирным и частным жилым домам, коммерческим и социальным объектам, гражданскому легковому транспорту, рассказал Родион Мирошник.Ранее сообщалось, что семеро мирных жителей погибли и 46 ранены за предпоследнюю неделю в результате обстрелов со стороны украинских боевиков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Краснодарском крае обломки БПЛА повредили 16 жилых домовСтало известно о состоянии раненной при атаке на Севастополь девочкиВ Дагестане 12-летний ребенок ранен в результате атаки ВСУ

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, родион мирошник, министерство иностранных дел рф (мид рф), атаки всу, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), происшествия, новости