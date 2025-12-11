Министр энергетики России в Севастополе поставил задачи Крыму

https://crimea.ria.ru/20251211/ministr-energetiki-rossii-v-sevastopole-postavil-zadachi-krymu-1151593168.html

Министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев провел рабочую встречу с главой Крыма Сергеем Аксеновым и губернатором Севастополя Михаилом Равожаевым,... РИА Новости Крым, 11.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев провел рабочую встречу с главой Крыма Сергеем Аксеновым и губернатором Севастополя Михаилом Равожаевым, прибыв в город федерального значения с рабочим визитом. Какие проблемы обсуждались и какие задачи поставлены главой ведомства, сообщили руководители обоих субъектов.Транзит энергии в новые регионы и обеспечение ЮБКПо словам Аксенова, на совещании под руководством министра энергетики России обсуждались вопросы развития энергетической системы Крыма и Севастополя и состояние энергетики внутри обоих регионов, поскольку "на полуострове выстроено эффективное межрегиональное сотрудничество в данной сфере".В частности, обсуждалась реализация в республике поручений президента по ликвидации дефицита электроэнергии в ЮФО разработан план взаимодействия с профильным федеральным министерством и госкорпорациями.Кроме того, на высоком уровне ведется совместная работа с коллегами из Херсонской и Запорожской областей по организации транзита электроэнергии в исторические регионы, отметил Аксенов.Аксенов уточнил, что сейчас для реализации данного проекта "проводится ревизия имеющихся технологических решений, определяется порядок и приоритетность ремонта подстанций и строительства новых, а также необходимый объем финансирования".Новая подстанция будет в СевастополеВ свою очередь, Михаил Развожаев добавил, что на совещании министр дал поручение всем ответственным лицам начинать необходимые действия для строительства подстанции 330 кВ "Нахимовская" в городе."Для нас строительство этого объекта – одна из важнейших задач. Подстанция позволит обеспечить бесперебойное электроснабжение Гагаринского, Нахимовского и Балаклавского районов, создать необходимые мощности для новых жилых массивов, которые будут строиться по программам комплексного развития территорий", – рассказал Развожаев в своем ТГ-канале.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму до конца года заменят 226 трансформаторных подстанций Более 40 километров уличного освещения восстановили за год в Симферополе Власти России оценили обеспеченность внутреннего рынка топливом

