Рейтинг@Mail.ru
Министр энергетики России в Севастополе поставил задачи Крыму - РИА Новости Крым, 11.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251211/ministr-energetiki-rossii-v-sevastopole-postavil-zadachi-krymu-1151593168.html
Министр энергетики России в Севастополе поставил задачи Крыму
Министр энергетики России в Севастополе поставил задачи Крыму - РИА Новости Крым, 11.12.2025
Министр энергетики России в Севастополе поставил задачи Крыму
Министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев провел рабочую встречу с главой Крыма Сергеем Аксеновым и губернатором Севастополя Михаилом Равожаевым,... РИА Новости Крым, 11.12.2025
2025-12-11T21:09
2025-12-11T21:19
сергей цивилев
крым
новости крыма
севастополь
новости севастополя
михаил развожаев
сергей аксенов
министерство энергетики российской федерации (минэнерго рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/0b/1151593055_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c2bcfbd4fa37627e6ac935a06fdb47d6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев провел рабочую встречу с главой Крыма Сергеем Аксеновым и губернатором Севастополя Михаилом Равожаевым, прибыв в город федерального значения с рабочим визитом. Какие проблемы обсуждались и какие задачи поставлены главой ведомства, сообщили руководители обоих субъектов.Транзит энергии в новые регионы и обеспечение ЮБКПо словам Аксенова, на совещании под руководством министра энергетики России обсуждались вопросы развития энергетической системы Крыма и Севастополя и состояние энергетики внутри обоих регионов, поскольку "на полуострове выстроено эффективное межрегиональное сотрудничество в данной сфере".В частности, обсуждалась реализация в республике поручений президента по ликвидации дефицита электроэнергии в ЮФО разработан план взаимодействия с профильным федеральным министерством и госкорпорациями.Кроме того, на высоком уровне ведется совместная работа с коллегами из Херсонской и Запорожской областей по организации транзита электроэнергии в исторические регионы, отметил Аксенов.Аксенов уточнил, что сейчас для реализации данного проекта "проводится ревизия имеющихся технологических решений, определяется порядок и приоритетность ремонта подстанций и строительства новых, а также необходимый объем финансирования".Новая подстанция будет в СевастополеВ свою очередь, Михаил Развожаев добавил, что на совещании министр дал поручение всем ответственным лицам начинать необходимые действия для строительства подстанции 330 кВ "Нахимовская" в городе."Для нас строительство этого объекта – одна из важнейших задач. Подстанция позволит обеспечить бесперебойное электроснабжение Гагаринского, Нахимовского и Балаклавского районов, создать необходимые мощности для новых жилых массивов, которые будут строиться по программам комплексного развития территорий", – рассказал Развожаев в своем ТГ-канале.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму до конца года заменят 226 трансформаторных подстанций Более 40 километров уличного освещения восстановили за год в Симферополе Власти России оценили обеспеченность внутреннего рынка топливом
крым
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/0b/1151593055_79:0:1216:853_1920x0_80_0_0_3e93534c260224f02c9f7d9cbff19e75.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей цивилев, крым, новости крыма, севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, сергей аксенов, министерство энергетики российской федерации (минэнерго рф)
Министр энергетики России в Севастополе поставил задачи Крыму

Министр энергетики РФ Цивилев прибыл в Севастополе с рабочим визитом - главное

21:09 11.12.2025 (обновлено: 21:19 11.12.2025)
 
© Telegram Михаил РазвожаевМинистр энергетики РФ провел встречу с Сергеем Аксеновым и Михаилом Развожаевым
Министр энергетики РФ провел встречу с Сергеем Аксеновым и Михаилом Развожаевым
© Telegram Михаил Развожаев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев провел рабочую встречу с главой Крыма Сергеем Аксеновым и губернатором Севастополя Михаилом Равожаевым, прибыв в город федерального значения с рабочим визитом. Какие проблемы обсуждались и какие задачи поставлены главой ведомства, сообщили руководители обоих субъектов.

Транзит энергии в новые регионы и обеспечение ЮБК

По словам Аксенова, на совещании под руководством министра энергетики России обсуждались вопросы развития энергетической системы Крыма и Севастополя и состояние энергетики внутри обоих регионов, поскольку "на полуострове выстроено эффективное межрегиональное сотрудничество в данной сфере".
В частности, обсуждалась реализация в республике поручений президента по ликвидации дефицита электроэнергии в ЮФО разработан план взаимодействия с профильным федеральным министерством и госкорпорациями.
"Мощности, которые сегодня разрабатываются и строятся "Россетями" совместно с "Ростехом", позволят покрыть имеющийся в республике недостаток объемов электричества, что особенно важно в курортный сезон. Для этого оперативно решаются административные вопросы, запущены все необходимые процедуры, распределены зоны ответственности, определены сроки", – сообщил Аксенов в своем Telegram-канале.
Кроме того, на высоком уровне ведется совместная работа с коллегами из Херсонской и Запорожской областей по организации транзита электроэнергии в исторические регионы, отметил Аксенов.
"Министром поддержан проект модернизации электросетевого хозяйства Южного берега Крыма, где уже исчерпана пропускная способность инфраструктуры, что отрицательно влияет на развитие инвестиционных проектов", – добавил он.
Аксенов уточнил, что сейчас для реализации данного проекта "проводится ревизия имеющихся технологических решений, определяется порядок и приоритетность ремонта подстанций и строительства новых, а также необходимый объем финансирования".

Новая подстанция будет в Севастополе

В свою очередь, Михаил Развожаев добавил, что на совещании министр дал поручение всем ответственным лицам начинать необходимые действия для строительства подстанции 330 кВ "Нахимовская" в городе.
"Для нас строительство этого объекта – одна из важнейших задач. Подстанция позволит обеспечить бесперебойное электроснабжение Гагаринского, Нахимовского и Балаклавского районов, создать необходимые мощности для новых жилых массивов, которые будут строиться по программам комплексного развития территорий", – рассказал Развожаев в своем ТГ-канале.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму до конца года заменят 226 трансформаторных подстанций

Более 40 километров уличного освещения восстановили за год в Симферополе

Власти России оценили обеспеченность внутреннего рынка топливом
 
Сергей ЦивилевКрымНовости КрымаСевастопольНовости СевастополяМихаил РазвожаевСергей АксеновМинистерство энергетики Российской Федерации (Минэнерго РФ)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:36Кубань на новогодние каникулы посетит более полумиллиона туристов
21:11Туристы выбирают Ялту для отдыха компаниями
21:09Министр энергетики России в Севастополе поставил задачи Крыму
20:45Когда в Ялте откроются елочные базары и где купить сувениры
20:31МОК снял все ограничения с молодых спортсменов из России
20:22Угрозами и матом: коллекторы в Крыму нарушили закон и были наказаны
20:09В минздраве Крыма рассказали о состоянии раненных топором матери и сыне
19:52Мужчина жестоко убил бывшую жену на глазах у ребенка – приговор суда
19:42Зеленский хочет провести референдум по вопросу территорий – СМИ
19:36Рейд в Севастополе открыли
19:25В Симферополе в школе прорвало трубу – идет проверка
19:18Избиение школьника в Судаке - СК затребовал доклад
19:0518-летний организатор группы наркоторговцев задержан в Крыму
18:51В Крыму прокуроры выявили более 5 тысяч нарушений в сфере управления МКД
18:35Не надо других: какие горы находятся в Крыму
18:19Освобождение Северска приближает изгнание ВСУ из Донбасса – Путин
18:16Мишустин оценил ключевые показатели ЕАЭС по итогам 2025 года
18:11Создание полосы безопасности в приграничных районах Украины идет по плану
18:05Почти половина зданий в Константиновке перешли под контроль войск РФ
17:55Путин обозначил положение дел в зоне спецоперации
Лента новостейМолния