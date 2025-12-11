https://crimea.ria.ru/20251211/ministr-energetiki-rossii-v-sevastopole-postavil-zadachi-krymu-1151593168.html
Министр энергетики России в Севастополе поставил задачи Крыму
Министр энергетики России в Севастополе поставил задачи Крыму - РИА Новости Крым, 11.12.2025
Министр энергетики России в Севастополе поставил задачи Крыму
Министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев провел рабочую встречу с главой Крыма Сергеем Аксеновым и губернатором Севастополя Михаилом Равожаевым,... РИА Новости Крым, 11.12.2025
2025-12-11T21:09
2025-12-11T21:09
2025-12-11T21:19
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев провел рабочую встречу с главой Крыма Сергеем Аксеновым и губернатором Севастополя Михаилом Равожаевым, прибыв в город федерального значения с рабочим визитом. Какие проблемы обсуждались и какие задачи поставлены главой ведомства, сообщили руководители обоих субъектов.Транзит энергии в новые регионы и обеспечение ЮБКПо словам Аксенова, на совещании под руководством министра энергетики России обсуждались вопросы развития энергетической системы Крыма и Севастополя и состояние энергетики внутри обоих регионов, поскольку "на полуострове выстроено эффективное межрегиональное сотрудничество в данной сфере".В частности, обсуждалась реализация в республике поручений президента по ликвидации дефицита электроэнергии в ЮФО разработан план взаимодействия с профильным федеральным министерством и госкорпорациями.Кроме того, на высоком уровне ведется совместная работа с коллегами из Херсонской и Запорожской областей по организации транзита электроэнергии в исторические регионы, отметил Аксенов.Аксенов уточнил, что сейчас для реализации данного проекта "проводится ревизия имеющихся технологических решений, определяется порядок и приоритетность ремонта подстанций и строительства новых, а также необходимый объем финансирования".Новая подстанция будет в СевастополеВ свою очередь, Михаил Развожаев добавил, что на совещании министр дал поручение всем ответственным лицам начинать необходимые действия для строительства подстанции 330 кВ "Нахимовская" в городе."Для нас строительство этого объекта – одна из важнейших задач. Подстанция позволит обеспечить бесперебойное электроснабжение Гагаринского, Нахимовского и Балаклавского районов, создать необходимые мощности для новых жилых массивов, которые будут строиться по программам комплексного развития территорий", – рассказал Развожаев в своем ТГ-канале.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму до конца года заменят 226 трансформаторных подстанций Более 40 километров уличного освещения восстановили за год в Симферополе Власти России оценили обеспеченность внутреннего рынка топливом
Министр энергетики России в Севастополе поставил задачи Крыму
Министр энергетики РФ Цивилев прибыл в Севастополе с рабочим визитом - главное
21:09 11.12.2025 (обновлено: 21:19 11.12.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев провел рабочую встречу с главой Крыма Сергеем Аксеновым и губернатором Севастополя Михаилом Равожаевым, прибыв в город федерального значения с рабочим визитом. Какие проблемы обсуждались и какие задачи поставлены главой ведомства, сообщили руководители обоих субъектов.
Транзит энергии в новые регионы и обеспечение ЮБК
По словам Аксенова, на совещании под руководством министра энергетики России обсуждались вопросы развития энергетической системы Крыма и Севастополя и состояние энергетики внутри обоих регионов, поскольку "на полуострове выстроено эффективное межрегиональное сотрудничество в данной сфере".
В частности, обсуждалась реализация в республике поручений президента по ликвидации дефицита электроэнергии в ЮФО разработан план взаимодействия с профильным федеральным министерством и госкорпорациями.
"Мощности, которые сегодня разрабатываются и строятся "Россетями" совместно с "Ростехом", позволят покрыть имеющийся в республике недостаток объемов электричества, что особенно важно в курортный сезон. Для этого оперативно решаются административные вопросы, запущены все необходимые процедуры, распределены зоны ответственности, определены сроки", – сообщил Аксенов в своем Telegram-канале.
Кроме того, на высоком уровне ведется совместная работа с коллегами из Херсонской и Запорожской областей по организации транзита электроэнергии в исторические регионы, отметил Аксенов.
"Министром поддержан проект модернизации электросетевого хозяйства Южного берега Крыма, где уже исчерпана пропускная способность инфраструктуры, что отрицательно влияет на развитие инвестиционных проектов", – добавил он.
Аксенов уточнил, что сейчас для реализации данного проекта "проводится ревизия имеющихся технологических решений, определяется порядок и приоритетность ремонта подстанций и строительства новых, а также необходимый объем финансирования".
Новая подстанция будет в Севастополе
В свою очередь, Михаил Развожаев добавил, что на совещании министр дал поручение всем ответственным лицам начинать необходимые действия для строительства подстанции 330 кВ "Нахимовская" в городе.
"Для нас строительство этого объекта – одна из важнейших задач. Подстанция позволит обеспечить бесперебойное электроснабжение Гагаринского, Нахимовского и Балаклавского районов, создать необходимые мощности для новых жилых массивов, которые будут строиться по программам комплексного развития территорий", – рассказал Развожаев в своем ТГ-канале.
