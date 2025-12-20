https://crimea.ria.ru/20251220/zelenskiy-sdelal-zayavlenie-po-otvodu-vsu-iz-donbassa-1151851018.html

Зеленский сделал заявление по отводу ВСУ из Донбасса

Глава киевского режима Владимир Зеленский допустил отвод украинских войск из Донбасса. При этом он считает, что войска должны отвести и Вооруженные силы России

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский допустил отвод украинских войск из Донбасса. При этом он считает, что войска должны отвести и Вооруженные силы России, пишут украинские СМИ.В четверг глава киевского режима заявил, что Украина пока не готова оставить Донбасс, США ищут компромисс по выводу украинских военных с этих территорий.Ранее европейские СМИ писали, что Киев отверг предложение создать в Донбассе демилитаризованную свободную экономическую зону.На прошлой неделе помощник президента России Юрий Ушаков назвал вывод украинских войск из региона важной составной частью всего плана мирного урегулирования.Также Зеленский обвинил в разрушениях в Одессе ответственных за работу противовоздушной обороны и допустил, что мирного соглашения по урегулированию украинского конфликта не будет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что стоит за словами Залужного о рисках гражданской войны на УкраинеПоловина Украины готова признать суверенитет России - СВРРоссия не пойдет на уступки по Крыму и новым регионам – МИД РФ

