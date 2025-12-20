https://crimea.ria.ru/20251220/zelenskiy-sdelal-zayavlenie-po-otvodu-vsu-iz-donbassa-1151851018.html
Зеленский сделал заявление по отводу ВСУ из Донбасса
Зеленский сделал заявление по отводу ВСУ из Донбасса
Глава киевского режима Владимир Зеленский допустил отвод украинских войск из Донбасса. При этом он считает, что войска должны отвести и Вооруженные силы России, РИА Новости Крым, 20.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский допустил отвод украинских войск из Донбасса. При этом он считает, что войска должны отвести и Вооруженные силы России, пишут украинские СМИ.В четверг глава киевского режима заявил, что Украина пока не готова оставить Донбасс, США ищут компромисс по выводу украинских военных с этих территорий.Ранее европейские СМИ писали, что Киев отверг предложение создать в Донбассе демилитаризованную свободную экономическую зону.На прошлой неделе помощник президента России Юрий Ушаков назвал вывод украинских войск из региона важной составной частью всего плана мирного урегулирования.Также Зеленский обвинил в разрушениях в Одессе ответственных за работу противовоздушной обороны и допустил, что мирного соглашения по урегулированию украинского конфликта не будет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что стоит за словами Залужного о рисках гражданской войны на УкраинеПоловина Украины готова признать суверенитет России - СВРРоссия не пойдет на уступки по Крыму и новым регионам – МИД РФ
