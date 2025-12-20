Рейтинг@Mail.ru
Зеленский сделал заявление по отводу ВСУ из Донбасса - РИА Новости Крым, 20.12.2025
Зеленский сделал заявление по отводу ВСУ из Донбасса
Зеленский сделал заявление по отводу ВСУ из Донбасса - РИА Новости Крым, 20.12.2025
Зеленский сделал заявление по отводу ВСУ из Донбасса
Глава киевского режима Владимир Зеленский допустил отвод украинских войск из Донбасса. При этом он считает, что войска должны отвести и Вооруженные силы России, РИА Новости Крым, 20.12.2025
2025-12-20T21:09
2025-12-20T21:13
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский допустил отвод украинских войск из Донбасса. При этом он считает, что войска должны отвести и Вооруженные силы России, пишут украинские СМИ.В четверг глава киевского режима заявил, что Украина пока не готова оставить Донбасс, США ищут компромисс по выводу украинских военных с этих территорий.Ранее европейские СМИ писали, что Киев отверг предложение создать в Донбассе демилитаризованную свободную экономическую зону.На прошлой неделе помощник президента России Юрий Ушаков назвал вывод украинских войск из региона важной составной частью всего плана мирного урегулирования.Также Зеленский обвинил в разрушениях в Одессе ответственных за работу противовоздушной обороны и допустил, что мирного соглашения по урегулированию украинского конфликта не будет.
Зеленский сделал заявление по отводу ВСУ из Донбасса

Зеленский допустил отвод ВСУ из Донбасса и требует того же от России

21:09 20.12.2025 (обновлено: 21:13 20.12.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский допустил отвод украинских войск из Донбасса. При этом он считает, что войска должны отвести и Вооруженные силы России, пишут украинские СМИ.
"Возможное отведение войск должно быть зеркальным – Украина отходит столько же, сколько Россия. Свободная экономическая зона – там не может быть тяжелого оружия, не может быть войск", – цитирует Зеленского РИА Новости.
В четверг глава киевского режима заявил, что Украина пока не готова оставить Донбасс, США ищут компромисс по выводу украинских военных с этих территорий.
Ранее европейские СМИ писали, что Киев отверг предложение создать в Донбассе демилитаризованную свободную экономическую зону.
На прошлой неделе помощник президента России Юрий Ушаков назвал вывод украинских войск из региона важной составной частью всего плана мирного урегулирования.
Также Зеленский обвинил в разрушениях в Одессе ответственных за работу противовоздушной обороны и допустил, что мирного соглашения по урегулированию украинского конфликта не будет.
Что стоит за словами Залужного о рисках гражданской войны на Украине
Половина Украины готова признать суверенитет России - СВР
Россия не пойдет на уступки по Крыму и новым регионам – МИД РФ
 
