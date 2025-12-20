https://crimea.ria.ru/20251220/v-sevastopole-samokatchik-bez-prav-vletel-v-priparkovannuyu-inomarku-1151849286.html
В Севастополе самокатчик без прав влетел в припаркованную иномарку
В Севастополе самокатчик без прав влетел в припаркованную иномарку - РИА Новости Крым, 20.12.2025
В Севастополе самокатчик без прав влетел в припаркованную иномарку
В Севастополе мужчина на самокате врезался в припаркованный автомобиль и попал в больницу. Об этом сообщили в Госавтоинспекции города. РИА Новости Крым, 20.12.2025
2025-12-20T18:47
2025-12-20T18:47
2025-12-20T18:47
новости севастополя
севастополь
электросамокаты
происшествия
дтп в крыму и севастополе
госавтоинспекция севастополя
дтп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/14/1151849374_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_26f0d573ef2fbe5dfec985185ccc08b7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе мужчина на самокате врезался в припаркованный автомобиль и попал в больницу. Об этом сообщили в Госавтоинспекции города.По предварительной информации Госавтоинспекции, в субботу около 16 часов 50 минут на улице Борисова 39-летний мужчина, управляя электросамокатом, двигался по краю проезжей части дороги и столкнулся с припаркованным автомобилем Chevrolet.Со слов пострадавшего, во время движения неустановленный автомобиль серого цвета совершил опасный маневр и произвел соприкосновение с самокатом, что привело к потере управления и дальнейшему столкновению. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства ДТП с пострадавшим, в том числе причастность неустановленного автомобиля к дорожному происшествию.По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение, проинформировали правоохранители.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250826/pyanaya-ezda-na-elektrosamokatakh--rossiyan-budut-lishat-prav-1149005186.html
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/14/1151849374_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_b10772895d58f52f120b96f10205769d.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости севастополя, севастополь, электросамокаты, происшествия, дтп в крыму и севастополе, госавтоинспекция севастополя, дтп
В Севастополе самокатчик без прав влетел в припаркованную иномарку
В Севастополе самокатчик влетел в припаркованную иномарку – мужчина в больнице
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе мужчина на самокате врезался в припаркованный автомобиль и попал в больницу. Об этом сообщили в Госавтоинспекции города.
По предварительной информации Госавтоинспекции, в субботу около 16 часов 50 минут на улице Борисова 39-летний мужчина, управляя электросамокатом, двигался по краю проезжей части дороги и столкнулся с припаркованным автомобилем Chevrolet.
"В результате дорожно-транспортного происшествия самокатчик получил телесные повреждения и доставлен в медицинское учреждение, также направлен на медицинское освидетельствование на состояние опьянения. В момент ДТП находился в застегнутом шлеме. Соответствующей категории для права управления данным самокатом не имел", – рассказали в ГАИ.
Со слов пострадавшего, во время движения неустановленный автомобиль серого цвета совершил опасный маневр и произвел соприкосновение с самокатом, что привело к потере управления и дальнейшему столкновению. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства ДТП с пострадавшим, в том числе причастность неустановленного автомобиля к дорожному происшествию.
По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение, проинформировали правоохранители.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.