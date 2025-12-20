В Севастополе самокатчик без прав влетел в припаркованную иномарку

https://crimea.ria.ru/20251220/v-sevastopole-samokatchik-bez-prav-vletel-v-priparkovannuyu-inomarku-1151849286.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе мужчина на самокате врезался в припаркованный автомобиль и попал в больницу. Об этом сообщили в Госавтоинспекции города.По предварительной информации Госавтоинспекции, в субботу около 16 часов 50 минут на улице Борисова 39-летний мужчина, управляя электросамокатом, двигался по краю проезжей части дороги и столкнулся с припаркованным автомобилем Chevrolet.Со слов пострадавшего, во время движения неустановленный автомобиль серого цвета совершил опасный маневр и произвел соприкосновение с самокатом, что привело к потере управления и дальнейшему столкновению. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства ДТП с пострадавшим, в том числе причастность неустановленного автомобиля к дорожному происшествию.По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение, проинформировали правоохранители.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

