В Севастополе самокатчик без прав влетел в припаркованную иномарку - РИА Новости Крым, 20.12.2025
В Севастополе самокатчик без прав влетел в припаркованную иномарку
В Севастополе самокатчик без прав влетел в припаркованную иномарку - РИА Новости Крым, 20.12.2025
В Севастополе самокатчик без прав влетел в припаркованную иномарку
В Севастополе мужчина на самокате врезался в припаркованный автомобиль и попал в больницу. Об этом сообщили в Госавтоинспекции города. РИА Новости Крым, 20.12.2025
2025-12-20T18:47
2025-12-20T18:47
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/14/1151849374_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_26f0d573ef2fbe5dfec985185ccc08b7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе мужчина на самокате врезался в припаркованный автомобиль и попал в больницу. Об этом сообщили в Госавтоинспекции города.По предварительной информации Госавтоинспекции, в субботу около 16 часов 50 минут на улице Борисова 39-летний мужчина, управляя электросамокатом, двигался по краю проезжей части дороги и столкнулся с припаркованным автомобилем Chevrolet.Со слов пострадавшего, во время движения неустановленный автомобиль серого цвета совершил опасный маневр и произвел соприкосновение с самокатом, что привело к потере управления и дальнейшему столкновению. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства ДТП с пострадавшим, в том числе причастность неустановленного автомобиля к дорожному происшествию.По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение, проинформировали правоохранители.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
Новости
новости севастополя, севастополь, электросамокаты, происшествия, дтп в крыму и севастополе, госавтоинспекция севастополя, дтп
В Севастополе самокатчик без прав влетел в припаркованную иномарку

В Севастополе самокатчик влетел в припаркованную иномарку – мужчина в больнице

18:47 20.12.2025
 
Госавтоинспекция Севастополя устанавливает обстоятельства ДТП с пострадавшим самокатчиком
Госавтоинспекция Севастополя устанавливает обстоятельства ДТП с пострадавшим самокатчиком
© Госавтоинспекция Севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе мужчина на самокате врезался в припаркованный автомобиль и попал в больницу. Об этом сообщили в Госавтоинспекции города.
По предварительной информации Госавтоинспекции, в субботу около 16 часов 50 минут на улице Борисова 39-летний мужчина, управляя электросамокатом, двигался по краю проезжей части дороги и столкнулся с припаркованным автомобилем Chevrolet.
"В результате дорожно-транспортного происшествия самокатчик получил телесные повреждения и доставлен в медицинское учреждение, также направлен на медицинское освидетельствование на состояние опьянения. В момент ДТП находился в застегнутом шлеме. Соответствующей категории для права управления данным самокатом не имел", – рассказали в ГАИ.
Со слов пострадавшего, во время движения неустановленный автомобиль серого цвета совершил опасный маневр и произвел соприкосновение с самокатом, что привело к потере управления и дальнейшему столкновению. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства ДТП с пострадавшим, в том числе причастность неустановленного автомобиля к дорожному происшествию.
По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение, проинформировали правоохранители.
