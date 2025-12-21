Рейтинг@Mail.ru
Погода в Крыму в воскресенье - РИА Новости Крым, 21.12.2025
Погода в Крыму в воскресенье
Погода в Крыму в воскресенье - РИА Новости Крым, 21.12.2025
Погода в Крыму в воскресенье
В воскресенье в Крыму без существенных осадков. В ночные и утренние часы местами ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 21.12.2025
2025-12-21T00:01
2025-12-21T00:01
крымская погода
погода в крыму
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму без существенных осадков. В ночные и утренние часы местами ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4 градуса, днем +7...+9.В Севастополе облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7, днем +9...+11 градусов.В Ялте и Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха составит от +3 до +8 градусов, днем от +6 до +11.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымская погода, погода в крыму, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Погода в Крыму в воскресенье

В Крыму в воскресенье до +11 градусов и без осадков

00:01 21.12.2025
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкЗима в Крыму
Зима в Крыму - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму без существенных осадков. В ночные и утренние часы местами ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер восточный умеренный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7, днем +5…+10 градусов", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4 градуса, днем +7...+9.
В Севастополе облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7, днем +9...+11 градусов.
В Ялте и Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха составит от +3 до +8 градусов, днем от +6 до +11.
Ялта
19 декабря, 20:50Радио "Спутник в Крыму"
На выходных к Крыму начнет подбираться холодная фронтальная система
 
Крымская погодаПогода в КрымуСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
