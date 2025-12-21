https://crimea.ria.ru/20251221/pogoda-v-krymu-v-voskresene-1151829244.html
Погода в Крыму в воскресенье
Погода в Крыму в воскресенье - РИА Новости Крым, 21.12.2025
Погода в Крыму в воскресенье
В воскресенье в Крыму без существенных осадков. В ночные и утренние часы местами ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 21.12.2025
2025-12-21T00:01
2025-12-21T00:01
2025-12-21T00:01
крымская погода
погода в крыму
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110285/50/1102855077_0:178:3012:1872_1920x0_80_0_0_5397a69652b5dea853a10949c1170066.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму без существенных осадков. В ночные и утренние часы местами ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4 градуса, днем +7...+9.В Севастополе облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7, днем +9...+11 градусов.В Ялте и Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха составит от +3 до +8 градусов, днем от +6 до +11.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20251219/na-vykhodnykh-k-krymu-nachnet-podbiratsya-kholodnaya-frontalnaya-sistema-1151822189.html
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110285/50/1102855077_141:0:2872:2048_1920x0_80_0_0_647b1bb041d702f29a2daf67fda9d849.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крымская погода, погода в крыму, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Погода в Крыму в воскресенье
В Крыму в воскресенье до +11 градусов и без осадков