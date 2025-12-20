https://crimea.ria.ru/20251220/kak-umenshit-stress-u-rebenka-pered-ekzamenami--sovety-psikhologa-1151721095.html

Как уменьшить стресс у ребенка перед экзаменами – советы психолога

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости Крым. Проблемы в учебе и страх перед неудачей на экзамене могут трансформироваться в нервный срыв и агрессию. Как вовремя распознать психологические проблемы у ребенка и помочь ему справиться с напряжением во время учебы и сдачи экзаменов – в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала клинический психолог, кандидат психологических наук Владислава Ушакова.По ее мнению, к сожалению, у детей, а особенно у подростков, в силу возрастных особенностей ограничен спектр способов снятия напряжения, и они могут снимать его очень деструктивными способами – избить или причинить вред другому человеку.Психолог обращает внимание, что чаще это происходит с замкнутыми, тихими подростками.Если же подросток становится тихим, замкнутым, очень стеснительным, предупреждает психолог, стоит на это обратить внимание, потому что таким образом происходит накопление напряжения, страха, и это может трансформироваться, например, в суицидальные тенденции либо в нападение на другого человека.По мнению эксперта, не существует только одного фактора, который стимулирует возникновение напряжения или агрессии у школьников.Один из способов снять стресс, советует психолог, в первую очередь – не создавать дополнительный ажиотаж вокруг экзамена либо плохой оценки, а во-вторых – разговаривать с ребенком, спрашивать, чего он боится, разъяснила Владислава Ушакова. Хорошо помогают сбрасывать нервное напряжение групповые виды спорта – футбол, волейбол, баскетбол, посоветовала она.Заметив же различные проявления деструктивного поведения у школьника, когда родители не могут самостоятельно выстроить диалог и контакт с ребенком потерян, необходимо обратиться за помощью к школьному либо клиническому психологу, подытожила эксперт.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

