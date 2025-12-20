https://crimea.ria.ru/20251220/kak-umenshit-stress-u-rebenka-pered-ekzamenami--sovety-psikhologa-1151721095.html
Как уменьшить стресс у ребенка перед экзаменами – советы психолога
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости Крым. Проблемы в учебе и страх перед неудачей на экзамене могут трансформироваться в нервный срыв и агрессию. Как вовремя распознать психологические проблемы у ребенка и помочь ему справиться с напряжением во время учебы и сдачи экзаменов – в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала клинический психолог, кандидат психологических наук Владислава Ушакова.По ее мнению, к сожалению, у детей, а особенно у подростков, в силу возрастных особенностей ограничен спектр способов снятия напряжения, и они могут снимать его очень деструктивными способами – избить или причинить вред другому человеку.Психолог обращает внимание, что чаще это происходит с замкнутыми, тихими подростками.Если же подросток становится тихим, замкнутым, очень стеснительным, предупреждает психолог, стоит на это обратить внимание, потому что таким образом происходит накопление напряжения, страха, и это может трансформироваться, например, в суицидальные тенденции либо в нападение на другого человека.По мнению эксперта, не существует только одного фактора, который стимулирует возникновение напряжения или агрессии у школьников.Один из способов снять стресс, советует психолог, в первую очередь – не создавать дополнительный ажиотаж вокруг экзамена либо плохой оценки, а во-вторых – разговаривать с ребенком, спрашивать, чего он боится, разъяснила Владислава Ушакова. Хорошо помогают сбрасывать нервное напряжение групповые виды спорта – футбол, волейбол, баскетбол, посоветовала она.Заметив же различные проявления деструктивного поведения у школьника, когда родители не могут самостоятельно выстроить диалог и контакт с ребенком потерян, необходимо обратиться за помощью к школьному либо клиническому психологу, подытожила эксперт.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости Крым
. Проблемы в учебе и страх перед неудачей на экзамене могут трансформироваться в нервный срыв и агрессию. Как вовремя распознать психологические проблемы у ребенка и помочь ему справиться с напряжением во время учебы и сдачи экзаменов – в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказала клинический психолог, кандидат психологических наук Владислава Ушакова.
"Точка кипения достигается, когда ребенок длительное время находится в напряжении, вызванном страхами, стрессами, переживаниями и волнением. Его нервная система чисто физиологически не справляется. Необходимо как-то это напряжение снять. Одним из таких способов, к сожалению, может стать нападение на другого человека", – рассказала эксперт.
По ее мнению, к сожалению, у детей, а особенно у подростков, в силу возрастных особенностей ограничен спектр способов снятия напряжения, и они могут снимать его очень деструктивными способами – избить или причинить вред другому человеку.
Психолог обращает внимание, что чаще это происходит с замкнутыми, тихими подростками.
"Они дольше накапливают напряжение. И потом взрыв бывает намного сильнее, чем у более импульсивного ребенка, который хоть как-то немножечко сбрасывал это напряжение", – отметила специалист.
Если же подросток становится тихим, замкнутым, очень стеснительным, предупреждает психолог, стоит на это обратить внимание, потому что таким образом происходит накопление напряжения, страха, и это может трансформироваться, например, в суицидальные тенденции либо в нападение на другого человека.
По мнению эксперта, не существует только одного фактора, который стимулирует возникновение напряжения или агрессии у школьников.
"Человек находится в социуме, на него влияет семья и атмосфера в классе. Свой вклад привносят и его личностные особенности. Конечно, влияние идет со всех сторон. Здесь нет одного виноватого", – объясняет специалист.
Один из способов снять стресс, советует психолог, в первую очередь – не создавать дополнительный ажиотаж вокруг экзамена либо плохой оценки, а во-вторых – разговаривать с ребенком, спрашивать, чего он боится, разъяснила Владислава Ушакова. Хорошо помогают сбрасывать нервное напряжение групповые виды спорта – футбол, волейбол, баскетбол, посоветовала она.
"Моя огромная рекомендация родителям: независимо от возраста ребенка продолжать сохранять с ним диалог и проявлять интерес к его жизни, чем он увлекается, что ему нравится или не нравится, без оценки и критики – это сохранит доверительные отношения и диалог между родителями и ребенком", – подчеркнула специалист.
Заметив же различные проявления деструктивного поведения у школьника, когда родители не могут самостоятельно выстроить диалог и контакт с ребенком потерян, необходимо обратиться за помощью к школьному либо клиническому психологу, подытожила эксперт.
