https://crimea.ria.ru/20251221/moschnaya-magnitnaya-burya-snova-udarit-po-zemle-1151855846.html
Мощная магнитная буря снова ударит по Земле
Мощная магнитная буря снова ударит по Земле - РИА Новости Крым, 21.12.2025
Мощная магнитная буря снова ударит по Земле
Магнитная буря разразится на Земле в ночь на вторник, предупреждают сотрудники Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. РИА Новости Крым, 21.12.2025
2025-12-21T11:02
2025-12-21T11:02
2025-12-21T11:02
новости
космос
астрономия
институт космических исследований
магнитные бури
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/08/1144013705_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_f5e37ff3232674a6406ed408e1faadf0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. Магнитная буря разразится на Земле в ночь на вторник, предупреждают сотрудники Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.По данным ученых, всплеск геомагнитной активности начнется с вечера понедельника, достигнет уровня G1 в ночь на вторник, 23 декабря, и продолжить бушевать до полудня. Далее магнитосфера успокоится.Ранее на Солнце была зафиксирована одна из самых мощных в этом году вспышек, сообщал ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Михаил Леус. По свой силе вспышка попала в пятерку самых сильных с начала 2025 года.В целом в 2025 году регистрируется самая высокая солнечная активность за прошедшие 11 лет, высока вероятность сильных магнитных бурь на Земле, заявляли ранее ученые.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Магнитные бури: как пережить – совет экспертаКрымские ученые научились заранее "видеть" взрывы на СолнцеРоссийские ученые первыми в мире разглядели сердце Галактики
космос
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/08/1144013705_32:0:1169:853_1920x0_80_0_0_e3933c2019352f7c6e310bcc410eed71.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, космос, астрономия, институт космических исследований, магнитные бури
Мощная магнитная буря снова ударит по Земле
Мощная магнитная буря ударит по Земле в ночь на вторник