Рейтинг@Mail.ru
Мощная магнитная буря снова ударит по Земле - РИА Новости Крым, 21.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251221/moschnaya-magnitnaya-burya-snova-udarit-po-zemle-1151855846.html
Мощная магнитная буря снова ударит по Земле
Мощная магнитная буря снова ударит по Земле - РИА Новости Крым, 21.12.2025
Мощная магнитная буря снова ударит по Земле
Магнитная буря разразится на Земле в ночь на вторник, предупреждают сотрудники Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. РИА Новости Крым, 21.12.2025
2025-12-21T11:02
2025-12-21T11:02
новости
космос
астрономия
институт космических исследований
магнитные бури
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/08/1144013705_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_f5e37ff3232674a6406ed408e1faadf0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. Магнитная буря разразится на Земле в ночь на вторник, предупреждают сотрудники Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.По данным ученых, всплеск геомагнитной активности начнется с вечера понедельника, достигнет уровня G1 в ночь на вторник, 23 декабря, и продолжить бушевать до полудня. Далее магнитосфера успокоится.Ранее на Солнце была зафиксирована одна из самых мощных в этом году вспышек, сообщал ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Михаил Леус. По свой силе вспышка попала в пятерку самых сильных с начала 2025 года.В целом в 2025 году регистрируется самая высокая солнечная активность за прошедшие 11 лет, высока вероятность сильных магнитных бурь на Земле, заявляли ранее ученые.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Магнитные бури: как пережить – совет экспертаКрымские ученые научились заранее "видеть" взрывы на СолнцеРоссийские ученые первыми в мире разглядели сердце Галактики
космос
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/08/1144013705_32:0:1169:853_1920x0_80_0_0_e3933c2019352f7c6e310bcc410eed71.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, космос, астрономия, институт космических исследований, магнитные бури
Мощная магнитная буря снова ударит по Земле

Мощная магнитная буря ударит по Земле в ночь на вторник

11:02 21.12.2025
 
© Официальная страница "ВКонтакте" Сергея АксеноваСолнце
Солнце
© Официальная страница "ВКонтакте" Сергея Аксенова
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. Магнитная буря разразится на Земле в ночь на вторник, предупреждают сотрудники Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.
По данным ученых, всплеск геомагнитной активности начнется с вечера понедельника, достигнет уровня G1 в ночь на вторник, 23 декабря, и продолжить бушевать до полудня. Далее магнитосфера успокоится.
Ранее на Солнце была зафиксирована одна из самых мощных в этом году вспышек, сообщал ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Михаил Леус. По свой силе вспышка попала в пятерку самых сильных с начала 2025 года.
В целом в 2025 году регистрируется самая высокая солнечная активность за прошедшие 11 лет, высока вероятность сильных магнитных бурь на Земле, заявляли ранее ученые.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Магнитные бури: как пережить – совет эксперта
Крымские ученые научились заранее "видеть" взрывы на Солнце
Российские ученые первыми в мире разглядели сердце Галактики
 
НовостикосмосАстрономияИнститут космических исследованийМагнитные бури
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:16ВСУ убили 133 мирных жителя Херсонской области с начала года
11:47Ушаков рассказал о возможности трехсторонней встречи РФ с Украиной и США
11:32Пропавших в Самарской области детей нашли
11:02Мощная магнитная буря снова ударит по Земле
10:24В Севастополе каждый час будут слышны неоднократные взрывы
10:10Морской транспорт возобновил работу в Севастополе
09:48Капремонт стадиона в Керчи близится к завершению
09:22В Бахчисарайском районе Крыма покалечили сосны ради выгоды
08:52В Японии произошло еще одно мощное землетрясение
08:09130 тысяч человек без света: в Калифорнии горит электроподстанция
07:52Морской транспорт в Севастополе остановился из-за тумана
07:36В Самарской области пропали четверо маленьких детей
07:10Налогоплательщики Крыма – самые ответственные в России
00:01Погода в Крыму в воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 21 декабря
22:30Заявление Зеленского о мирном соглашении и провал мобилизации: главное
22:03Большинство ледников растают и повысится уровень моря: когда ждать пика
21:3712-летний подросток из Химок погиб от взрыва пиротехнического устройства
21:31В Кировском районе Крыма подросток на питбайке врезался в экскаватор
21:09Зеленский сделал заявление по отводу ВСУ из Донбасса
Лента новостейМолния